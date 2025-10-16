SUSCRÍBETE
Política

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

En especifico solo 48 parlamentarios estaban en la instancia, esto considerando que necesitan mínimo 50 legisladores de los 155, excluyendo a quienes están desaforados.

Por 
Javiera Arriaza
 
José Miguel Wilson
15 OCTUBRE 2025

Desde la Cámara de Diputados entregaron el reporte de excusas de los parlamentarios que se ausentaron este pasado miércoles de la sesión de Sala, la cuál fracasó por falta de quórum.

En especifico solo 48 parlamentarios estaban en la instancia, esto considerando que necesitan mínimo 50 legisladores de los 155, excluyendo a quienes están desaforados. De ellos, aquellos diputados que participaron en comisiones o subcomisiones están eximidos de pagar la multa.

En específico, el reglamento señala que “se entenderá que una ausencia es justificada cuando el diputado esté con licencia médica, con impedimento grave, se encuentre realizando alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria, entendida ésta en los términos que la define el artículo 66, inciso segundo, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, debiendo avisarse oportunamente”.

En el documento reportado por la Cámara son 16 legisladores que se encontraban en comisiones o subcomisiones:

  • Boris Barrera Moreno
  • Miguel Mellado Suazo
  • Juan Santana Castillo
  • Frank Sauerbaum Muñoz
  • Alexis Sepúlveda Soto
  • Cristián Tapia Ramos
  • Ricardo Cifuentes Lillo
  • Felipe Donoso Castro
  • Camila Rojas Valderrama
  • Agustín Romero Leiva
  • Gastón Von Mühlenbrock Zamora
  • Gael Yeomans Araya
  • Jaime Sáez Quiroz
  • Alejandra Placencia Cabello
  • Gustavo Benavente Vergara
  • Hotuiti Teao Drago

Mientras que estaban en misión oficial dos diputados:

  • Leonardo Soto Ferrada
  • Jorge Durán Espinoza

Por otro lado, con permiso postnatal parental:

  • Chiara Barchiesi Chávez

Con licencia médica:

  • Ericka Coca Ñanco Vásquez
  • Andrés Giordano Salazar

Con impedimento grave:

  • María Luisa Cordero Velásquez
  • Marlene Pérez Cartes
  • Natalia Romero Talguia
  • Francisco Undurraga Gazitúa

Con permiso por motivos particulares sin goce de Dieta:

  • Danisa Astudillo Peiretti
  • Juan Carlos Beltrán Silva
  • Félix Bugueño Sotelo
  • Sofia Cid Versalovic

Por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 61 de la Constitución Política de la República (desaforados):

  • Mauricio Ojeda Rebolledo
  • Francisco Pulgar Castillo
  • Catalina Pérez Salinas

Los diputados que serían multados

Asimismo, en el documento se deja constancia que los diputados que dieron otras razones de ausencia y que no entrarían en los parámetros de excusa sin multa.

Cabe señalar que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, detalló que todos los parlamentarios que no estaban presentes pasan a ser multados con una multa de un 2% de la dieta, es decir, entre unos 150 mil a 175 mil pesos.

Por participación en ceremonia oficial en Salón del Congreso Pleno por el Acto de Conmemoración de los 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado de Chile:

  • Jorge Brito Hasbún
  • Fernando Bórquez Montecinos
  • Andrés Celis Montt
  • Felipe Camaño Cárdenas
  • Eduardo Cornejo Lagos
  • Cristóbal Martínez Ramírez
  • Jaime Naranjo Ortiz
  • Ximena Ossandón Irarrázaval
  • Luis Sánchez Ossa
  • Raúl Soto Mardones
  • Flor Weisse Novoa

Comisión Bicameral de avalúo de predios agrícolas:

  • Paula Labra Besserer
  • Emilia Nuyado Ancapichún
  • Jorge Rathgeb Schifferli

Ceremonia de promulgación de la ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial:

  • María Candelaria Acevedo Sáez
  • Eric Aedo Jeldres
  • Lorena Pizarro Sierra
  • Roberto Celedón Fernández

Entrevista concedida a la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados:

  • Joanna Pérez Olea

Citación en la Policía de Investigaciones por diligencias de investigación a raíz del robo con violencia del que fue víctima:

  • Consuelo Veloso Ávila

Reunión con el Subsecretario General de Gobierno, Erwin Díaz Asenjo, en su calidad de jefe de bancada del Comité del Partido por la Democracia e Independientes:

  • Héctor Ulloa Aguilera

Ceremonia de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural e Indígena 2025:

  • Diego Ibáñez Cotroneo

Ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto habitacional Reñaca, invitación cursada por el Ministro de Vivienda:

  • Arturo Barrios Oteíza

Impedimento grave presentado después de levantada la sesión:

  • Eduardo Durán Salinas
  • Carmen Hertz Cádiz
  • Andrés Longton Herrera
  • Helia Molina Milman
  • Francesca Muñoz González

Otras actividades propias de la labor parlamentaria al interior del edificio del Congreso Nacional:

  • Roberto Arroyo Muñoz
  • René Alinco Bustos
  • Pamela Jiles Moreno
  • Marcia Raphael Mora
  • Camila Flores Oporto
  • Luis Malla Valenzuela
