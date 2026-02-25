Tras cuestionamientos de Alvarado al gobierno por cable chino: Vallejo pide “solidaridad y respeto” para Muñoz

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, en torno al manejo del gobierno de la controversia por el cable submarino chino.

En concreto, esta mañana Alvarado acusó que existe falta de transparencia por parte de La Moneda sobre este tema. Esto, principalmente, por el nuevo antecedente que surgió: la firma del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a un decreto que daba la concesión del proyecto a China Mobile y la autorizaba a “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable (...) entre las ciudades de Hong Kong y Concón”.

“Yo creo que a la opinión pública le gustaría conocer íntegramente la totalidad de la información de una sola vez, no que habla una autoridad, dice una cosa, habla la otra y dice otra. Eso denota no solo un problema comunicacional del actual gobierno, sino un tema de conducción de la política externa del país y de cómo se llevan adelante estos procesos de decisiones que son complejas”, dijo el futuro jefe de gabinete de José Antonio Kast.

Ante este cuestionamiento, Vallejo contestó: “Se ha querido instalar que por la firma luego retirada de un decreto de la Subtel, el proyecto del cable chino estaba autorizado y finalmente casi que aprobado en su completitud, y eso lamentablemente desconoce cómo funciona la evaluación de un proyecto de esta envergadura, no tiene solo un paso, que sería incluso un decreto de la Subtel aprobado, sino que 12 pasos adicionales más de evaluación del proyecto”.

“Nuestro gobierno no ha ni desechado el proyecto ni lo ha aprobado, lo está evaluando, y eso se ajusta total y completamente a los hechos. El proyecto está en evaluación, el decreto inicial del proceso de evaluación no ha ingresado ni a la Contraloría General de la República, y además está siendo evaluado en función de antecedentes adicionales”, aseguró.

En esa línea, instó: “Yo pediría que antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos haya un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado por otro país de manera arbitraria e injustificada con imputaciones que son falsas, en un acto mínimo de patriotismo”.

“Aquí se pueden sacar distintos provechos, pero la verdad es que independientemente de las diferencias políticas, es importante que todos seamos capaces de respetar la dignidad de nuestro país, la soberanía de nuestro país, y eso pasa porque otros países respeten obviamente a los representantes de la Nación, y eso pasa también por respetar un ministro de Estado”, cerró Vallejo.