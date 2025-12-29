“Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

A pesar de que la idea de un acuerdo de unidad en el Senado se mantiene, la bancada socialista mantiene sus reparos a que el actual presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN), extienda su mandato.

En una entrevista con La Tercera, Ossandón se sinceró: “Estoy dispuesto, si así se estima conveniente, a ser un año más presidente del Senado”.

No obstante, el próximo 11 de marzo de 2026, una vez que asuman los nuevos legisladores y antes del traspaso de mando presidencial, obligatoriamente los senadores deben elegir a la nueva mesa directiva.

Dado que existe un empate técnico entre quienes pasarán a ser parte de la futura oposición y quienes apoyaron la candidatura del presidente electo, José Antonio Kast, hay cierto consenso en que lo ideal es conformar una mesa de unidad, que implique una alternancia en la presidencia y en la vicepresidencia del Senado y también en el control de las comisiones legislativas, que son cruciales para manejar el ritmo legislativo, ya sea para apurar o, incluso, frenar la tramitación de proyectos de ley.

El problema es que la fórmula del acuerdo no está cerrada. Tampoco está claro quiénes comenzarían presidiendo la Cámara Alta en el primer año de gobierno de Kast, cargo que también es clave para la instalación de la nueva administración presidencial y para mantener un adecuado clima político.

Al menos, hace dos semanas, la alternativa que tenía más fuerza era que Ossandón (RN) siguiera en la presidencia, con base en un acuerdo transversal. Pero sus chances se complicaron debido a la molestia que despertó en el PS su decisión de dejar sin efecto el concurso público de jefe de comunicaciones del Senado, donde un profesional socialista estaba dentro de la terna ganadora.

En represalia, los senadores socialistas -que fueron un pilar en el triunfo que le dio la presidencia a Ossandón en marzo de 2025- veladamente han advertido que no le darían nuevamente su respaldo.

Aquella amenaza, hasta ahora, dejó al borde del fracaso las conversaciones de senadores de RN, de la UDI, del PS y del PPD de generar un pacto de gobernabilidad que integre a todos los sectores y permita una alternancia equitativa en los espacios de poder de la Cámara Alta.

“Ossandón fue elegido presidente del Senado gracias a los votos de la izquierda, y parece que se olvidó de eso. Hoy día su base de apoyo está por verse y yo creo que tanta ansiedad por estar ofreciéndose para presidir de nuevo, cosa que no se ve normalmente, es extraño. Ojalá, en vez de un proyecto individual, pudiera ofrecer una gobernanza compartida de la testera de la Cámara Alta, más que poner los nombres primero, que creo que no es la mejor fórmula”, señaló el jefe de los senadores socialistas y representante de la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro.

“Lo que pasa es que el senador Ossandón, en cuanto a su rol de presidente del Senado, a mí me ha defraudado, para serle franco. El excesivo autoritarismo en su forma de hacer las cosas no es lo conveniente, porque va dejando muchos heridos en el camino y aleja las posibilidades de construir acuerdos. Los acuerdos se hacen cuando usted está disponible para dialogar, para conversar, para ceder, pero no para imponer condiciones. Él es muy obsesionado con sus ideas, que pueden ser buenas, pero requieren de un diálogo más profundo”, añadió el senador de la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS).

Supersueldos

El principal argumento de Ossandón para oponerse a la adjudicación de ese concurso público no era que uno de los postulantes favoritos para la jefatura de comunicaciones fuese un profesional socialista, sino que la alta remuneración del cargo, del orden de los $9 millones mensuales, renta incluso superior a la dieta de un legislador ($7,3 millones brutos)

A juicio del presidente del Senado, habría sido una incoherencia de su parte avalar una contratación de esa naturaleza cuando, por otro lado, está embarcado en una cruzada para reducir los llamados supersueldos de funcionarios del Congreso, que superan a los de cualquier autoridad elegida; algunos incluso llegan a los $15 millones brutos.

“A mí me importa un huevo que existan militantes de partido. ¿Está claro? Había una persona de RN, había un PS y había un independiente. Pero ninguno de los tres ganó el concurso. ¿Cómo yo, como presidente del Senado, que estoy en un proyecto contra los supersueldos, voy a contratar a un supersueldo? No tendría ninguna coherencia. Entonces a mí me extraña mucho, porque no son todos los socialistas, que algunos socialistas reclamen por qué no se le adjudica a un socialista... Entonces, yo traté de ser ultracoherente y dije: ninguno (que se adjudicara el concurso)”, dijo Ossandón en la entrevista.

Pacto transversal

En sus declaraciones a La Tercera, sin embargo, el actual presidente de la Cámara Alta expresó que su deseo es lograr un acuerdo que mantenga un equilibrio entre las fuerzas de gobierno y de oposición. “Sería bueno. Lo que me parece mala idea es pasar la máquina. Es decir, yo tengo un voto más y me quedo con todo. Esa cuenta se paga cara después. Hay que ser generoso”, explicó Ossandón, ya que el objetivo es mantener un clima de gobernabilidad y que el Senado sea una “herramienta de unidad” y de “estabilidad”.

Al menos los senadores socialistas comparten ese criterio. No obstante, también ven con preocupación la tensión que existe en Renovación Nacional, porque tampoco está resuelta la carta del partido para presidir la Cámara Alta. “La derecha tiene una disputa entre Ossandón y la senadora Paulina Núñez (RN), y todos lo sabemos. Entonces nosotros no vamos a intervenir en la reyerta de otro partido”, agregó Castro (PS).

“Nosotros estamos muy de acuerdo primero en que efectivamente el Senado sea capaz de tener una gobernanza que integre a todos los partidos y, por lo tanto, que haya un acuerdo de alternancias. Por eso hablo de gobernanza, no solamente de la presidencia del Senado”; añadió Saavedra (PS).