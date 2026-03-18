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    Squella respalda retiro de proyectos de parte del gobierno y apunta a un “cambio de criterio” en la nueva administración

    El presidente del Partido Republicano señaló que los chilenos "quieren un cambio sustantivo en la manera de enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A una semana del inicio del nuevo periodo parlamentario, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las primeras medidas impulsadas por el oficialismo y defendió el giro en las prioridades del Estado en materia de seguridad y crecimiento económico.

    En conversación con radio Pauta, el timonel de republicanos afirmó que existe un “cambio de criterio” respecto de la administración anterior, encabezada por Gabriel Boric. “Sería una farsa si no existiera, porque lo dijimos a los cuatro vientos en campaña”, señaló.

    “Si es que alguien está un poco escandalizado con algunos de los anuncios que se han hecho, que se afirmen, porque la lectura que nosotros hacemos de la voz soberana de los chilenos que se manifestaron en noviembre y en diciembre, es que quieren un cambio sustantivo en la manera de enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia”, agregó.

    El retiro del proyecto de negociación ramal y de 43 decretos en materia de energía y medioambiente de Contraloría -ambas iniciativas presentadas por la administración anterior- ha sido flanco de críticas por parte de la oposición.

    Al respecto, Squella defendió la medida como parte de una búsqueda de equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico. “La acción del Estado, la conducción del mismo, tiene que tener el foco en las personas”, aseguró.

    “Acá no estamos optando por el blanco o negro, sino que se ha hecho una revisión para generar un equilibrio que favorezca el crecimiento, la inversión, que dé certezas y que permitan definitiva generar empleo”, defendió.

    Asimismo, el líder republicano respaldó los eventuales indultos anunciados por el Presidente Kast y apuntó que “es una herramienta extremadamente excepcional que debe existir”. A su juicio, se debe aplicar a funcionarios policiales condenados en el contexto del estallido social. “Tendría el cuidado de no dejar a ningún carabinero preso injustamente condenado cuando estaban defendiendo la institucionalidad del país”, defendió.

    Más sobre:José Antonio KastArturo SquellaCongresoSenado

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