Tras los dichos sobre Jaime Guzmán: Galilea (RN) asegura que republicanos está buscando “perforar” el electorado de la UDI

En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, el senador y timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a la relación de su coalición con republicanos, la cual durante los últimos días se ha mantenido en una montaña rusa.

En concreto, esta semana, la presidenciable Evelyn Matthei dedicó unas palabras a su contendor José Antonio Kast en medio del debate de Enade. Allí, la exalcaldesa afirmó haber dado vuelta la página respecto a la polémica con republicanos por los supuestos bots.

Pero la paz no se mantuvo por más de 24 horas. Pues la molestia de Chile Vamos volvió a surgir luego de que la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, asegurara que el histórico fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, en la actualidad militaría en el Partido Republicano y que en consecuencia su candidato sería Kast.

Las filas del conglomerado de la derecha tradicional hicieron notar su furia, señalando que las palabras de Hurtado eran “absurdas”.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Rodrigo Galilea tampoco escondió su molestia al respecto.

“Yo creo que republicanos con esto quiere hacer un llamado a la gente que históricamente fue simpatizante de la UDI, para decirles, ‘oye, si ustedes eran seguidores de Jaime Guzmán, los verdaderos herederos de Jaime Guzmán, no es la UDI, partido que Jaime Guzmán fundó, sino que es el Partido Republicano’“, sostuvo.

Luego acotó que “es bien raro que esto lo diga alguien que nunca conoció a Jaime Guzmán”.

“Ruth Hurtado nunca en la vida, que yo sepa, conoció personalmente a Jaime Guzmán, y más allá de estas palabras que son como bravuconadas, lo que está buscando es perforar el electorado de la UDI de una manera muy poco amable , muy poco conducente”, aseguró.

Dicho eso sostuvo: “Si el Partido Republicano quiere tener buenas relaciones con la UDI, por una eventual futura colaboración, esto no es para nada consistente con estar diciendo que Jaime Guzmán debería estar en republicanos”.

“Son señales muy equívocas, contradictorias y, por lo tanto, no aportan para nada en esta campaña”, culminó el senador.

Revisa la entrevista completa acá: