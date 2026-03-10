SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tenso seminario de municipios: Castro se enfrenta a alcaldes críticos de los SLEP

    El jefe comunal de Renca defendió la continuidad de la Nueva Educación Pública y cuestionó datos difundidos por alcaldes opositores al proceso.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    06/03/2025 - CLAUDIO CASTRO, ALCALDE DE RENCA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Momentos de tensión se vivieron el lunes en el seminario “Servicios Locales de Educación Pública: una mirada desde el municipalismo”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), cuando el alcalde de Renca, Claudio Castro, confrontó cifras expuestas por alcaldes críticos del proceso de desmunicipalización de la educación.

    Durante el panel, autoridades como la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, y el alcalde de Curicó, George Bordachar, reiteraron cuestionamientos al funcionamiento del sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) e instalaron como argumento central una supuesta brecha de financiamiento entre ambos modelos.

    Según señalaron los jefes comunales, mientras los establecimientos municipales operarían con $114 mil por estudiante, los SLEP recibirían $415 mil por alumno, cifra que presentaron como evidencia de una supuesta ineficiencia del nuevo sistema.

    Castro respondió directamente a esa afirmación durante su exposición: “Se ha dicho que los SLEP gastan 400% más que los municipios. Y eso es mentira, no la verdad, es mentira. Los datos muestran que los servicios locales están teniendo mejores resultados. La política educativa se evalúa con evidencia, no con consignas”. Y remató: “Detener o pausar el proceso de traspaso sería un error político y de política pública”.

    En su presentación, Castro sostuvo que la Nueva Educación Pública responde a una reforma estructural del Estado, producto de más de una década de movilizaciones estudiantiles y acuerdos políticos amplios.

    Además, mostró datos de resultados educativos que, según afirmó, evidencian mejores desempeños en los SLEP que llevan más tiempo de funcionamiento. “El modelo funciona, pero necesita tiempo para madurar. Las reformas estructurales no se abandonan cuando aparecen dificultades”, planteó durante el debate.

    La postura de los alcaldes

    En su intervención, Castro también identificó tres posiciones que hoy conviven entre los municipios frente al proceso de desmunicipalización: oposición frontal, alivio por dejar la administración educativa y colaboración activa con el nuevo sistema.

    “En Renca elegimos la tercera: colaborar activamente con el sistema y seguir siendo un actor clave en el territorio, aunque ya no seamos sostenedores”, señaló.

    La comuna acaba de concretar el traspaso de sus establecimientos al SLEP Los Parques, proceso que, según destacó el alcalde, se realizó sin deudas ni déficit financiero, algo que —afirmó— debería convertirse en estándar para futuros traspasos.

    Castro planteó que el debate sobre los SLEP trasciende la discusión administrativa. “La calidad de la educación no puede seguir dependiendo del bolsillo del municipio o de la voluntad del alcalde de turno”, señaló, defendiendo que la construcción de un sistema nacional de educación pública es un desafío cultural y político para el país.

    División en el municipalismo

    El debate sobre los SLEP ha tensionado crecientemente al mundo municipal.

    Mientras algunos alcaldes han impulsado la idea de pausar o revisar la implementación del sistema, otros jefes comunales han salido a respaldar públicamente la continuidad de la reforma.

    Por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, en distintos espacios han planteado que el debate debe centrarse en mejorar el funcionamiento del modelo y no retroceder en su implementación.

    La discusión sobre el futuro de la Nueva Educación Pública seguirá siendo uno de los temas que marcarán el debate entre alcaldes en los próximos meses, especialmente a medida que se acerquen nuevos traspasos de establecimientos al sistema de Servicios Locales y en el marco del cambio de gobierno.

    Cabe recordar que en enero pasado el alcalde de Zapallar líder del ACHM, Gustavo Alessandri, tuvo un fuerte cruce con el alcalde de Puente Alto, luego que el primer solicitara al presidente electo José Antonio Kast frenar el proceso de traspaso de los colegios municipales a los SLEP.

    Más sobre:SLEPJosé CastroTomás VodanovicMatías ToledoKarina Delfino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    Lucho Plátano es declarado culpable por asesinato de funcionario de la PDI y otros delitos: fiscalía pide más de 100 años de cárcel

    Oficialismo y DC justifican acuerdo que permitirá a Jiles ejercer la presidencia de la Cámara y aclaran que no se trata de un pacto político

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    Lo más leído

    1.
    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    2.
    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    3.
    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    4.
    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    5.
    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring
    El Deportivo

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    El tremendo palo del DT de Real Madrid contra el presidente de Barcelona que vuelve a encender la eterna rivalidad

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX
    Cultura y entretención

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Con Toy Story 5, Coco 2, proyectos cancelados y controversias: viaje por el presente y futuro de Pixar

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo