Tomar vacaciones pendientes antes de marzo: el llamado de La Moneda a los funcionarios de confianza

Santiago 21 de noviembre 2025. El Presidente de la Republica Gabriel Boric encabeza una nueva sesin del Consejo de Gabinete. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El viernes pasado, en el consejo de gabinete que se realizó tras las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expuso sobre las tareas de cierre del gobierno y el proceso de cambio de mando del próximo 11 de marzo.

En ese momento, ante el resto de secretarios de Estado y acompañado con una diapositiva, advirtió que ningún funcionario de confianza del Ejecutivo debe mantenerse en sus funciones después del traspaso de la banda presidencial de Gabriel Boric a José Antonio Kast.

Elizalde ahondó en que los mismos funcionarios tampoco pueden postergar sus vacaciones para después del 11 de marzo. De hecho, se especificó que tampoco pueden usar sus días administrativos entre el 1 y el 10 de marzo, es decir, en caso de tomarse días libres, esto se tendrá que hacer entre enero y febrero .

“Nadie puede tomarse vacaciones después del 11 de marzo”, se consignó en la diapositiva con la que Elizalde expuso ante el consejo de gabinete.

Esto se dio en medio de la discusión por el proyecto de reajuste al sector público, que en la oposición y parte del oficialismo han denominado “ley de amarre”, ya que obligaría a la autoridad a “fundar” las razones de despido de un funcionario público a contrata, que venga de la administración anterior.

La discusión incluso llevó a la oposición a amenazar al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con una acusación constitucional, lo que fue rechazado este viernes por el ministro Elizalde en un punto de prensa.

“Si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, sea moción o mensaje, lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto. Pero es absurdo, jurídico y políticamente, que se utilice la amenaza de una acusación constitucional por un proyecto de ley”, dijo Elizalde.

Junto a eso, el titular del Interior también reforzó la distinción que han hecho desde el gobierno entre los funcionarios designados por confianza política y los de carrera, en línea con que solo estos últimos estarían dentro de la denominada “ley de amarre”.

“En lo que respecta a los funcionarios de confianza, que llegaron a trabajar al gobierno del Presidente Boric por adherir al programa, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo. Esto significa que las nuevas autoridades podrán designar a sus equipos de confianza para llevar el trabajo correspondiente”, expresó el jefe del gabinete.