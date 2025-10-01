“Van a tener que salir al mercado laboral”: el duro cruce entre Pancho Orrego y Marco Velarde en medio de campaña al Parlamento

Un duro cruce protagonizaron la mañana de este miércoles los candidatos al Parlamento Francisco Orrego (RN) y Marco Velarde (FA), en torno a la permanencia de figuras cercanas al Presidente de la República en el gobierno.

Ambos aspirantes a diputado participaron en esta jornada en la Mesa del Poder del programa streaming de La Tercera Desde La Redacción. En el bloque también estuvieron presentes los postulantes al Congreso Nacional Paz Charpentier (republicanos) y José Toro (PPD).

El momento de tensión entre el excandidato a la Gobernación Metropolitana y el otrora timonel de Comunes se produjo cuando se debatía sobre el Presupuesto de la Nación 2026 y las propuestas de los abanderados presidenciales de oposición que apuestan a millonarias reducciones de gasto público en sus eventuales administraciones.

“A los funcionarios públicos que les están pagando dos, tres palitos a cada uno de ellos por ser amigotes del Presidente hay que sacarlos. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Es un consenso básico. Si queremos ahorrar plata de los contribuyentes partamos sacándole grasita al Estado. A mí me gusta meterle datos", dijo Orrego.

En ese momento, cuando pretendía entregar esos antecedentes, fue interrumpido por Velarde: “Ya, pero eso, que digan, porque todavía no lo sabemos. ¿Cuáles son los programas sociales que se van a recortar y que pueden perjudicar a las familias chilenas?“.

“Si puedo hablar, puedo contestar. Porque la gracia es meterle datos y no hablar por al boleo”, retrucó el postulante al distrito 10 de la Región Metropolitana.

Y luego lanzó: “Empecemos a sacar a los amigotes del Presidente. A trabajar muchachos, si la vida no es gratis. Estos cuatro años fueron ricos ustedes, lo pasaron bien, se fueron de vacaciones, cambiaron el auto, probablemente están viviendo en el Barrio Lastarria Barria. Y los muchachos hoy día van a tener que salir al mercado laboral a trabajar. Entonces, vamos armando el currículum, cabros, vamos poniendo la experiencia laboral. No pueden colocar ‘amigos del Presidente’, porque en el sector privado es mal visto. Entonces, tienen que colocar su experiencia laboral, que no sé cuál será”.

Entonces, en su respuesta a Orrego, Velarde -aspirante por el distrito 12 de la RM- aludió al gobierno anterior: “Los amigos de Sebastián Piñera también estaban en el gobierno. Se entiende que cada gobierno llega con cargos de confianza. Pero no para incluir amigos, Pancho, para incluir a personas profesionales”.

