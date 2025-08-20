Tras renuncia de Mellado: Galilea resta importancia a descuelgues en RN, pero critica que esperaba una “conducta menos locuaz”

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, le restó importancia a los apoyos que ha recibido José Antonio Kast por parte de algunos militantes de RN, pese a que la colectividad respalda a Evelyn Matthei en la carrera presidencial.

Por ahora, son tres los descuelgues que han tomado relevancia en Chile Vamos. El senador Alejandro Kusanovic (RN), que fue suspendido de la colectividad; el extimonel de RN, Carlos Larraín y el caso del diputado Miguel Mellado, quien renunció al partido y a su jefatura en la bancada para plegarse a la campaña de Kast.

En medio del desorden en la tienda, este miércoles, en conversación con radio Infinita, el presidente de RN desdramatizó la situación de Mellado y afirmó que lo veía venir debido a que no obtuvo un cupo para competir en el Senado. "No le voy a dar más importancia de la que tiene”, zanjó.

Y añadió: “Miguel Mellado todas las semanas decía algo y yo personalmente ya quería que ocurriera, diera el paso, porque no tenía ningún sentido seguir así”.

Galilea también criticó la forma en que comunicaron su diferencia con la colectividad: “Si yo hubiera estado en los zapatos de ellos, por deferencia al partido en el que militan, me hubiera quedado. No domino la boca de los parlamentarios, o de personas como Carlos Larraín”.

En esa línea, sostuvo: “Si quisieran hacer un punto político, no lo comparto, entiendo la razón, pero no lo comparto para nada. Yo hubiera esperado una conducta menos locuaz, si usted quiere, para referirse a este tema. Pero, vuelvo a decir, no le doy mayor importancia".