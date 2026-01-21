Cubillos reitera rechazo a incorporación de Campos al siguiente gobierno: “Es una agresión política de Kast”
"Lo que nosotros esperábamos como conducta ética política es que el señor Jaime Campos debió haber presentado su renuncia (al PR)”, apuntó el presidente del Partido Radical.
El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, ahondó este miércoles en la polémica generada en su colectividad por la designación de Jaime Campos, militante del PR, como el próximo ministro de Agricultura de José Antonio Kast.
El propio Campos, tras ser ratificado como ministro en la presentación de gabinete de ayer por la noche, le restó importancia a las críticas que hizo la colectividad en la que milita desde los 12 años a su nombramiento, que ya había trascendido antes de la ceremonia. “Me tiene sin cuidado lo que opina el partido (…) porque tengo entendido que es un partido en extinción”, dijo.
“Yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido (...) No hablé con el partido cuando fui ministro de Lagos, ni tampoco cuando fui ministro en el gobierno de la Presidenta Bachelet”, apuntó.
Con posterioridad, Cubillos anunció que Campos será llevado al tribunal supremo, en vista de que se integró a un gobierno cuyo candidato no fue apoyado por ellos ni por su sector, para ser expulsado.
Y, esta jornada, en diálogo con T13, el dirigente ahondó en este asunto. “Nos produce un profundo rechazo, no la designación del presidente porque él tiene el derecho de elegir a quien estime conveniente, sino más bien a la actitud ética, política, del señor Jaime Campos", sostuvo.
“El partido no se ha disuelto, él es abogado, y en ese sentido, mientras no se disuelva el partido nosotros vamos a hacer cumplir las normas que se establecen en él, porque si no esto sería la cueca en pelota”, explicó.
Respecto de la antigüedad de Campos en la tienda, mencionó que “es un hecho evidente, o sea él tiene más de 70 años, es un adulto mayor, por lo tanto ingresó mucho antes que nosotros al partido, pero no creo que sea un argumento de validez”.
Por otra parte, dijo que es una situación “anómala” que el Partido Radical esté en esta situación, y que es distinto al caso de Ximena Rincón (Demócratas), debido a que ella ya había expresado que su colectividad colaboraría con el gobierno. “Pero el Partido Radical no lo ha hecho así y por eso que nosotros lo interpretamos como una agresión política de parte de José Antonio Kast hacia la institucionalidad del Partido Radical, hacia la historia del partido designando una persona sin consultar, ni conversar, ni preguntarnos si queremos entrar al gobierno. O sea es una situación bien anómala, que busca también enredar y confundir a la gente”, aseveró.
“Lo que nosotros esperábamos como conducta ética política es que el señor Jaime Campos, debiendo saber porque es abogado de hace muchos años y hay ciertas cosas que no se olvidan, debió haber presentado su renuncia (al PR)”, añadió.
