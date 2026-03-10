Tenso seminario de municipios: Castro se enfrenta a alcaldes críticos de los SLEP

Momentos de tensión se vivieron el lunes en el seminario “Servicios Locales de Educación Pública: una mirada desde el municipalismo”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), cuando el alcalde de Renca, Claudio Castro, confrontó cifras expuestas por alcaldes críticos del proceso de desmunicipalización de la educación.

Durante el panel, autoridades como la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, y el alcalde de Curicó, George Bordachar, reiteraron cuestionamientos al funcionamiento del sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) e instalaron como argumento central una supuesta brecha de financiamiento entre ambos modelos.

Según señalaron los jefes comunales, mientras los establecimientos municipales operarían con $114 mil por estudiante, los SLEP recibirían $415 mil por alumno, cifra que presentaron como evidencia de una supuesta ineficiencia del nuevo sistema.

Castro respondió directamente a esa afirmación durante su exposición: “Se ha dicho que los SLEP gastan 400% más que los municipios. Y eso es mentira, no la verdad, es mentira. Los datos muestran que los servicios locales están teniendo mejores resultados. La política educativa se evalúa con evidencia, no con consignas”. Y remató: “Detener o pausar el proceso de traspaso sería un error político y de política pública”.

En su presentación, Castro sostuvo que la Nueva Educación Pública responde a una reforma estructural del Estado, producto de más de una década de movilizaciones estudiantiles y acuerdos políticos amplios.

Además, mostró datos de resultados educativos que, según afirmó, evidencian mejores desempeños en los SLEP que llevan más tiempo de funcionamiento. “El modelo funciona, pero necesita tiempo para madurar. Las reformas estructurales no se abandonan cuando aparecen dificultades”, planteó durante el debate.

La postura de los alcaldes

En su intervención, Castro también identificó tres posiciones que hoy conviven entre los municipios frente al proceso de desmunicipalización: oposición frontal, alivio por dejar la administración educativa y colaboración activa con el nuevo sistema.

“En Renca elegimos la tercera: colaborar activamente con el sistema y seguir siendo un actor clave en el territorio, aunque ya no seamos sostenedores”, señaló.

La comuna acaba de concretar el traspaso de sus establecimientos al SLEP Los Parques, proceso que, según destacó el alcalde, se realizó sin deudas ni déficit financiero, algo que —afirmó— debería convertirse en estándar para futuros traspasos.

Castro planteó que el debate sobre los SLEP trasciende la discusión administrativa. “La calidad de la educación no puede seguir dependiendo del bolsillo del municipio o de la voluntad del alcalde de turno”, señaló, defendiendo que la construcción de un sistema nacional de educación pública es un desafío cultural y político para el país.

División en el municipalismo

El debate sobre los SLEP ha tensionado crecientemente al mundo municipal.

Mientras algunos alcaldes han impulsado la idea de pausar o revisar la implementación del sistema, otros jefes comunales han salido a respaldar públicamente la continuidad de la reforma.

Por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, en distintos espacios han planteado que el debate debe centrarse en mejorar el funcionamiento del modelo y no retroceder en su implementación.

La discusión sobre el futuro de la Nueva Educación Pública seguirá siendo uno de los temas que marcarán el debate entre alcaldes en los próximos meses, especialmente a medida que se acerquen nuevos traspasos de establecimientos al sistema de Servicios Locales y en el marco del cambio de gobierno.

Cabe recordar que en enero pasado el alcalde de Zapallar líder del ACHM, Gustavo Alessandri, tuvo un fuerte cruce con el alcalde de Puente Alto, luego que el primer solicitara al presidente electo José Antonio Kast frenar el proceso de traspaso de los colegios municipales a los SLEP.