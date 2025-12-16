Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

La Sala del Senado aprobó en general, con 31 votos a favor y sin votos en contra, la reforma constitucional que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales y reforma el gobierno del Poder Judicial, proyecto que se encontraba en su segundo trámite constitucional.

La propuesta en discusión fue ingresada por el actual gobierno en octubre de 2024, posterior al escándalo generado por el caso Audio, que involucró al influyente abogado Luis Hermosilla y que salpicó a distintas figuras del Poder Judicial, entre jueces y ministros, por lo que el Ejecutivo buscó realizar modificaciones.

Entre los puntos del proyecto, se busca un cambio radical en la judicatura ya que modifica el gobierno judicial, saca a las cortes de la selección de las ternas para los nombramientos de los jueces y suprime la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema que data desde 1833.

Otro de los puntos fuertes, es el Consejo de Nombramientos Judiciales. El organismo autónomo se encargaría de los procesos de selección de jueces, fundado en principios de carácter objetivo, técnico y profesional, de independencia, en base al mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva.

Asimismo, en el nuevo sistema de gobernanza, se creará un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los demás tribunales que determine una ley orgánica constitucional.

Discusión en el Senado

La iniciativa se discutió durante la sesión de este martes y contó con el respaldo unánime de los senadores presentes, aunque también hubo observaciones al proyecto. Con todo, pese a la resistencia a abrir la votación, finalmente ocurrió, aprobándose con 31 respaldos.

El senador Iván Moreira levantó la sesión tras el resultado para cumplir con el compromiso adquirido con los funcionarios de la Cámara Alta de compartir en una actividad navideña.

Durante la discusión, el senador UDI Juan Antonio Coloma, anunció su voto a favor de la reforma, sin embargo, planteó que hay aspectos del proyecto que deben votarse de forma particular.

“Esta es una reforma constitucional, es algo importante. Tratar de abrir la votación sin una mínima discusión, pugna contra lo que yo creo que debe ser un debate dentro del Congreso. El reglamento dice que la clausura del debate en un proyecto de esta naturaleza se pide después de dos horas de discusión. No es que yo lo vaya a hacer, pero al menos un mínimo debate y comprensión de lo que está detrás”, planteó Coloma frente a la solicitud de votar.

Coloma agregó que “se ha planteado el Consejo de Nombramiento Judicial, que no es fácil, porque es seleccionar jueces y establece ternas o quinas jerarquizadas de las cuales el Presidente de la República realiza los nombramientos. Aquí tenemos el primer tema que hay que discutirlo, yo creo en particular, porque sigue siendo el presidente el que toma la decisión".

“Alguien puede decir que está bien, que no hay otra alternativa, pero parte de los conflictos que ha habido ha sido en este tipo de nombramiento y eso sé que fue parte de una profunda discusión, dentro del Senado y de la Cámara, respecto a cómo poder enfrentarlo”, sostuvo el gremialista.

Su par independiente, Alejandra Sepúlveda, agregó que “si hay algo que nos ha sorprendido a todos es el cómo este poder del Estado, que es tan fundamental, hoy se ve en cuestionamiento permanente. Tan así, que el día lunes vamos a estar revisando una acusación constitucional, y que representa un poder del Estado fundamental en la confianza de los ciudadanos". Esto en relación a la votación del libelo contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

“Entonces, cuando esto falla, cuando se cuestiona, cuando se complica, uno dice, cómo revisamos muchos de los fallos que los magistrados han realizado y que complican y que son parte de lo que estamos viendo en la palestra pública”, señaló la representante de la Región de O’Higgins.

“(...) lo que no podemos, es que esto se trunque por un cambio del Poder Ejecutivo”, planteó Sepúlveda, señalando estar a favor de discutir todas las indicaciones que sean necesarias con tal de aprobar el cambio constitucional.

El senador de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Esteban Velásquez, durante su intervención se preguntó “¿cuáles son las exigencias que tenemos todos? Y no estamos como para tirar primeras piedras, pero la exigencia y sobre todo, quienes deben ejercer justicia deben ser autónomos, porque si no, en cierta medida, el sistema judicial y en ocasiones el sistema político y muchos otros, cada uno termina siendo un títere, una marioneta de, del favor de, del llamado telefónico de, de la reunión registrada en lobby o las cenas fuera de todo sistema de lobby, y después nos preguntamos nuevamente por qué el descontento ciudadano (...) porque la confianza se ha perdido”.

“A propósito del gobierno electo y del presidente electo (José Antonio Kast), que se ha declarado y demostrado ser católico, que siga esta línea profunda, clara, concreta, de legislar hasta que duela, hasta que nos incomode, si no nos incomoda alguna norma, sabemos que esta va a tener su vacío y vamos a mirar de nuevo al techo”, aseguró.

Desde Renovación Nacional, Francisco Chahuán, comunicó su inhabilitación en la votación. Sin embargo, planteó que “el nombramiento de los miembros de este poder del Estado, efectivamente ha sido objeto de la necesidad de una revisión sustantiva. Es necesario abordarla, creemos que el proyecto que viene de la Cámara va en la dirección correcta, pero sin lugar a dudas, requiere modificaciones y ajustes en el Senado”.

Por el Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, aseguró que el proyecto “no me merece grandes reparos”.

“Esto yo lo veo como el comienzo de una tarea, creo que estamos empezando en esto”, agregó Insulza, quien afirmó que se deben afinar detalles respecto a la cesación en los cargos y las obligaciones de los magistrados, e incluso, las causales para sancionar a los jueces.

A su vez, el senador Javier Macaya (UDI), destacó la creación de un nuevo órgano autónomo que vele por los recursos de los tribunales. “Creo que es lejos lo más relevante desde la perspectiva de liberar a la Corte Suprema de una función que ha desviado su foco jurisdiccional, para que pueda dedicarse plenamente a la función que le es propia, que es la de impartir justicia”, sumó.

Se fijo como límite el jueves 15 de enero para el ingreso de indicaciones.