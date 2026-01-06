Una o dos oposiciones a Kast: el debate que atormenta a la izquierda y que arriesga con romper la unidad del sector

A 64 días de que José Antonio Kast asuma la Presidencia del país, para algunos en la izquierda ya es claro que la futura oposición actuará dividida.

Héctor Barría, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (DC), fue quien abrió el melón. En entrevista con La Tercera, el parlamentario afirmó que “en la práctica, ya hay dos bloques de oposición: la centroizquierda, y el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA)”.

El diputado justificó su postura: “Tiene que ver con cómo nos paramos frente a un gobierno con tintes de ultraderecha. El PC fue claro, y recibió respaldo del FA y el PS, de no dejarla pasar ni una al nuevo gobierno, inmediatamente incitar a salir a las calles, sin esperar que se instale. Eso para otros sectores, como la DC, el PPD, los regionalistas verdes, los liberales, no hace sentido. Nos hace sentido ser una oposición constructiva, que no niegue la sal y el agua”.

10 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO HECTOR BARRIA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Barría no está solo en esa tesis. El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, adelanta que a partir de marzo “se van a sincerar las diferencias de fondo que hay entre los distintos partidos”. En ese sentido, postula que “hay un grupo de partidos de izquierda, de orientación marxista, partiendo por el PC y el FA, que ya ha exteriorizado la idea de ejercer con fuerza la movilización social (...). En eso veo que el PS también está entrando en ese mismo tipo de oposición”.

En contraste, sugiere el excandidato presidencial, “va a haber otro tipo de oposición, que uno la podría calificar de centroizquierda, que más bien va a entender que el país no nos dio la mayoría y que hay que buscar una forma de defender tus valores, principios, línea programática, pero no necesariamente generando cuadros de inestabilidad al gobierno. En eso va a estar la DC, vamos a estar los regionalistas verdes, probablemente el PPD”.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Esta idea no cae bien en el resto de la alianza de gobierno, desde donde se empuja la idea de que la oposición actúe como un bloque. Por ejemplo, la presidenta del FA, Constanza Martínez, adelanta que “frente al gobierno de Kast seremos una oposición preocupada del bienestar de los chilenos. En ello, apostamos por la máxima unidad para defender sus derechos y hacer frente a un gobierno de ultraderecha".

“Cualquier otra distinción, que tenga que ver más con posiciones puntuales, no nos interpreta“, concluye Martínez.

08/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comparte esa postura. La senadora por el Maule dijo a este medio que “hay una definición de los presidentes de partidos que es que exista la denominada ‘coordinación’ desde la DC al PC. Vamos a tener un cónclave entre todos”.

Ese cónclave, que sería la primera instancia para que el sector se organice como futura oposición, estaba pensado originalmente para el 17 de enero. Sin embargo, hoy está sobre la mesa postergarlo una semana, debido a que la DC tiene programada su junta nacional ese día.

Vodanovic agregó que “la comisión política del PS recién definió seguir trabajando en la unidad más amplia del progresismo. No comparto el afán de fijar bloques en abstracto, sin definiciones de fondo. La política no se hace en base a siglas sino en torno a principios, valores y definiciones de proyectos políticos, conversaciones que evidentemente no se han dado".

Raul Bravo/Aton Chile RAUL BRAVOATON CHILE

En línea con la timonel, el jefe de bancada de los diputados PS, Juan Santana, enfatiza que su partido “ha sido muy claro: no estamos por obstruir el trabajo del nuevo gobierno, y vamos a colaborar en cada una de las materias que signifiquen avances y mejoras para la calidad de vida de las personas”.

En esa línea, agrega que “no comparto la idea de establecer, a priori, dos bloques de oposición, porque lo lógico es actuar con unidad ante preocupaciones que todos compartimos. Es decir, si el nuevo gobierno plantea retrocesos para el país, uno supone que en la defensa de esas conquistas estaremos todos quienes nos identificamos con el progresismo político, sin hacer diferencias”.

“Comenzar con disputas al interior del mundo progresista, antes de que el gobierno se instale siquiera, no tiene mucho sentido y solo debilita a la futura oposición”, advierte Santana.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Por su parte, la jefa de bancada de los diputados del FA, Lorena Fries, desdramatiza los bloques sugeridos por Barría. “No veo nada malo en declarar que algunos son más amigos que otros. Esto es que hay afinidad entre ciertos proyectos de visión de país, lo que no obsta a que se pueda trabajar mancomunadamente en cuestiones que son comunes a todo el arco que va a ser oposición”, dice.

FOTO: LUIS SEVILLA

Incluso entre los partidos mencionados por Barría y Mulet toman distancia de la idea. El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Raúl Soto, sostiene que no hay “ningún apuro para estar definiendo ahora políticas de alianza. El gobierno aún no termina y, en consecuencia, aún no pasamos a ser oposición”.

Soto considera que “las futuras oposiciones se van a ir articulando de forma natural en su momento, en función de varios factores que no se pueden decretar a priori”. Por ahora, el diputado reconoce que “tenemos una predisposición a ser constructivos y responsables. Y cuando sea necesario marcar identidad propia, lo haremos con fuerza. Pero de ahí a tomar definiciones políticas respecto de coaliciones de forma tan categórica, creo que es demasiado temprano para eso”.

FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

En tanto, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, cree que “plantear la vida política, sobre todo legislativa, desde la perspectiva de oposición férrea, constructiva, lo pone en una posición dicotómica que no tiene mucho sentido. Hay que evaluar las leyes en su mérito, construir acuerdos para que salgan mejor".