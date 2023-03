Vallejo sobre cambio de gabinete: “El clima es de poder actualizar nuestra promesa y renovar compromisos”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, habló sobre el cambio de gabinete que se avecina en el gobierno, ad portas de su primer aniversario en La Moneda.

En conversación con CHV noticias, Vallejo enfatizó en que es el Presidente Gabriel Boric quien determina los cambios de gabinete “en tiempo y en forma, en el momento que él estime conveniente y en la forma en que él estime conveniente”.

Sin embargo, declaró que dentro del gobierno el clima es de “poder actualizar nuestra promesa, de renovar nuestros compromisos. Tenemos muy buenas razones para poder ver el futuro, particularmente el 2023, con optimismo y con más esperanza”.

Esto último, refiriéndose al Copago 0 y al aumento del salario mínimo, actos que van en pro de “estar mucho más presentes para que estos resultados que estamos teniendo crezcan y aumenten para beneficio de la gente”.

Si bien la ministra de la Segegob no mencionó posibles nombres ni carteras que podrían sufrir modificaciones, dijo que “los cambios de gabinete no tienen que ver con que partido o coalición sale premiada o castigada, el Presidente no piensa nunca en esa dirección”.

“Cada vez que (el Presidente) diseña políticas públicas y cada vez que determina el cambio en sus equipos, lo hace no pensando en quienes salen castigados de cual o tal sector, sino que pensando en cómo responderle mejor a Chile y a nuestro pueblo las demandas, las urgencias y las necesidades históricas que hay que cubrir”, declaró Vallejo.

Y agregó que “esto no tiene que ver con quién queda mejor posicionado en desmedro de otros”.

Además, manifestó que los cambios de gabinete tienen que ver con cómo se responde mejor al país, cómo mejorar la capacidad de despliegue y respuesta, de trabajo por parte del gobierno a los compromisos programáticos frente a las urgencias de las personas.

En ese sentido, la ministra reiteró en que tanto militantes como no militantes de las coaliciones “van a estar considerados en la medida que respondan a esa necesidad”, y no bajo la idea de “premiar o castigar a alguien”.

De esa manera, la vocera de gobierno señaló que las demandas de los partidos “siempre son legítimas” cuando creen que pueden aportar más a los desafíos del gobierno.

Sin embargo, “cuando el Presidente toma esas decisiones tiene que ver con cómo mejora la capacidad de respuesta con las personas en el equipo de gobierno hacia las demandas de la gente y a los desafíos que ellos plantean pensando en el Chile de hoy día”, finalizó.

Retorno a clases: “No se puede seguir naturalizando la violencia”

A propósito de la vuelta a clases y respecto a un nuevo anuncio de movilizaciones estudiantiles, la vocera de gobierno declaró que “hay temas que se deben seguir resolviendo”, y que hay un Plan de Reactivación Educativa que está trabajando en una campaña nacional para “poder disminuir las inasistencias y la deserción en las escuelas, para recuperar aprendizajes, atender problemas de salud mental”, entre otros.

Además, Vallejo manifestó que “una cosa son los problemas de la educación que estamos atendiendo porque son demandas de las comunidades educativas, y que muchas veces las comunidades se manifiestan pacíficamente para plantearlas”, mientras que “otra cosa son estos hechos de violencia y de comisión de delitos que han sido reiterados por grupos que muchas veces no son ni siquiera identificables”.

Bajo esa línea, la secretaria de Estado dijo que “no se puede seguir naturalizando la violencia”, y que “siempre cada vez que tenemos buena coordinación y buena colaboración mejoramos los resultados en esto, hay labor de Interior, de las policías, y también de las comunidades educativas y de los municipios”.

Por último, Vallejo fue clara en decir que “el gobierno siempre va a promover que no queden impunes, y eso parte por lograr las detenciones correspondientes y que luego se sometan a los procesos judiciales correspondientes de investigación y luego de establecimiento de sentencias”.