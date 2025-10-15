La molestia de la UDI con republicanos por los dichos sobre Jaime Guzmán: exigen disculpas y pronunciamiento de José Antonio Kast

A través de un breve comunicado, la Unión Democrática Independiente (UDI) plasmó su descontento con los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sobre Jaime Guzmán, uno de los fundadores del gremialismo.

En concreto, Hurtado aseguró que en la actualidad Guzmán militaría en republicanos, y que en consecuencia entregaría su respaldo a José Antonio Kast.

Esto, a solo horas de la sorpresiva intervención de la presidenciable Evelyn Matthei hacia su contendor republicano en el debate de Enade, en la que afirmó haber dado vuelta la página respecto a la polémica de los supuestos bots.

“A solo pocas horas del notable gesto de generosidad de Evelyn Matthei, el Partido Republicano genera un nuevo, gratuito e innecesario conflicto”, comienza el texto firmado por el diputado y secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma.

“Resulta patético que una persona que no conoció ni de cerca la figura de Jaime Guzmán pretenda sostener de manera absurda y desquiciada que él habría abandonado el partido político que fundó, la UDI, para apoyar a otra colectividad”, reprochó.

FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

“Guzmán fundó la UDI porque creyó en una derecha con vocación de mayoría, comprometida con la libertad, la justicia social y el servicio público”, continúa.

“Quienes conocieron a Jaime Guzmán saben que siempre valoró el diálogo y los acuerdos por el bien del país. Lo demostró cuando apoyó a Gabriel Valdés para la presidencia del Senado, poniendo por delante la estabilidad institucional antes que las diferencias partidarias”, se agrega.

“Mientras algunos prefieren dividir, nosotros preferimos construir”, se señala.

El documento no se queda solo en las críticas. Los gremialistas exigen disculpas de republicanos, y el pronunciamiento de José Antonio Kast.