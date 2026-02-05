Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

El martes de esta semana, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle llegó desde Panamá, tras participar de un encuentro de empresarios junto a José Antonio Kast. Quiso comenzar ese mismo día sus vacaciones de verano junto a su señora, Marta Larraechea. ¿El destino? Su casa en el sector de Las Vertientes en Santo Domingo, en Valparaíso.

El primer día, sin embargo, el descanso de los Frei fue interrumpido.

Una abeja picó a la exprimera dama y le provocó un shock anafiláctico, que obligó a la familia a trasladar a “Martita” al Cesfam más cercano, donde se le produjo un paro cardíaco. Fue trasladada de urgencia al hospital Claudio Vicuña de San Antonio y, una vez estabilizada, llevada en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica Alemana, en Vitacura.

El expresidente Frei se fue por tierra, lo más rápido posible, para acompañar a su mujer en la clínica.

La emergencia rápidamente se difundió en los chats de la Democracia Cristiana (DC), el partido en que milita Larraechea. Principalmente, para pedir que oren por la última primera dama que tiene el partido entre sus filas.

“Me comunican que nuestra camarada y exprimera dama, Martita Larraechea, sufrió un infarto, al parecer grave. Del Cesfam la acaban de trasladar al Hospital de San Antonio. Oramos por su recuperación”, escribió el excandidato a diputado Roy Crichton, quien vive en Santo Domingo, en chats internos.

Aunque los Frei están alejados de la vida partidaria desde hace años, la militancia DC no dudó en expresar su apoyo en un momento difícil. A Larraechea se le reconoce como una democratacristiana muy querida, de quien se valora su gestión como primera dama, que tuvo como obra más notable la fundación del MIM.

Por ejemplo, el senador Iván Flores intentó llamar directamente al expresidente, sin éxito: tenía el teléfono apagado. Finalmente, optó por hablar con uno de los sobrinos de Frei, Eugenio Ortega, para expresar su apoyo.

De momento, el exsenador Andrés Zaldívar no se ha contactado con la familia, pero pretende llamar a Frei como a su hija Verónica. La también extimonel Carolina Goic envió un mensaje al expresidente para solidarizar.

Quien también ha estado atento al estado de salud de “Martita” ha sido el actual superintendente de Salud, Víctor Torres, quien es médico, militante DC y exparlamentario por San Antonio. Varios de sus camaradas le han escrito para intentar recibir actualizaciones.

En la DC comentan que Carmen Frei, la hermana del exmandatario, también ha seguido de cerca lo que ha pasado con Larraechea. El incidente la pilló de vacaciones en el sur del país.

No solo desde la DC hubo solidaridad con Frei. De acuerdo a quienes han conversado con la familia, el presidente electo José Antonio Kast también envió un mensaje de apoyo al exmandatario. Lo hizo en medio de su gira en Europa, que lo ha llevado a Hungría e Italia.

Frei y Kast hicieron pública su cercanía tras la primera vuelta de la elección presidencial del año pasado. El expresidente, acompañado por Larraechea, recibió en su casa al entonces candidato republicano, quien llegó junto a su señora, María Pía Adriasola.

Aunque no se trató de un apoyo explícito a la postulación a La Moneda, el gesto fue leído de esa forma. Tanto así, que la directiva de la DC, entonces liderada por el senador Francisco Huenchumilla y Alejandra Krauss, decidió denunciar al exmandatario ante el tribunal supremo y suspender su militancia como medida cautelar.

Pese a las diferencias, Krauss, la secretaria nacional de la colectividad, se ha encargado de contactar a la familia Frei para recibir actualizaciones sobre el estado de salud de la militante DC. Ella ha compartido esa información con el resto de la dirigencia del partido. Lo último que supieron es que, dentro de su gravedad, la exprimera dama estaba estable.

De hecho, se espera que Krauss llegue a la clínica a visitar a la familia entre hoy y mañana.