Valenzuela responde críticas por columna y afirma que en “ningún caso” todos los funcionarios son párasitos

El asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, salió a responder las críticas a su columna de opinión en La Tercera, en la cual afirmó que en el Estado existen “parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

La postura de Valenzuela fue ampliamente cuestionada en el oficialismo y entre parlamentarios opositores, incluso el vocero de la campaña de Evelyn Matthei, el senador Luciano Cruz-Coke reprochó sus palabras e instó al Partido Republicano a “parar la tontera” y concentrarse en la candidata oficialista Jeannette Jara.

Ante las críticas, este martes, en conversación con T13 Radio, el asesor de Kast aclaró que no todos los funcionarios públicos son párasitos y precisó que la “inmensa mayoría de los funcionarios son tremendas personas que sirven al país” .

“A todos mis amigos, que muchos se sintieron ofuscados por esa interpretación, en ningún caso son todos parásitos los funcionarios públicos, ni tampoco todos los de izquierda o de derecha”, remarcó.

Respecto a los emplazamientos sobre sus distintos cargos públicos, el asesor contestó: “Yo trabajé en gobiernos y no me siento un parásito, pero sí existen personas que abusan del Estado. Existen personas que usaron licencias médicas para irse de vacaciones fuera del país, eso es deplorable”.

Y añadió: “Si hay un sector que en la pandemia –al menos en términos laborales– no se afectó fue el sector público. Todos los funcionarios realizaron teletrabajo y tuvieron su sueldo asegurado todo ese tiempo porque ningún ministerio redujo el personal que estaba trabajando. Hay funcionarios públicos que durante la pandemia cumplió una función increíble más allá de sus capacidades para ayudar al país, pero hay parte de esos funcionarios que haciendo teletrabajo de la casa cobraron los bonos Covid que no les correspondía".

En el panel radial Valenzuela fue consultado por la fórmula de Kast para reducir los 100 mil funcionarios que según el candidato presidencial fueron integrados al Estado durante este gobierno, que pertenecen a planta de municipios, servicios de educación, centros de salud y otros.

Ante esto, indicó: “Cuando dicen que no se puede manejar lo que pasa en los municipios, yo discrepo. Hay convenios, hay recursos, hay presupuestos y formas en que interactúan los gobiernos municipales con los regionales“.

Además, resaltó que “cuántos funcionarios van a ser (despedidos) es algo que tenemos que ir construyendo en el camino en el plan que estamos desarrollando, pero nadie ha dicho que en 18 meses van a salir 100 mil funcionarios”.