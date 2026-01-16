SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Tras quiebre por Ley Nain-Retamal, Boric llama al oficialismo a dejar las peleas y pide que prime la unidad

    El Mandatario instó a los partidos que sustentan su gobierno a dejar de lado las diferencias. "Hay que conversar cuando hayan legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos", dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    Un fuerte llamado a la unidad de las fuerzas oficialistas hizo este viernes el Presidente Gabriel Boric. Esto, luego del quiebre entre los partidos que son parte del gobierno tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

    El resultado en sede judicial generó una pasada de cuentas del Frente Amplio y el Partido Comunista al Socialismo Democrático y el gobierno, por haber aprobado la ley Nain-Retamal, tendiente a respaldar la labor policial.

    El problema derivó en una fuerte ofensiva de los socialistas, lo que quebró a la coalición que ha sustentado a Boric, a dos meses de que termine su mandato.

    En el marco de la ceremonia que marcó el inicio de los pagos del Seguro Social, como parte de la reforma de pensiones, el Mandatario abogó por la unidad del sector.

    Con ese fin, el Jefe de Estado dio cuenta que en la actividad había presencia de figuras de todas las tiendas involucradas en la crisis, como los PS Álvaro Elizalde, ministro del Interior; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal; Mario Marcel, exministro de Hacienda (cercano a esa colectividad), las PC Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno; Jeannette Jara, exministra del Trabajo, y los frenteamplistas Nicolás Grau, titular de Hacienda y Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo.

    “¿Por qué menciono todo esto? Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad es cuando más logramos avanzar", dijo.

    Luego, apuntó a algunas de las iniciativas aprobadas en su administración: “Miren ustedes, las cuarenta horas, el Copago cero, la política de trenes para Chile, el aumento del sueldo mínimo, esta misma reforma de pensiones, el royalty minero. Todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos”.

    “Si estuviéramos separados, yo les aseguro que no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta”, remarcó.

    Finalmente, Boric reforzó: “Por eso, le hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando hayan legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas y con el pueblo, con la gente, desde los territorios”.

