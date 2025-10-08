SUSCRÍBETE
Política

“¿Tanto es su ego como para no reconocer un error?”: Eric Aedo cuestiona a ministro Montes por acusaciones contra comando de Jara

El integrante del equipo de la carta oficialista aseguró que Jara estaba "estupefacta" con la acusación hecha por Montes, quien aseguró que un cercano al dueño del terreno de la toma de San Antonio formaba parte de su comando.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Santiago 14 de julio 2025. La candidata presidencial por el Partido Comunista, participa en la ceremonia de proclamacion de los resultados de la Eleccion Primaria, invitada por el Tribunal Calificador de Elecciones. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El diputado Eric Aedo (DC), integrante del comando de Jeannette Jara, arremetió contra el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, cuestionando el “ego” de la autoridad por la falta de una disculpa, tras haber hecho acusaciones contra el comando de la carta presidencial oficialista.

La disputa se da luego de que el secretario de Estado acusara que la “mano derecha” del dueño del terreno donde se levantó una toma en San Antonio, integra el comando de Jara.

El domingo pasado, Montes hizo la afirmación mientras afirmaba que dos personas que trabajan en el Ministerio de Vivienda (Minvu) también serían parte de la campaña de la abanderada.

“Yo he sabido de a lo menos de dos, una persona que renunció hace poquito”, dijo. Y añadió que “nunca he sabido que lo hagan en hora laboral, porque en hora laboral tienen que cumplir sus funciones”, sostuvo.

“Eso se da en Chile (personas del ministerio trabajando en el comando). Yo le puedo decir que el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”, comentó Montes.

Todo, luego de que Jara cuestionara la rapidez en la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tras los brutales incendios de 2024.

En conversación con CNN Chile, Aedo descartó lo señalado por Montes. “Lo puedo asegurar. Yo hablé con Jeannette Jara de manera telefónica y nos reunimos de forma presencial. Hablamos este tema en extenso y en ella había un poquito de estupefacción, extrañada con esto", dijo.

“Se lo pregunté muy directamente y estaba igual de asombrada (así que) lo desmiento categóricamente”, agregó Aedo.

“A mí me gustaría que, si el ministro da una declaración de esa envergadura, diga quién es si él tiene un nombre o francamente pida disculpas y diga francamente que se equivocó”, sostuvo el diputado por el Distrito 20.

En esa línea, se preguntó que “¿tanto le cuesta a un ministro, a un exsenador, a un exdiputado decir ‘me equivoqué’? ¿Tanto es su ego como para no reconocer un error de esta magnitud?”.

Posteriormente, Aedo reflexionó con que “yo no me explico por qué le cuesta tanto a un sector político, incluso de la propia ex Concertación o del oficialismo, reconocer que hay liderazgos nuevos y emergentes”.

“A veces da la impresión que compiten contra estos liderazgos o no les permiten crecer de manera más clara. Yo dejaría que el liderazgo de Jeannette Jara se exprese, crezca y no le sigan poniendo palitos en la rueda a este desarrollo”, solicitó.

Asimismo, cuestionó que “a veces hay gente que busca un liderazgo hoy día, cuando el liderazgo hoy tiene que estar en manos de la candidata presidencial”.

Más sobre:Elecciones 2025Jeannette JaraComandoCarlos MontesEric Aedo

