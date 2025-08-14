SUSCRÍBETE
Política

Tras cierre de puertas del FA: Gustavo Gatica anuncia candidatura a diputado con cupo del PC

En la tarde de hoy se confirmó la determinación del Partido Comunista de llevarlo como independiente en el distrito 8, lo que fue anunciado por el psicólogo ante vecinos de Maipú.

Por 
Lya Rosen
Gustavo Gatica anunció su candidatura con cupo del PC por el distrito 8. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Después de varios días de incertidumbre, Gustavo Gatica, el psicólogo y activista de DD.HH., finalmente confirmó el primer paso de su carrera política como candidato por la lista progresista. Pero ya no de la mano del Frente Amplio, en donde su postulación había sido promovida por su propia presidenta, Constanza Martínez, sino que junto al Partido Comunista.

El conglomerado que finalmente lo llevará como independiente para competir por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el comité central del FA decidiera no postularlo por el distrito 8, que incluye las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil. El mismo distrito electoral por el que ahora va con el respaldo del PC.

El anuncio de la candidatura se realizó esta tarde en un auditorio lleno de vecinos y vecinas de Maipú, donde el psicólogo, quien perdió la visión en medio de una protesta en el sector de Plaza Baquedano durante el estallido social, agradeció la oportunidad de integrar la lista del progresismo y relató cómo es que llegó a decidir su postulación. “Hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión”, recordó.

Respecto a su vinculación con las comunas que buscará representar, señaló que “hace 27 años que nací y crecí en este distrito. Vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan. Por ejemplo, Colina con su crisis hídrica; Tiltil, como los vecinos dicen, convertida en una zona de sacrificio; Lampa y su crisis habitacional, Quilicura y los problemas respecto a las construcciones, Maipú y la falta de conectividad; el descontrol demográfico en Estación Central y Cerrillos y Pudahuel con sus altas tasas de contaminación”.

En la instancia además indicó que “no podemos resignarnos a que nuestras comunas sigan esperando. Cada uno de estos problemas tiene solución, pero requiere algo que es difícil de encontrar hoy: decisión política y amor por la gente”.

Sobre los desafíos que está viviendo el país, Gatica enfatizó que “tenemos a una ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar. Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia”.

La candidatura por el FA que no fue

A pesar de que la candidatura del psicólogo a la Cámara Baja fue promovida por la misma presidenta del FA, Constanza Martínez, varias voces dentro del partido se levantaron en contra, debido a la visión crítica del desempeño de algunos independientes a los que apoyaron en el pasado.

Tal como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien hace unos días se comunicó con representantes del FA y su directiva nacional para remarcar que el partido debía privilegiar a militantes que hace meses vienen trabajando en el distrito. Esto independiente de los méritos personales y la situación emblemática de Gatica, como víctima de represión policial en las manifestaciones del estallido social.

A lo que se sumó el problema de que la candidatura del profesional fue planteada a última hora por una zona que ya estaba saturada, producto de la estrechez de cupos que implica que los nueve partidos del oficialismo compitan en una sola lista. Lo que llevó al PC a quedar como la primera opción para llevar al psicólogo como independiente por la lista progresista, tal como se ratificó esta tarde.

Más sobre:Gustavo GaticaFrente AmplioPartido ComunistaCandidaturadiputadoDistrito 8

