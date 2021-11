Tras denuncia por millonarios pagos a asesores: Partido Comunes suspende militancia de Karina Oliva y deja en libertad de acción a sus filas en elección senatorial de la RM

Durante la jornada de este miércoles se conoció que el equipo asesor de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana y actual candidata a senadora por la misma región, Karina Oliva (Comunes), presentó ante el Servicio Electoral (Servel) boletas por un total de $137 millones.

La denuncia, a manos del medio Ciper Chile, consigna que esos pagos millonarios corresponden a siete de sus asesores durante su campaña por la gobernación de la RM, entre los que se encuentra el ahora expresidente del partido, Jorge Ramírez, quien dimitió a su cargo la tarde del miércoles.

“Durante estas horas Karina (Oliva) me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel (Boric)”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

La situación le ha costado varias críticas a la aspirante del Parlamento, incluida la del candidato de su bloque, Gabriel Boric, quien calificó la denuncia como “grave” y que ésta “debe ser aclarada en todas las instancias que corresponda”.

Pasadas las 12:00 horas, y en una de las últimas actividades de campaña de Boric, el diputado por Magallanes se desmarcó de la candidatura de Oliva y restó su apoyo. “Me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas es lo correcto. Hoy una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo”, sostuvo.

En ese marco, este mediodía el Partido Comunes emitió un comunicado refiriéndose a la situación y entregando libertad de acción para los militantes de la colectividad respecto de su voto en las elecciones senatoriales de la RM.

“Estamos atravesando días complejos. Somos un partido joven que se formó para dar voz a las diversas luchas sociales de las que provenimos y recuperar el protagonismo popular a la política. Esos anhelos se ven amenazados con prácticas denunciadas por CIPER”, comienza el comunicado.

En ese sentido aseguran que “como integrantes de la dirección transitoria del partido queremos afirmarles a todas y todos que como vicepresidentas y secretaria general, trabajaremos para recuperar el sentido de Comunes, de manera democrática junto a toda la militancia”.

Dentro de las medidas que anuncian en la declaración señalan que citarán a un Consejo General para el 23 de noviembre “para fijar la fecha de las próximas elecciones democráticas y elegir un nuevo presidente o presidenta interino que asuma el liderazgo del partido hasta la realización de las próximas elecciones”.

También apuntan a un “proceso de investigación interna” a manos del Tribunal Supremo del partido, una auditoría externa “para investigar todas las irregularidades que puedan haberse cometido en la gestión administrativa del partido”, afirman que transparentarán todas las gestiones financieras, y que iniciarán un proceso de democratización de las instancias partidarias “con el objeto de recuperar junto a toda la militancia a lo largo de Chile el proyecto político transformador que nos ha convocado”.

Finalmente agregan “sabemos que estos son momentos ingratos e injustos con los miles de militantes que día a día le ponen el hombro a este partido y lo hacen desinteresadamente por el compromiso con el proyecto colectivo, por eso consideramos que lo justo es dejarles en libertad de acción respecto de su voto a la senatorial de la RM”.

Minutos más tarde Convergencia Social, partido donde milita el abanderado presidencial, también publicó una declaración sobre el caso e hizo un llamado para no apoyar la candidatura de Oliva, “puesto que nuestro compromiso se encuentra con una política transformadora y ética de cara a la ciudadanía”, escriben en su Twitter.

“Las declaraciones entregadas por la candidata Karina Oliva y expresidente del partido Comunes, Jorge Ramírez, nos parecen una respuesta insatisfactoria frente a los múltiples cuestionamientos que ha generado el reportaje de CIPER”, argumentan.

Continúan diciendo que las explicaciones dadas por Oliva “apuntan al cumplimiento del marco normativo vigente, ampliamente cuestionado, y no se hacen cargo del máximo estándar que como Frente Amplio buscamos promover en nuestras candidaturas y en el ejercicio de cargos públicos (...) hacemos un llamado al partido Comunes a investigar acuciosamente lo sucedido e impartir las sanciones que correspondan”.

Finalmente subrayan: “hacemos un llamado a nuestra militancia y adherentes a no apoyar la candidatura de Karina Oliva, puesto que nuestro compromiso se encuentra con el pacto Apruebo Dignidad y lo que buscamos representar: una política transformadora y ética de cara a la ciudadanía”.

Ya pasadas las 13:00 horas, se informó una resolución de una asamblea extraordinaria del partido Comunes donde indican que, tras la denuncia de las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas (la cual reúne los requisitos para ser declara admisible), se suspende la militancia de Jorge Ramírez, Karina Oliva, Martín Miranda Sepúlveda, Camila Ríos Puebla, José Robredo, Jean Flores Quintana, Luis Romero y Diego Corvalán.

“De los hechos denunciados, del reportaje de CIPER, y de la propia declaración pública de la candidata a senadora Karina Oliva se desprende que existen antecedentes fundados para considerar, al menos preliminarmente, que existen pagos de sobre sueldos a militantes del partido, contratos excesivos con fundaciones relacionadas y pagos excesivos a terceros”, exponen en la resolución.

Además, puntualizan que “de ser efectivo lo anterior, esto constituye una infracción gravísima a la ética y la probidad, bases fundamentales de una democracia transparente y sana, lo que viola flagrantemente el artículo 1 de los Estatutos y la declaración de principios de Comunes.

De acuerdo a lo señalado desde el partido, la suspensión de la militancia implica “la suspensión de todos los derechos consagrados en el artículo 3 de los Estatutos del Partido, mientras dure el procedimiento, y hasta la dictación de la sentencia definitiva”, esto como la máxima medida cautelar que dispone el Tribunal Supremo del partido.