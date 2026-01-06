SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Una o dos oposiciones a Kast: el debate que atormenta a la izquierda y que arriesga con romper la unidad del sector

    Pese a que los partidos más grandes de la alianza están convencidos de que necesitan la mayor unidad, entre los más chicos hay ánimos de separar aguas. En la DC y la FRVS sugieren que ya es clara una triada del PC, el PS y el FA, que se caracterizará por ser más confrontacional. Ellos, por el contrario, pretenden ser un bloque más constructivo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A 64 días de que José Antonio Kast asuma la Presidencia del país, para algunos en la izquierda ya es claro que la futura oposición actuará dividida.

    Héctor Barría, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (DC), fue quien abrió el melón. En entrevista con La Tercera, el parlamentario afirmó que “en la práctica, ya hay dos bloques de oposición: la centroizquierda, y el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA)”.

    El diputado justificó su postura: “Tiene que ver con cómo nos paramos frente a un gobierno con tintes de ultraderecha. El PC fue claro, y recibió respaldo del FA y el PS, de no dejarla pasar ni una al nuevo gobierno, inmediatamente incitar a salir a las calles, sin esperar que se instale. Eso para otros sectores, como la DC, el PPD, los regionalistas verdes, los liberales, no hace sentido. Nos hace sentido ser una oposición constructiva, que no niegue la sal y el agua”.

    10 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO HECTOR BARRIA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Barría no está solo en esa tesis. El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, adelanta que a partir de marzo “se van a sincerar las diferencias de fondo que hay entre los distintos partidos”. En ese sentido, postula que “hay un grupo de partidos de izquierda, de orientación marxista, partiendo por el PC y el FA, que ya ha exteriorizado la idea de ejercer con fuerza la movilización social (...). En eso veo que el PS también está entrando en ese mismo tipo de oposición”.

    En contraste, sugiere el excandidato presidencial, “va a haber otro tipo de oposición, que uno la podría calificar de centroizquierda, que más bien va a entender que el país no nos dio la mayoría y que hay que buscar una forma de defender tus valores, principios, línea programática, pero no necesariamente generando cuadros de inestabilidad al gobierno. En eso va a estar la DC, vamos a estar los regionalistas verdes, probablemente el PPD”.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Esta idea no cae bien en el resto de la alianza de gobierno, desde donde se empuja la idea de que la oposición actúe como un bloque. Por ejemplo, la presidenta del FA, Constanza Martínez, adelanta que “frente al gobierno de Kast seremos una oposición preocupada del bienestar de los chilenos. En ello, apostamos por la máxima unidad para defender sus derechos y hacer frente a un gobierno de ultraderecha".

    “Cualquier otra distinción, que tenga que ver más con posiciones puntuales, no nos interpreta“, concluye Martínez.

    08/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comparte esa postura. La senadora por el Maule dijo a este medio que “hay una definición de los presidentes de partidos que es que exista la denominada ‘coordinación’ desde la DC al PC. Vamos a tener un cónclave entre todos”.

    Ese cónclave, que sería la primera instancia para que el sector se organice como futura oposición, estaba pensado originalmente para el 17 de enero. Sin embargo, hoy está sobre la mesa postergarlo una semana, debido a que la DC tiene programada su junta nacional ese día.

    Vodanovic agregó que “la comisión política del PS recién definió seguir trabajando en la unidad más amplia del progresismo. No comparto el afán de fijar bloques en abstracto, sin definiciones de fondo. La política no se hace en base a siglas sino en torno a principios, valores y definiciones de proyectos políticos, conversaciones que evidentemente no se han dado".

    Raul Bravo/Aton Chile RAUL BRAVOATON CHILE

    En línea con la timonel, el jefe de bancada de los diputados PS, Juan Santana, enfatiza que su partido “ha sido muy claro: no estamos por obstruir el trabajo del nuevo gobierno, y vamos a colaborar en cada una de las materias que signifiquen avances y mejoras para la calidad de vida de las personas”.

    En esa línea, agrega que “no comparto la idea de establecer, a priori, dos bloques de oposición, porque lo lógico es actuar con unidad ante preocupaciones que todos compartimos. Es decir, si el nuevo gobierno plantea retrocesos para el país, uno supone que en la defensa de esas conquistas estaremos todos quienes nos identificamos con el progresismo político, sin hacer diferencias”.

    “Comenzar con disputas al interior del mundo progresista, antes de que el gobierno se instale siquiera, no tiene mucho sentido y solo debilita a la futura oposición”, advierte Santana.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por su parte, la jefa de bancada de los diputados del FA, Lorena Fries, desdramatiza los bloques sugeridos por Barría. “No veo nada malo en declarar que algunos son más amigos que otros. Esto es que hay afinidad entre ciertos proyectos de visión de país, lo que no obsta a que se pueda trabajar mancomunadamente en cuestiones que son comunes a todo el arco que va a ser oposición”, dice.

    FOTO: LUIS SEVILLA

    Incluso entre los partidos mencionados por Barría y Mulet toman distancia de la idea. El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Raúl Soto, sostiene que no hay “ningún apuro para estar definiendo ahora políticas de alianza. El gobierno aún no termina y, en consecuencia, aún no pasamos a ser oposición”.

    Soto considera que “las futuras oposiciones se van a ir articulando de forma natural en su momento, en función de varios factores que no se pueden decretar a priori”. Por ahora, el diputado reconoce que “tenemos una predisposición a ser constructivos y responsables. Y cuando sea necesario marcar identidad propia, lo haremos con fuerza. Pero de ahí a tomar definiciones políticas respecto de coaliciones de forma tan categórica, creo que es demasiado temprano para eso”.

    FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    En tanto, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, cree que “plantear la vida política, sobre todo legislativa, desde la perspectiva de oposición férrea, constructiva, lo pone en una posición dicotómica que no tiene mucho sentido. Hay que evaluar las leyes en su mérito, construir acuerdos para que salgan mejor".

    FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ
    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMDCPCFrente AmplioPartido ComunistaAlianzaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Donald Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    La primera víctima de la nueva oposición: izquierda cuestiona opción de Pérez Mackenna en Cancillería

    La primera víctima de la nueva oposición: izquierda cuestiona opción de Pérez Mackenna en Cancillería

    2.
    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    3.
    Felipe Melo renuncia como jefe de asesores de Boric y asume la exministra Aisén Etcheverry

    Felipe Melo renuncia como jefe de asesores de Boric y asume la exministra Aisén Etcheverry

    4.
    Canciller anuncia que Pakarati cesará sus funciones como embajadora en Nueva Zelanda a fines de enero

    Canciller anuncia que Pakarati cesará sus funciones como embajadora en Nueva Zelanda a fines de enero

    5.
    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar
    Chile

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal
    Negocios

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026
    Tendencias

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”
    El Deportivo

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Alerta en la UC: Daniel González protagoniza pelea callejera en Viña del Mar

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?
    Cultura y entretención

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Donald Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”
    Mundo

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Donald Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso