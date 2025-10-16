Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

Desde la Cámara de Diputados entregaron el reporte de excusas de los parlamentarios que se ausentaron este pasado miércoles de la sesión de Sala, la cuál fracasó por falta de quórum.

En especifico solo 48 parlamentarios estaban en la instancia, esto considerando que necesitan mínimo 50 legisladores de los 155, excluyendo a quienes están desaforados. De ellos, aquellos diputados que participaron en comisiones o subcomisiones están eximidos de pagar la multa.

En específico, el reglamento señala que “se entenderá que una ausencia es justificada cuando el diputado esté con licencia médica, con impedimento grave, se encuentre realizando alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria, entendida ésta en los términos que la define el artículo 66, inciso segundo, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, debiendo avisarse oportunamente”.

En el documento reportado por la Cámara son 16 legisladores que se encontraban en comisiones o subcomisiones:

Boris Barrera Moreno

Miguel Mellado Suazo

Juan Santana Castillo

Frank Sauerbaum Muñoz

Alexis Sepúlveda Soto

Cristián Tapia Ramos

Ricardo Cifuentes Lillo

Felipe Donoso Castro

Camila Rojas Valderrama

Agustín Romero Leiva

Gastón Von Mühlenbrock Zamora

Gael Yeomans Araya

Jaime Sáez Quiroz

Alejandra Placencia Cabello

Gustavo Benavente Vergara

Hotuiti Teao Drago

Mientras que estaban en misión oficial dos diputados:

Leonardo Soto Ferrada

Jorge Durán Espinoza

Por otro lado, con permiso postnatal parental:

Chiara Barchiesi Chávez

Con licencia médica:

Ericka Coca Ñanco Vásquez

Andrés Giordano Salazar

Con impedimento grave:

María Luisa Cordero Velásquez

Marlene Pérez Cartes

Natalia Romero Talguia

Francisco Undurraga Gazitúa

Con permiso por motivos particulares sin goce de Dieta:

Danisa Astudillo Peiretti

Juan Carlos Beltrán Silva

Félix Bugueño Sotelo

Sofia Cid Versalovic

Por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 61 de la Constitución Política de la República (desaforados):

Mauricio Ojeda Rebolledo

Francisco Pulgar Castillo

Catalina Pérez Salinas

Los diputados que serían multados

Asimismo, en el documento se deja constancia que los diputados que dieron otras razones de ausencia y que no entrarían en los parámetros de excusa sin multa.

Cabe señalar que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, detalló que todos los parlamentarios que no estaban presentes pasan a ser multados con una multa de un 2% de la dieta, es decir, entre unos 150 mil a 175 mil pesos.

Por participación en ceremonia oficial en Salón del Congreso Pleno por el Acto de Conmemoración de los 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado de Chile:

Jorge Brito Hasbún

Fernando Bórquez Montecinos

Andrés Celis Montt

Felipe Camaño Cárdenas

Eduardo Cornejo Lagos

Cristóbal Martínez Ramírez

Jaime Naranjo Ortiz

Ximena Ossandón Irarrázaval

Luis Sánchez Ossa

Raúl Soto Mardones

Flor Weisse Novoa

Comisión Bicameral de avalúo de predios agrícolas:

Paula Labra Besserer

Emilia Nuyado Ancapichún

Jorge Rathgeb Schifferli

Ceremonia de promulgación de la ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial:

María Candelaria Acevedo Sáez

Eric Aedo Jeldres

Lorena Pizarro Sierra

Roberto Celedón Fernández

Entrevista concedida a la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados:

Joanna Pérez Olea

Citación en la Policía de Investigaciones por diligencias de investigación a raíz del robo con violencia del que fue víctima:

Consuelo Veloso Ávila

Reunión con el Subsecretario General de Gobierno, Erwin Díaz Asenjo, en su calidad de jefe de bancada del Comité del Partido por la Democracia e Independientes:

Héctor Ulloa Aguilera

Ceremonia de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural e Indígena 2025:

Diego Ibáñez Cotroneo

Ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto habitacional Reñaca, invitación cursada por el Ministro de Vivienda:

Arturo Barrios Oteíza

Impedimento grave presentado después de levantada la sesión:

Eduardo Durán Salinas

Carmen Hertz Cádiz

Andrés Longton Herrera

Helia Molina Milman

Francesca Muñoz González

Otras actividades propias de la labor parlamentaria al interior del edificio del Congreso Nacional: