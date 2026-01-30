SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Tras dos semanas de crisis: el cara a cara oficialista entre el PS y el FA-PC

    Las directivas del FA y el PC llegaron hasta la sede socialista para abordar la crisis de convivencia desatada por la absolución de Claudio Crespo. Pese al acercamiento, Paulina Vodanovic no dio garantías de que habrá una sola oposición. El Presidente Boric volvió a involucrarse en la disputa.

    Cristóbal Fuentes
     
    David Tralma

    La tarde de este jueves se concretó el esperado reencuentro. Hasta la sede del Partido Socialista (PS), en calle París, llegaron -por separado- las cabezas del Frente Amplio y el Partido Comunista a reunirse con Paulina Vodanovic.

    La senadora y presidenta del PS recibió en su oficina, acompañada por el diputado Arturo Barrios, en el segundo piso del edificio, a los timoneles de las dos colectividades. Con ambas suspendió las relaciones desde el miércoles 14 de diciembre, cuando sus diputados emplazaron a los socialistas tras la absolución de Claudio Crespo.

    Primero fue el turno de Constanza Martínez y Andrés Couble, la presidenta y el secretario general del Frente Amplio (FA), respectivamente. Cuando esa reunión terminó, subieron al segundo piso Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa.

    Al final del encuentro citado por Vodanovic, la timonel dijo que “siempre el interés del PS es mantener las relaciones con los partidos aliados y vamos a seguir haciendo aquello. Hemos tenido una buena conversación, como debe ser. Acá hay un sentido de país que nos une, a todo el progresismo, y eso es importante”.

    Aunque la senadora enfatizó que buscarán llegar a la oposición lo más unidos posible, no cerró la puerta a que se conformen dos bloques, como han sugerido desde el PPD y la DC.

    De acuerdo a quienes supieron de los encuentros, Vodanovic hizo ver que todo el alboroto empezó por cómo los socialistas fueron tratados -por parte de diputados PC y FA- tras la absolución de Crespo, y que no correspondía esa forma de abordar las diferencias entre partidos aliados.

    El acercamiento se dio luego de una duro llamado de atención emitido por el Presidente Gabriel Boric. El viernes de la semana pasada, a minutos de que comenzara la reunión citada en la sede del PC que marginó a comunistas y frenteamplistas, el Mandatario pidió a los partidos políticos “estar a la altura”.

    La fractura en la alianza de gobierno es algo que preocupa a Boric. De hecho, un día después de que estallara toda la polémica, él mismo llamó a Vodanovic por teléfono. Según quienes supieron de la conversación, Boric le hizo una propuesta a la senadora: invitarla a ella, junto a Martínez, a una reunión en La Moneda para conversar los tres.

    La timonel, de acuerdo a las mismas versiones, se excusó: dijo que estaría fuera de Santiago y que pensaba pasar el fin de semana con su familia. Ante su respuesta, el Presidente le hizo otra propuesta: el encuentro podía darse el lunes de la semana siguiente, temprano por la mañana, antes de que él emprendiera su gira en Chiloé.

    Esa opción quedó abierta. Sin embargo, la tragedia de los incendios desatada en la zona centro-sur del país terminó por descartar la cita.

    Este jueves, desde Atacama, Boric volvió a involucrarse. En medio de la firma de decretos para crear la Red de Salares Protegidos de la región, el Mandatario se tomó unos minutos para agradecer a dos parlamentarios, ambos militantes del PS, presentes en el evento.

    “Quiero agradecer (...) a Juan Santana y Daniella Cicardini (...). Quiero destacarlos porque han sido dos tremendos diputados. Están no solo permanentemente preocupados por su región (...) sino que, además, han estado siempre preocupados y empujando por la unidad del progresismo. Eso es tremendamente valioso. Como Presidente de la República también quería valorarlo públicamente. A ustedes y a todos quienes luchan día a día por ello“, sostuvo.

    Sus palabras retumbaron en el PS. Y es que esta semana el partido evidenció un choque generacional en sus filas. Vodanovic, y buena parte de los mayores de 50 años, han apostado por marcar distancia con el FA y el PC para perfilar dos oposiciones al gobierno de José Antonio Kast.

    En tanto, los diputados y dirigentes más jóvenes -como Santana y Cicardini- han exigido terminar con exclusiones, como la ocurrida en la reunión del viernes pasado en la sede del PS.

    “Hoy lo que se necesita no es agrandar diferencias internas en la izquierda, que son legítimas, sino ordenar un proyecto país, tener estrategia y apostar por la unidad”, escribió Cicardini en su cuenta de X el día de la reunión sin el PC y el FA. “La fragmentación no es una opción (...). Sería una irresponsabilidad histórica con quienes decimos representar. A no perder el rumbo”, publicó Santana esa misma jornada.

    Boric no es único militante del FA que pretende abrazar a los socialistas que sí están dispuestos a tender puentes con ellos. En entrevista con La Tercera, el diputado Jorge Brito dijo que “nos atrevemos a pedirle responsabilidad al PS en las definiciones estratégicas que realicen”, en referencia a la política de alianzas que adopte la colectividad.

    Además, Brito hizo un llamado a dar espacio a liderazgos que ofrezcan más unidad que “la que hemos visto en las declaraciones de la senadora Vodanovic”. En ese sentido, destacó a militantes socialistas como Santana, Cicardini, el también diputado Daniel Manouchehri y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

    En el FA reafirman que su idea es estrechar relaciones con los personeros más “conciliadores” del resto de la alianza, y no caer en las discusiones con quienes son más confrontacionales.

    Una de las conclusiones del comité central del FA, que se desarrolló el fin de semana pasado, tiene que ver con la unidad del sector. “La política de alianzas (...) aparece como una dimensión estratégica para contener agendas regresivas (...). Es por ello que necesitamos la mayor unidad posible, sin exclusiones de ningún tipo dentro del campo del progresismo y las izquierdas”, se lee en un documento difundido entre la militancia.

    El complejo momento del oficialismo provocó la suspensión indefinida del cónclave que estaba organizando La Moneda. La cita prevista por Palacio se iba a organizar pese al evento que ya estaban coordinando entre los partidos del oficialismo. A cargo de dichas gestiones quedó la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.

    Pese a las señales de recomposición de las relaciones entre los partidos, la cita prevista por La Moneda se mantiene en stand by. En la misma línea, las últimas dos semanas tampoco se han reunido los partidos oficialistas en el habitual comité político ampliado que comparten los lunes en Palacio, con los principales ministros del Presidente.

    La poca coordinación en Palacio se trata de un problema con difícil solución: en febrero casi todos los dirigentes se van de vacaciones.

    Portada del dia

