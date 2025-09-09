SUSCRÍBETE
Política

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

El senador invocó los numerales 1, 3 y 6 del artículo 19 de la Constitución para así hacer el requerimiento al Tribunal Constitucional.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva

A minutos de que la comisión de Salud del Senado aprobara en general el proyecto de ley de eutanasia por tres votos a favor y dos en contra, el senador Sergio Gahona (UDI) -quien rechazó el proyecto- hizo reserva de constitucionalidad, invocando los numerales 1, 3 y 6 del artículo 19 de la Constitución y así hacer el requerimiento al Tribunal Constitucional.

“Quisiera hacer reserva de constitucionalidad del proyecto que recién se aprobó en esta comisión por el artículo 19 número 1 de la Constitución por el derecho a la vida, también por el artículo 19 número 3 en cuanto al igual protección ante la ley, y el artículo 19 número 6 por libertad de conciencia, en lo relativo a la objeción de conciencia personal e institucional”, manifestó en la instancia.

De ser presentado el requerimiento, el TC tendrá que resolver si el proyecto está dentro del marco constitucional del país.

Al respecto, el senador y presidente de la comisión de Salud, Iván Flores (DC) manifestó tras la votación que el senador Gahona estaba en su derecho, ya que todo parlamentario puede solicitar la reserva.

“En ese contexto lo puede hacer, una cosa es el anuncio, otra cosa es que efectivamente se haga y si efectivamente lo hace, el Tribunal tendrá que resolver si el proyecto está dentro de lo que es nuestro marco”, expresó.

De todas formas, explicó, lo que viene ahora es un informe que se presentará a la Sala, “y la Sala tendrá que ponerlo en tabla para discutirlo en general”.

Si se aprueba en general, “regresa a la comisión, ahí sí ya para hacer los ajustes de lo que significa el afinamiento del proyecto en sus detalles”.

