Tras anuncio de Tohá: diputados UDI y RN buscan aumentar revocación de pensiones de gracia hacia personas con antecedentes

En medio de la controversia por las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social hacia personas que cuentan con antecedentes penales, la ministra del Interior Carolina Tohá anunció este domingo que a 25 de los pensionados se les revocará el beneficio y que otros casos serán revisados.

Desde Renovación Nacional, los diputados Andrés Longton y Camila Flores instaron a que la revocación del beneficio se extienda:

“Lo que tiene que hacer el gobierno es revocar todas y cada una de las pensiones de gracia, no una cantidad mínima de aquellas. Tiene que revocarlas todas, partir de esa premisa y luego analizando caso a caso, en el mérito de cada una, con antecedentes médicos, por cierto que las avalen, sin antecedentes penales (...) Es plata de todos los chilenos y podría ser utilizada en muchas mejores cosas, porque esta plata es para toda la vida. Estamos hablando de personas jóvenes, que tienen muchos años por delante y por lo tanto, el gasto para el fisco es enorme. La ministra Tohá, para variar, equivocándose y, haciendo las cosas mal”, dijo la diputada Flores.

Por su parte, su compañero de bancada, Andrés Longton manifestó que “después del lapidario informe de Contraloría que constata diversas irregularidades que advertimos en la comisión investigadora, este debe ser el primer paso, que llega tarde, ya que valiosos recursos ya terminaron en manos de delincuentes. Esto no se puede agotar acá, este debe ser el inicio de muchas revocaciones de pensiones, con unas pocas no se puede dar esto por agotado. Si se entregaron estas livianamente, esto podría ocurrir asimismo con las revocaciones, el actuar negligente podría darse nuevamente. Uno esperaría que asuman las responsabilidades por este viciado proceso y no sigan justificándose. Acá hay un componente político que tiene que ver con la condescendencia con lo que ocurrió en el estallido social que explica este actuar errático, que solo moviliza al gobierno por la presión social y política cuando se sienten pillados y arrinconados”.

La diputada de RN, Camila Flores.

El diputado de la UDI, Henry Leal, se mostró de acuerdo con que más pensiones se dejen sin efecto: “Nosotros creemos que se deben revocar todas las pensiones de gracia entregadas a personas que tengan antecedentes penales, sin distinción. Las pensiones de gracia tienen un espíritu que es entregarle a quienes hayan prestado un servicio a la patria, una labor destacada, no para premiar a delincuentes”.

En ese sentido, el diputado Leal abordó la propuesta de la bancada de diputados UDI de acelerar la tramitación de un proyecto en la Cámara que revoque el beneficio. La discusión, según la bancada, debería darse a más tardar entre el lunes o martes de la próxima semana y no en marzo.

“Por eso hemos hecho esta petición a la Cámara de Diputadas y Diputados -y esto depende exclusivamente de la mesa de la Cámara, de la presidencia de los comités- esperamos que el presidente de la Cámara, diputado Ricardo Cifuentes (DC) esté a la altura de la circunstancias y fijemos la sesión especial lunes de la tarde o martes y podamos discutir y aprobar este proyecto de ley, que permite revocar las pensiones de gracia fraudulentas, más allá de la facultad que tenga el presidente por la vía reglamentaria administrativa. Aquí tenemos que actuar con prontitud y con señales claras. Sería poco entendible para la ciudadanía que este tema lo dejemos para marzo, cuando seguramente habrá otras contingencias en el país”, explicó.

La propuesta fue valorada en la bancada RN. El diputado Frank Sauerbaum (RN), jefe de bancada, instó al gobierno a actuar con celeridad: “Creemos que hay que darle trámite lo antes posible, claramente lamentamos que tengamos que presentar los parlamentarios proyectos de ley en esta línea, considerando que es una atribución exclusiva del Presidente y tenga el poco convencimiento de hacerlo de motu propio o simplemente de oficio”.

Bajo esa línea, el parlamentario de RN explicó que “hace meses Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que modifica la ley que entrega las pensiones de gracia. La Contraloría hace unos días nos ha dado la razón aclarando que es posible hacer la revocación de estas pensiones de gracia, si las personas tienen antecedentes penales. Lo cierto es que Renovación Nacional en su artículo transitorio propone hacer esta revocación inmediatamente a quienes tengan antecedentes penales, pero fue desestimado por los partidos de gobierno, por lo tanto los llamamos a hacer una reflexión rápida y tomar una acción decidida para que el octubrismo y la violencia no siga estando presente en el gobierno y que es rechazada por la gran mayoría de los chilenos”.