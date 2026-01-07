SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    UDI pide a Presidente Boric prohibir el ingreso de personas pertenecientes al régimen de Maduro a Chile

    Según el diputado Jorge Alessandri, su ingreso constituyen “un potencial peligro para el orden institucional y democrático del Estado de Chile".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Valparaiso, 21 de agosto 2025 Punto de prensa de Jorge Alessandri Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante la tarde de este miércoles, la UDI presentó un proyecto de resolución para prohibir el ingreso a Chile de personas pertenecientes al régimen de Nicolás Maduro, esto a propósito de la crisis migratoria y la reciente incursión de Estados Unidos en el país caribeño.

    En concreto, el diputado y timonel UDI, Guillermo Ramírez, junto a su par Jorge Alessandri, ingresaron una solicitud -dirigida al Presidente Boric- para prohibir el ingreso de personas pertenecientes al régimen venezolano que figuren en las listas de sanciones internacionales vigentes.

    “Esta crisis en Venezuela no es solo Maduro y la primera combatiente, es también un círculo de hierro que se enriqueció y que va a querer arrancar para no ser atrapado por Estados Unidos, pero que también va a querer mover dinero”, sostuvo Alessandri durante una conferencia de prensa en el Congreso.

    Adicionalmente, el diputado anunció que presentaron un oficio al Ministerio del Interior y a la Cancillería de Chile con el objetivo de que “se tomen todos los resguardos en los pasos fronterizos para que los familiares de las cúpulas de poder de Venezuela de los últimos 23 años no se vengan a refugiar a Chile”.

    Asimismo, dio a conocer que habían oficiado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que “cada vez que haya una transferencia de dinero se permita su ingreso”.

    "No queremos intervención de la cúpula venezolana en el sistema financiero con su dinero sucio ni tampoco de las personas que busquen refugio”, reafirmó el diputado.

    Según la solicitud de resolución N° 1689 presentada por los diputados, el ingreso de estas personas constituye “un potencial peligro para el orden institucional y democrático del Estado de chile (...) considerando que operadores del chavismo podrían emplear distintos medios para desestabilizar el orden institucional del país”.

    Específicamente, en el documento solicitan tres puntos fundamentales al Presidente:

    1. Instruya a los organismos competentes crear una nómina de personas sancionadas por la Unión Europea y E.E.U.U., con el fin de prohibir el ingreso de quienes se encuentren en ese registro.
    2. Ordene, por medio del órgano sectorial correspondiente, la revocación inmediata de visas y el bloqueo de activos a cualquier ciudadano venezolano que figure en las listas de sanciones internacionales vigentes hasta 2027, 07-01-2026 09:13
    3. Oficie a la Comisión para el Mercado Financiero, para evitar que dineros de estas personas entren a nuestro sistema bancario.
    Más sobre:Jorge AlessandriGabriel BoricUDICongresoGuillermo RamírezVenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

    Coaniquem hace positivo balance tras año nuevo: solo siete menores con quemaduras y los casos bajan un 90% desde el 2000

    Lo más leído

    1.
    Julio Feres, el hombre de confianza de Kast para administrar La Moneda

    Julio Feres, el hombre de confianza de Kast para administrar La Moneda

    2.
    “Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

    “Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

    3.
    Hans Marowski, vicepresidente del PNL: “Creo que Johannes Kaiser no va a ser ministro del presidente Kast”

    Hans Marowski, vicepresidente del PNL: “Creo que Johannes Kaiser no va a ser ministro del presidente Kast”

    4.
    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    5.
    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía
    Chile

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas
    Negocios

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    Canadiense Galantas Gold anuncia acuerdo para compra de proyecto de oro y aumenta su presencia en Chile

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero
    El Deportivo

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile
    Cultura y entretención

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro