    Jara retrocede en sus dichos sobre proyecto INNA y compromete “una distancia adecuada de los observatorios astronómicos”

    Consultada sobre este proyecto de hidrógeno verde que se emplazaría en una zona de interés astronómico y puesta en el escenario de sólo escoger un camino, Jara aseveró que elegiría avanzar en el proyecto “pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile los próximos años".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego del revuelo que generó en figuras de la comunidad científica que la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, declarase que, en el marco del megaproyecto de hidrógeno verde INNA en la Región de Antofagasta, priorizaría la generación de empleo, por sobre la observación astronómica si tuviese que escoger sólo una de las dos opciones.

    Durante el debate Anatel del martes, ambos candidatos fueron consultados por esta iniciativa que, de acuerdo con lo planteado por la comunidad científica, su potencial ubicación en una zona de interés astronómico perjudicaría la observación en esta materia por la luminosidad que generaría. Pese a que Jara mencionó que lo ideal sería buscar otra ubicación que permita el desarrollo de esta industria, al ser puesta en el escenario de sólo escoger un camino, aseveró que elegiría avanzar en el proyecto, “pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile los próximos años”. José Antonio Kast, por su lado, se mostró a favor de “proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile”.

    La respuesta de la candidata de Unidad por Chile generó oposición en la comunidad científica, incluso reparos desde una de las embajadoras de su comando, la astrónoma y divulgadora Teresa Paneque. “Ninguna de las dos respuestas me gustó“, dijo Paneque ayer en Instagram, aunque aclaró que su decisión electoral sigue siendo la misma. También el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José Maza, planteó a Emol que ”el proyecto INNA se debe desarrollar, pero a 50 kilómetros más al sur, al sur de Taltal. Chile los necesita a ambos, la astronomía extraordinaria de Paranal y la energía del hidrógeno verde". María Teresa Ruiz, la primera mujer licenciada en Astronomía en Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, dijo a The Clinic: “Me sorprendió la falta de información que tenía la candidata Jara, que obviamente no se había enterado bien de qué se trataba esto”.

    Luego de esta controversia, Jara matizó sus dichos mediante X. “Proteger nuestros cielos es cuidar un tesoro natural, científico y cultural que nos pertenece a todas y todos. La decisión del proyecto INNA será definida con evaluaciones técnicas estrictas que aseguren una distancia adecuada de los observatorios astronómicos, resguardando su funcionamiento y el prestigio de Chile como referente mundial en astronomía”, aclaró.

    Podemos avanzar en desarrollo y empleo, sí, pero sin poner en riesgo lo que nos hace únicos: nuestros cielos limpios, nuestras científicas y científicos, y el vínculo profundo de las comunidades con su territorio”, cerró.

