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    “Son señales provocadoras”: Gustavo Gatica ve “preocupante” que diputada Naveillan asuma presidencia de la comisión de DD.HH.

    El diputado además abordó su caso judicial, asegurando que ve "difícil" perdonar a Claudio Crespo, quien le disparó en medio del estallido social dejándolo ciego. Eso sí, señaló que no se cierra a esa posibilidad.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Recientemente la Cámara de Diputados definió a los integrantes y presidentes de las distintas comisiones que trabajarán en este nuevo periodo legislativo. Como era de esperar, la mayoría de las instancias quedaron encabezadas por el oficialismo, incluida la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, cuya nueva presidenta es la diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Gloria Naveillan.

    Desde la oposición miran con preocupación esta elección, así lo expresó el diputado independiente (con cupo del PC), Gustavo Gatica.

    En diálogo con radio ADN, el parlamentario afirmó: “Esto lo digo muy sinceramente, de corazón, me parece preocupante porque son señales un tanto provocadoras, lo quiero decir así: son señales provocadoras de un mundo que no tiene aprecio por los derechos humanos".

    Gatica arremetió contra el partido de la diputada Naveillan, señalando que “ese sector de la derecha más cercana a lo nacional libertario tiene un discurso bien provocador y de desconocimiento también de los derechos humanos“.

    Dedvi Missene

    Ellos intencionalmente confunden a la ciudadanía y hablan de que los derechos humanos son para proteger a los delincuentes y muchas cosas más, y creo que no le hace bien, los derechos humanos están ahí para protegernos", sostuvo.

    En ese sentido, aseguró que él defenderá “de aquí en adelante los derechos humanos, no como una bandera, sino como un piso donde nos paramos para observar el mundo”.

    En el escenario general, el diputado dijo estar “bien preocupado de cómo quedaron compuestas las comisiones”, aunque remarcó la voluntad de buscar acuerdos.

    “Vamos a ver qué rol ocupa el PDG, vamos a ver qué rol ocupa el PPD con la DC, que ellos también ahora hicieron un acuerdo para presidir ciertas comisiones (…) vamos a ver qué rol ocupan ellos, y en función de eso se va a mover el Congreso del futuro", indicó.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Aún no pierdo la esperanza de que llegue esa justicia”

    El diputado Gatica perdió la vista tras sufrir un ataque en medio del estallido social. Según determinó la justicia, fue el entonces carabinero Claudio Crespo quien le propició un disparo con una escopeta antidisturbios.

    Si bien, el veredicto consignó a Crespo como el responsable del disparo, el tribunal lo absolvió de la acusación de apremios ilegítimos, y determinó que el exteniente coronel actuó en legítima defensa.

    En su momento, Gatica dijo sentir tranquilidad al tener certeza de quién le había disparado provocándole la ceguera.

    En esa misma línea, en el espacio radial, reforzó que sus palabras son “genuinas”: “Algo en mi corazón quedó tranquilo de saber quién era la persona que había disparado”.

    Sin embargo, señaló que, a su parecer “faltó la otra parte, la justicia”. “Para llegar a la justicia, aún quedan caminos. En mayo se entrega la sentencia, porque ahora solo fue el veredicto, y ahí nosotros con mi equipo de abogados, con la Fiscalía, voy a tener conversaciones con Fiscalía también, pero en particular con mi abogado vamos a evaluar qué caminos tomar”.

    Claudio Crespo. Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    “Yo no desconozco el aspecto técnico, pero sé que se puede tomar un camino por la Corte de Apelaciones, por la Corte Suprema, de apelar. Entonces, aún no pierdo la esperanza de que llegue esa justicia", sostuvo.

    En el ámbito personal, el diputado aseguró que para él “es posible perdonar”, sin embargo, remarcó: “Pero me parece que la persona que me disparó no está en ánimo de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento no puede haber perdón”.

    “Pero genuinamente yo creo que, yo no me cierro a esa idea. Yo evito sinceramente escuchar a Claudio Crespo, creo que no me hace bien, pero las veces que lo he escuchado o que personas me cuentan, creo que no hay arrepentimiento (…) entonces, ante eso es muy difícil que haya perdón", sostuvo.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoGloria NaveillánDiputadoCámara de DiputadosComisiónDD.HH.

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