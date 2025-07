Timonel de Evópoli desliza que podrían votar por Kast si es que Matthei no pasa a segunda vuelta

A pocos meses de la primera vuelta presidencial, la pugna entre Chile Vamos y republicanos sigue escalando.

Ayer, Evelyn Matthei volvió a arremeter contra el Partido Republicano, tras anunciar una querella contra quienes resulten responsables de la difusión de videos en los que se asegura que padece alzheimer.

No solo eso, no comprometió su apoyo a José Antonio Kast, en caso de que él pase a segunda vuelta.

Bajo este marco, el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, fue consultado sobre cómo queda el escenario para su partido si es que Matthei no pasa al balotaje presidencial.

“Hay dos cosas. Uno es que somos proyectos políticos distintos. Esto en particular desde Evópoli lo hemos dicho varias veces, el Partido Republicano y ese sector tiene una forma de hacer política que nosotros no compartimos. Nosotros buscamos dialogar con quienes piensan distinto, buscamos llegar a acuerdos para Chile, y de esa manera buscamos que el país avance y se vaya haciendo cargo de los problemas que tiene como fue, por ejemplo, la reforma de pensiones en enero de este año. Una discusión que arrastramos hace una década en Chile y que uno solo puede resolver en la medida que consiga buenos acuerdos con otros que piensan distinto”, comenzó señalando en diálogo con radio Universidad de Chile.

José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

“El Partido Republicano no está disponible para ese tipo de cosas y eso tiene como consecuencia que el país estanca, no avanza. Entonces, somos proyectos políticos distintos”, continuó.

Pese a eso, Santa Cruz defendió que su colectividad es programática, y que por lo tanto no votarían por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), sino que por la alternativa que pase a segunda vuelta, que podría ser Kast.

“Ahora, somos pragmáticos y entendemos que en una segunda vuelta en donde tendríamos a una representante del Partido Comunista por un lado y la continuidad de este gobierno, eso es algo que nosotros no queremos y no votaríamos por ella, por lo tanto, votaríamos de todas maneras por la alternativa” , sostuvo.

Parlamentarias

Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia una lista única parlamentaria, el líder de Evópoli dijo: “Me parece que eso es poco viable, y la primera razón es porque somos políticos distintos, como ya he sostenido aquí y lo he dicho antes también en otros espacios”.

“Ahora dicho eso, si es que ocurre que toda la izquierda va en una lista, somos pragmáticos también y entendemos cómo funciona el sistema electoral y si es necesario generar alguna coordinación para que a Chile vamos en particular le vaya bien, bueno, estamos disponibles para generar esa coordinación”, aseguró.