Tras críticas a sesión especial del Senado por caso Ojeda: Coloma dice que sería “irresponsable no hacerse cargo democráticamente”

Este miércoles, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se refirió a la sesión especial que se realizará en la Cámara Alta para conocer los antecedentes del caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La instancia, que está convocada “con una lógica de Estado”, se llevará a cabo este miércoles 6 de marzo y contará con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve.

La sesión ha recibido críticas y cuestionamientos por algunos personeros del oficialismo. Desde el PC, el senador Daniel Núñez, señaló a través de X que “el presidente del Senado se cree detective y realizará este miércoles sesión especial para analizar crimen del exmilitar Ronald Ojeda. ¿Si la investigación es reservada y Senado no tiene rol fiscalizador, cuál es el aporte? Seguir echando leña a la delirante novela de intrigas”.

En el Socialismo Democrático también surgieron voces disidentes. Por su parte, el timonel del PPD, el senador Jaime Quintana manifestó que tenía dudas sobre la eficacia de la instancia, mientras que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic también criticó la realización de este espacio.

Bajo ese marco, en conversación con Radio Agricultura, el senador Coloma sostuvo: “A mi juicio es un mínimo control democrático o reflexión democrática que debemos hacernos ante una situación que ha remecido profundamente al país y a las instituciones del país”.

“Tenemos un secuestro y acto seguido, tenemos un asesinato, sin que medie una eventual petición de rescate que es propia de los secuestros. Tenemos que la víctima es una persona que había recibido refugio político del gobierno de Chile por persecución política en Venezuela. Y, en cuarto elemento, tenemos que la Fiscalía, que hace su trabajo con la PDI, ya tiene formalizado a un ciudadano, que aparentemente sería menor de edad, que es venezolano, y dos personas imputadas, que también son venezolanas”, agregó.

En ese sentido, dijo que “entonces, en cualquier democracia del mundo producida una situación de una persona que estaba amparada por un país (...) que es secuestrada, que es asesinada, que es cercenada, que es enterrada a un metro y medio bajo el suelo, y adicionalmente todos los responsables, según los investigadores, son venezolanos, díganme, ¿en qué país no se hace una reflexión democrática sobre eso? A mí me parece increíble que alguien quiera decir que no debería hacerse. Para mi juicio es fundamental para revisar qué es lo que está ocurriendo en la seguridad en nuestro país”.

Bajo esa línea, agregó que la sesión se trata de “alto sentido común” y que le “sorprendió muy profundo las personas que han estado en contra”. En ese sentido, informó que “esto fue acordado por todos los comités que tienen, todos menos el Partido Comunista”.

“Y para mí eso me sorprende porque, ante un secuestro asesinato de una persona refugiada, hay un partido que se niega a discutir y a reflexionar democráticamente sobre el tema. Eso es lo que a mí me ocurre. Y acto seguido dice que uno pretende transformarse, que uno sea un detective. Para eso está la PDI, para eso está el Ministerio Público. Pero sí, yo creo que me parecería irresponsable el no hacerse cargo democráticamente de un debate ante un tema que ha remecido profundamente las raíces institucionales de nuestro país”, finalizó el senador.