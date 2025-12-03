VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Tengo la certeza de que hemos dado lo mejor”: el mensaje de Boric en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

    En su alocución que se extendió por cerca de 14 minutos, el Presidente planteó se ha avanzado en materia de inclusión para personas con discapacidad. "Sepan, y le digo a todos ustedes, la comunidad de todas las personas con alguna discapacidad, que sea donde estemos, en el futuro vamos a seguir trabajando juntos", aseguró el Jefe de Estado.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Santiago 3 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza la conmemoracion del Dia Internacional de las Personas con Discapacidad Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La tarde de este miércoles el Presidente Gabriel Boric encabezó la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto a las ministras de Desarrollo, Javiera Toro; Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; y de las Culturas, Carolina Arredondo.

    Posterior a una presentación musical en el patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, el Mandatario emitió un discurso.

    En su alocución que se extendió por cerca de 14 minutos, el Presidente planteó se ha avanzado en materia de inclusión para personas con discapacidad y que en ese sentido, “las inquietudes” que le han hecho llegar a él o a las autoridades “no caen en oídos sordos”.

    “Cuando voy a terreno me pasan muchas cartas en la mano”, relató y luego agregó: “Ahora me pasan unos dibujos preciosos de unos niños, y en cada una de esas cartas a veces hay peticiones, a veces hay alguna crítica, a veces hay felicitaciones, cariño o alguna idea”.

    “Y para mí lo que ha significado el poder darse el tiempo de leer esas cartas y muchas veces llamar a esas personas es dar cuenta que estar en el gobierno, llegar acá, no significa sabérselas todas, sino que estamos en una posición de poder pero para escuchar y solucionar. Para escuchar y abrir espacios, abrir puertas, abrir caminos, y eso requiere estar conectados permanentemente con el pueblo al que uno representa”, continuó.

    “Eso es lo que hemos tratado de hacer durante nuestro gobierno que ya está cerca de llegar a su fin, pero quiero decirles que estamos con la frente en alto porque tengo la certeza de que hemos dado lo mejor”, aseguró.

    “Y sepan, y le digo a todos ustedes, la comunidad de todas las personas con alguna discapacidad, que sea donde estemos, en el futuro vamos a seguir trabajando juntos, porque esto no termina compañeros, cada día es continuar”, dijo el Mandatario.

    Programa de Integración Escolar

    Dentro de su discurso el Presidente hizo hincapié en la importancia de mantener el Programa de Integración Escolar (PIE) en las aulas.

    “Hace un tiempo se decía que había que eliminar los PIE. Los PIE son los programas de integración escolar. A quien quiera eliminar los PIE desde cualquier lugar, ya sea en una municipalidad o en cualquier espacio, le digo que está profundamente equivocado”, sostuvo Boric.

    “Esto porque los proyectos de integración en donde personas con discapacidad se encuentran, en donde más bien personas sin discapacidad se encuentran con personas con algún tipo de discapacidad, es crecer muchísimo para todos”, aseguró.

