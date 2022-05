Transportistas forestales alcanzan acuerdo con el gobierno: esperarán carta de compromiso de la ministra Siches para deponer bloqueo de rutas

Este miércoles el gobierno le entregó un documento a los camioneros forestales con una serie de compromisos que el Ministerio del Interior busca adoptar en la Región de La Araucanía.

Los contratistas se mantenían movilizados en la Macrozona sur, esto a raíz de los ataques que se han registrado en contra vehículos de carga.

Y si bien José Hidalgo, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acofarag), señaló a La Tercera que “los trabajadores forestales acordamos deponer el paro”, adelantó que este jueves iban a decidir las federaciones de conductores forestales para poder informar a sus bases.

Finalmente, tras cerca dos horas de reunión en la Delegación Provincial de Biobío, la tarde de este jueves se logró llegar a un acuerdo con los contratistas forestales. De acuerdo a lo informado, todos firmaron la propuesta entregada por el Ejecutivo y se comprometieron a despejar, en primera instancia, una vía en cada punto que está tomado.

En segunda instancia, cuando reciban una carta de compromiso firmada por la ministra del Interior, Izkia Siches, despejarían las dos vías.

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, señaló que “hemos llegado a un acuerdo con las distintas organizaciones con las que empezamos a dialogar desde el día domingo. Hoy estamos llegando a este acuerdo que nos va a permitir avanzar en las soluciones a los problemas de fondo, que son los problemas de seguridad, pero también asegurar algunas condiciones para las familias y para todas las personas que están y han estado en peligro”.

“Tenemos la propuesta firmada -que son los seis puntos que hemos ofrecido en esta propuesta- adicionalmente a ello nos han pedido una misiva de la ministra en la que se asegure que se van a cumplir estas cosas, y eso es lo que vamos a hacer. Cumpliendo con eso, deberíamos poder avanzar sin ningún problema en el desbloqueo de las carreteras que corresponden a estas movilizaciones. El acuerdo que con la llegada de la carta de la ministra termina el bloqueo, que es el bloqueo de las rutas”, agregó.

La autoridad regional abordó también el hecho de que producto de los bloqueos de carreteras, en el sector de Duqueco, se impidió el paso de un ambulancia que llevaba a un hombre -de 68 años- al Hospital de Mulchén, tras sufrir un infarto al miocardio.

Tras varias horas la ambulancia logró llegar al recinto asistencial, pero se mantiene en riesgo vital.

“Lamentamos profundamente con el hombre de Mulchén que no pudo pasar a propósito de los bloqueos y que ahora su vida está en peligro. Esto es algo que como gobierno no vamos a permitir y vamos a perseguir a todos quienes resulten responsables de este hecho. Existen muchas versiones respecto a lo que ha ocurrido, pero nos parece gravísimo y no hay ninguna razón para que esto se justifique”, dijo.