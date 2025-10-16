SUSCRÍBETE
Tras los dichos sobre Jaime Guzmán: Galilea (RN) asegura que republicanos está buscando “perforar” el electorado de la UDI

“Si el Partido Republicano quiere tener buenas relaciones con la UDI, por una eventual futura colaboración, esto no es para nada consistente con estar diciendo que Jaime Guzmán debería estar en republicanos”, zanjó el líder de Renovación Nacional.

Helen MoraPor 
Helen Mora

En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, el senador y timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a la relación de su coalición con republicanos, la cual durante los últimos días se ha mantenido en una montaña rusa.

En concreto, esta semana, la presidenciable Evelyn Matthei dedicó unas palabras a su contendor José Antonio Kast en medio del debate de Enade. Allí, la exalcaldesa afirmó haber dado vuelta la página respecto a la polémica con republicanos por los supuestos bots.

Pero la paz no se mantuvo por más de 24 horas. Pues la molestia de Chile Vamos volvió a surgir luego de que la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, asegurara que el histórico fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, en la actualidad militaría en el Partido Republicano y que en consecuencia su candidato sería Kast.

Las filas del conglomerado de la derecha tradicional hicieron notar su furia, señalando que las palabras de Hurtado eran “absurdas”.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Rodrigo Galilea tampoco escondió su molestia al respecto.

“Yo creo que republicanos con esto quiere hacer un llamado a la gente que históricamente fue simpatizante de la UDI, para decirles, ‘oye, si ustedes eran seguidores de Jaime Guzmán, los verdaderos herederos de Jaime Guzmán, no es la UDI, partido que Jaime Guzmán fundó, sino que es el Partido Republicano’“, sostuvo.

Luego acotó que “es bien raro que esto lo diga alguien que nunca conoció a Jaime Guzmán”.

“Ruth Hurtado nunca en la vida, que yo sepa, conoció personalmente a Jaime Guzmán, y más allá de estas palabras que son como bravuconadas, lo que está buscando es perforar el electorado de la UDI de una manera muy poco amable, muy poco conducente”, aseguró.

Dicho eso sostuvo: “Si el Partido Republicano quiere tener buenas relaciones con la UDI, por una eventual futura colaboración, esto no es para nada consistente con estar diciendo que Jaime Guzmán debería estar en republicanos”.

“Son señales muy equívocas, contradictorias y, por lo tanto, no aportan para nada en esta campaña”, culminó el senador.

Revisa la entrevista completa acá:

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la "madurez suficiente" si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 "turbazos" en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: "Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano"

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: "La productividad de Contraloría vuela como un cohete"

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: "Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce"

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la "madurez suficiente" si es que amerita dar un paso al costado
Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Nestlé anuncia planes de despidos masivos y el mercado respalda la medida

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película "La Sociedad De Los Poetas Muertos"
San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete "seguir luchando" contra los "enemigos que busquen el rearme"
Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo