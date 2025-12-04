VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”

    En conversación con el Canal 24 Horas, el presidente de Republicanos además defendió al candidato republicano ante la crítica que se le hizo de no responder a las consultas de los panelistas: “a ella no le gusta lo que responde, que es bien distinto”.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    A poco más de una semana de las elecciones del próximo 14 de diciembre, los candidatos a la presidencia, Jeannette Jara (PC), y José Antonio Kast (Partido Republicano), se enfrentaron por penúltima vez en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que se realizó la mañana de este miércoles en el Campus Oriente UC.

    Un encuentro de casi dos horas y media de duración marcado por las interpelaciones de la abanderada oficialista, quien criticó al principal asesor económico de su contendor, Jorge Quiroz, y además cuestionó en varios pasajes que el aspirante republicano no respondiera las consultas de los panelistas.

    Una actitud por parte de Jara que a juicio de Arturo Squella, vocero del comando de Kast y presidente de Republicanos, ya se veía con anterioridad. “Yo vi una candidata que estaba decidida, un poco lo que hemos visto en los días previos, todos los días que hemos tenido de segunda vuelta y en la franja electoral, a entrar al choque, a la descalificación personal”.

    Lo que, como aseguró el exdiputado en conversación con el Canal 24 Horas, es un tipo de política que se aleja mucho de la confrontación de ideas, sino que apunta directamente a la persona o a las personas que rodean el equipo del abanderado republicano.

    Diego Martin

    Algo que a su juicio no forma parte de la forma en que Kast ha enfocado su campaña, ya que para Squella lo más duro que el candidato de derecha ha alegado tiene que ver con confrontar lo que este gobierno ha hecho y de lo que ella debe hacerse cargo “siendo un gobierno de continuidad”.

    Jamás, nunca vas a encontrar algo que diga relación con la persona de Jeannette Jara o con las personas que forman parte de los equipos de ella”, afirmó Squella, asegurando que esa diferencia ellos la realizan tomando en cuenta que en el futuro la oposición y el gobierno de turno se van a tener que entender para asumir desafíos enormes, como la seguridad pública y la reactivación económica.

    Un escenario que para él se vuelve muy complejo “cuando tú haces declaraciones que cruzan la línea de lo irreversible (...) No es imposible, pero se hace muy difícil”.

    Lo que en el debate de esta mañana, a su juicio, “era un festival de la calumnia y de la injuria respecto de otras personas”, en especial contra Jorge Quiroz, el asesor económico de Kast al que Jara acusó de coludirse con las farmacias, y el diputado Cristián Araya, vinculado a pagos del conservador de bienes raíces Sergio Yáber.

    La defensa a Kast por no responder las consultas

    El recién elegido senador por la Región de Valparaíso además defendió al candidato republicano ante la crítica que se le hizo a que en varios pasajes no respondió a las consultas de los panelistas, como se lo hizo ver su contendora a la presidencia, en especial sobre su recorte de gasto fiscal.

    “Bueno, lo que ocurre es que a ella no le gusta lo que responde, que es bien distinto. Hasta el cansancio nosotros le hemos dicho en la primera vuelta, en lo que va a la segunda vuelta, que los 6.000 millones de dólares no son antojadizos, que es una necesidad urgente”.

    Para luego recalcar que el Consejo Fiscal Autónomo hablaba a principios de año de 5.900 millones, por lo que a su parecer la propuesta de su comando está “debidamente en el margen”, aunque reconoce que lo más “controvertido”, son los 18 meses que consideran para que entre en ejercicio su proyecto de ley de presupuestos.

    Para continuar afirmando que lo que no le gusta a Jara es que ponga el foco en los gastos y que sostengan que van a tocar en ningún caso la Pensión Garantizada Universal (PGU), “porque claro, es re fácil engañar a la gente”.

    “A esta altura yo espero que todo Chile sepa que no se va a tocar ningún beneficio social, y que todo lo contrario, con el crecimiento económico que pretendemos inyectarle con mucha fuerza al país desde el primer año en adelante, es muy probable que estemos en condiciones de que suban estos beneficios sociales, particularmente para las personas más necesitadas”, aseguró Squella.

