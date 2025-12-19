Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

El presidente electo José Antonio Kast luego del recibimiento del Gobierno en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En medio del traspaso de mando entre el Mandatario Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, éste último se ha pronunciado por distintas materias que, a contar del 11 de marzo, deberá hacerse cargo desde la primera magistratura.

Por estos días, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU ha estado en la agenda por la definición que tomará Kast al respecto.

Sobre el posible respaldo de su administración, Kast aseguró que “depende de lo que le convenga más a Chile. Y eso es lo que pude conversar con ella por teléfono y por eso le dije que si ella me podía recibir a mí“.

Pero remarcó: “No tenemos que exponer a nadie de los chilenos y menos a un expresidente de que puedan haber errores. Nosotros no queremos exponer, nosotros respetamos la institución de la Presidencia de la República”.

Otro tema por el que el presidente electo se ha pronunciado es por la eventual intervención de Estados Unidos a Venezuela, en el contexto de la dictadura de Nicolás Maduro en este último país.

Al respecto, Kast sostuvo que “no nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo”.

Y agregó: “Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura“.

Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ ATON CHILE

La mirada de los parlamentarios

Frente a estos temas, parlamentarios que asumirán sus cargos -también el próximo 11 de marzo- consultados por este medio fijaron su postura.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el futuro diputado Francisco Orrego (RN), quien, en entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, señaló que apoyar la candidatura de Bachelet a la ONU “sería un error de carácter nacional e internacional”.

“¿Por qué si no fue capaz de hacerse cargo de la presidencia de un país en particular va a poder aportar a nivel internacional articulando a distintos países de la órbita?“, cuestionó.

En una línea similar, el exconstituyente Ricardo Neumann (UDI), aseguró que “es importante ponderar trayectorias, contextos y el impacto que una eventual candidatura tendría para el prestigio internacional del país”.

“Esto no se trata de respaldos automáticos ni de vetos anticipados, pero si es importante reconocer frente al mundo que la fuerte caída que Chile ha sufrido en su calidad institucional, economica y social -alguna vez tan admirada por el resto del mundo-, comenzó con las malas reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet”, argumentó el futuro diputado.

11 Agosto 2021 Entrevista a Ricardo Neumann, constiyuyente por la UDI Foto: Andres Perez11 Agosto 2021 Entrevista a Ricardo Neumann, constiyuyente por la UDI Foto: Andres Perez Andres Perez

En la derecha, sin embargo, no hay postura unánime. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, en entrevista con Desde La Redacción, consideró que “el Presidente electo José Antonio Kast tiene que representar al Estado de Chile”.

En esa línea, agregó: " Si el Estado de Chile tiene una candidatura presentada, en mi opinión, ha de ser respetada , salvo que haya, de verdad, algún cambio de escenario o algún cambio en la política interna o lo que fuere, que amerita ser un cambio. Pero como tal, o hasta antes que eso en el fondo, en mi opinión, ha de respetarse lo que el Estado de Chile ha presentado".

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, en Desde la Redacción de La Tercera. 20 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

En contraste, el futuro senador -y actual diputado integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara- Vlado Mirosevic (liberal) afirmó que “la candidatura de Bachelet es una candidatura de Estado. El presidente electo debe continuar esa política, porque Bachelet lleva la bandera nacional, no debe oponerse a esto”.

Santiago 8 de diciembre 2024. El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, realiza una conferencia de prensa para explicar su propuesta de eliminacion de dos Ministerios, Segpres y Segegob, como tambien argumentara el reemplazo de la operatividad de ambas Secretarias de Estado. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El otrora convencional constituyente, César Leiva (PS), sostuvo que “ne estas materias siempre han existido posiciones de Estado, lo que esperaría que el nuevo gobierno mantuviese esa tradición de políticas de Estado”.

En cuanto a la eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, los futuros congresistas también marcaron posición.

Neumann, por ejemplo, afirmó que “Chile tiene que ser claro y firme en la condena a la narcodictadura de Maduro y en el apoyo a una salida que le permita al pueblo venezolano recuperar su dignidad”.

Además, agregó el gremialista, “incluye todo el abanico de opciones que el Presidente electo, como Jefe de Estado y responsable de su política exterior, pueda considerar con apego al derecho internacional”.

Leiva, por el contrario, señaló que “hay una tradición en nuestra política exterior en torno a la resolución pacífica de los conflictos”.