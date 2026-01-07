UDI pide a Presidente Boric prohibir el ingreso de personas pertenecientes al régimen de Maduro a Chile

Durante la tarde de este miércoles, la UDI presentó un proyecto de resolución para prohibir el ingreso a Chile de personas pertenecientes al régimen de Nicolás Maduro, esto a propósito de la crisis migratoria y la reciente incursión de Estados Unidos en el país caribeño.

En concreto, el diputado y timonel UDI, Guillermo Ramírez, junto a su par Jorge Alessandri, ingresaron una solicitud -dirigida al Presidente Boric- para prohibir el ingreso de personas pertenecientes al régimen venezolano que figuren en las listas de sanciones internacionales vigentes.

“Esta crisis en Venezuela no es solo Maduro y la primera combatiente, es también un círculo de hierro que se enriqueció y que va a querer arrancar para no ser atrapado por Estados Unidos, pero que también va a querer mover dinero”, sostuvo Alessandri durante una conferencia de prensa en el Congreso.

Adicionalmente, el diputado anunció que presentaron un oficio al Ministerio del Interior y a la Cancillería de Chile con el objetivo de que “se tomen todos los resguardos en los pasos fronterizos para que los familiares de las cúpulas de poder de Venezuela de los últimos 23 años no se vengan a refugiar a Chile”.

Asimismo, dio a conocer que habían oficiado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que “cada vez que haya una transferencia de dinero se permita su ingreso”.

" No queremos intervención de la cúpula venezolana en el sistema financiero con su dinero sucio ni tampoco de las personas que busquen refugio ”, reafirmó el diputado.

Según la solicitud de resolución N° 1689 presentada por los diputados, el ingreso de estas personas constituye “un potencial peligro para el orden institucional y democrático del Estado de chile (...) considerando que operadores del chavismo podrían emplear distintos medios para desestabilizar el orden institucional del país”.

Específicamente, en el documento solicitan tres puntos fundamentales al Presidente: