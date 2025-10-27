SUSCRÍBETE
Política

Vallejo desestima réplica de diputados por ausencia de Boric en sesión de la Cámara en 2021: “No mezclemos peras con manzanas”

La portavoz del Ejecutivo remarcó que "hay permisos que además son sin goce de sueldo y que son debidamente justificados".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La vocera de gobierno, Camila Vallejo.

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, desestimó la réplica de diputados en contra del Presidente Gabriel Boric, a quien apuntaron por su ausencia a una fracasada sesión de la Cámara baja en 2021 por falta de quórum.

El reproche de los parlamentarios se produjo luego que el Mandatario, mientras participaba en una actividad oficial en la Región de Valparaíso la semana pasada, recriminó la reciente sesión fallida en el hemiciclo, por la misma razón.

“Lo que quedan son las obras. Obras son amores. Y sacar la Ley de Sala Cuna para Chile no me cabe ninguna duda que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones, porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas. Yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE, del financiamiento de la educación superior, y empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos”, dijo el Jefe de Estado.

Una de las primeras respuestas vino del timonel de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien señaló: “Le recordaría, además, que el año 2021 cuando fracasó la sesión la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Cámara y, por lo tanto, también fracasó”.

En la habitual vocería de los lunes, Vallejo respondió a la molestia de los diputados con el Presidente: “No mezclemos peras con manzanas. Hay permisos que además son sin goce de sueldo y que son debidamente justificados”.

“Pero el debate de fondo acá no es una pelea con el presidente de la Cámara, que por cierto respetamos porque representa una institución. Lo que necesitamos y el mensaje central del Presidente de la República es que teniendo enfrente en estos días y en las próximas semanas una agenda legislativa muy intensa, logremos sacarla adelante por el bien de nuestro país”, remarcó.

Y luego reforzó: “Más que una pelea bilateral con el presidente de la Cámara, nuestro objetivo y el objetivo del Presidente es que la agenda legislativa pueda seguir avanzando sin contratiempos”.

