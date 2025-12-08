Squella fija expectativas para el debate de Anatel y apunta a urgencias en seguridad y desempleo

A un día del debate presidencial organizado por Anatel, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó cuáles son los temas que deberían dominar el último cara a cara antes del balotaje del próximo domingo.

“En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el Presidente de la República los problemas que está atravesando nuestro país”, señaló el dirigente, enfatizando que la discusión debe centrarse en las urgencias de seguridad y recuperación económica.

En ese sentido, sostuvo que deben haber explicaciones de “cómo se va a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”.

Asimismo, planteó que el debate debería incluir definiciones concretas sobre la creación de empleo. “Cómo se va a generar el millón de empleos que se necesita para darle estabilidad a las familias chilenas”, afirmó.

“Esperamos que este sea el tono que marque este último debate para que el domingo podamos elegir todos los chilenos a nuestro próximo Presidente de la República”, cerró.

Dónde ver el debate de Anatel

El debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) entre Jeannette Jara y José Antonio Kast —el último antes del balotaje del domingo 14 de diciembre— se realizará este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas, en el Estudio 2 de Televisión Nacional de Chile (TVN).

La instancia será transmitida de manera simultánea por todos los canales miembros de Anatel: La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, además de sus plataformas digitales.