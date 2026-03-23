UDI ingresa denuncia para que se investigue presunto tráfico de influencias de exministra Aguilera por operación de su madre

Un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), encabezados por la jefa de bancada Flor Weisse, asistió la mañana de este lunes al Ministerio Público para ingresar una denuncia penal en contra de la exministra de Salud Ximena Aguilera, en el contexto de la “operación express” de su madre en el Hospital Salvador.

El pasado 9 de marzo, desde la Contraloría General de la República (CGR) habrían revelado que un asesor de la exsecretaria de Estado, Manuel Nájera De Ferrari, habría intervenido previamente a la cirugía.

El hecho habría ocurrido el pasado 23 de diciembre, cuando la madre de la exministra habría ingresado al recinto médico para ser atendida por una lesión en su cadera. Habrían pasado solo 10 horas desde el ingreso de la paciente hasta su atención.

En ese contexto los parlamentarios ingresaron la denuncia penal por presunto tráfico de influencias por parte de Aguilera.

“En su momento, el ministro, el subsecretario nos trataron de mentirosos, que no era efectivo, lo negaron todo. Pero felizmente la Contraloría General de la República, recientemente el 9 de marzo, emitió un informe en la cual nos da la razón. Acá claramente se faltó a la probidad administrativa. Aquí hay hechos que tienen que ser investigados por la justicia”, señaló sobre la denuncia el diputado Daniel Lilayú.

“Hemos concurrido ante el fiscal nacional para que inicie una investigacion que pueda comprobar si hay hechos constitutivos de delito”, comentó por su parte la parlamentaria Flor Weisse.

Por otro lado, Lilayú enfatizó que el Ministerio de Salud por el momento a estado a disposición para investigar el caso.

“Se hizo una investigación a todos los servicios de salud. En cinco servicios de salud han pasado estas cosas. Nadie se puede saltar las listas de espera. Vuelvo a insistir, estamos todos igual y los chilenos en general están indignados que en este momento haya un abuso de autoridad política, sea administrativa, etc”, comentó el diputado.

La acción judicial del gremialismo coincidió con el anuncio esta jornada por parte del Partido Nacional Libertario (PNL), que decidió presentar una acusación constitucional contra Aguilera.