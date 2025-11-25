BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Víctor Maldonado (DC) y apoyo de Frei a Kast: “Por qué esa repulsión al PC acá y el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista”

    El nuevo miembro del equipo estratégico de Jeanette Jara critica duramente la “puesta en escena” del expresidente en favor del candidato opositor, pero advierte que, 19 días del balotaje, no es el momento de discutirlo.

    Juan Andrés QuezadaPor 
    Juan Andrés Quezada
    Víctor Maldonado (DC): "(El apoyo de Frei a Kast) fue una puesta en escena, no un verdadera conversación".

    Tras estar en los últimos años en la “clandestinidad”, cómo él mismo cuenta, el sociólogo democratacristiano Víctor Maldonado se sumó el jueves pasado al equipo estratégico de la candidata presidencial oficialista y la DC, Jeanette Jara. Desde esa vereda, critica duramente el apoyo que el expresidente Eduardo Frei dio hoy a José Antonio Kast, poco más de dos semanas de la segunda vuelta.

    “No puede ser que uno hable más con los de afuera, que con los de dentro. Una familia no funciona bien así”, afirma el exsubdirector de la Secom, en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

    ¿Le dolió la foto de Frei con Kast?

    Por supuesto, yo conocí a Eduardo Frei padre, ingresé a la DC por su ejemplo y el de nuestros fundadores, apoyé entusiastamente a Eduardo Frei hijo para que fuera presidente en 1993 y, al igual como lo hicieron los comunistas, en 2009, para que pudiera llegar por segunda vez a La Moneda.

    ¿Cómo entiende su decisión?

    Me parece muy extraña, porque él sabe muy bien que el rol y la pega de los exmandatario consiste en unir a los chilenos y no me parece equilibrado escuchar sólo a una parte.

    Pero también es legítimo opinar en una segunda vuelta presidencial.

    Pero, momentito, él es un expresidente y sus movimientos deben tener esa altura. ¿Esto es un movimiento de altura?. No, esto es una puesta en escena. Si tú quieres opinar te reúnes con los dos candidatos, partiendo por las damas primero (Jara), y luego dices cuál es tu cercanía con ambos, pero no te juntas con uno (Kast), unilateralmente, sin abrirle nunca la puertas a la otra candidata y sin consultarle nada a nadie.

    Frei dijo que había sido una conversación franca y profunda sobre los graves problemas del país...

    Esto fue una puesta en escena, no un verdadera conversación donde ahí descubrió que Kast, pese a las diferencias políticas históricas con él, era el mejor candidato.

    ¿Quién cree que intervino o lo convenció?

    Lamentablemente creo que no intervino nadie, él es bien técnico para sus cosas y tengo la idea que tomó la decisión solo. Durante todo este tiempo siempre lo cortejaron los Demócratas, me refiero, a su presidenta Ximena Rincón y también a Matías Walker, pero a mi juicio, el no necesitaba de este puente, porque naturalmente está girando...

    ¿Esto golpea mucho a Jara?

    A ver, Frei siempre es un aporte, su visión es una cosa importante y durante estos años ha estado siempre reflexionando, poniendo puntos interesantes. Ahora, su visión ha sido, cada vez más, la de simplemente él como persona.

    Jara presentó el jueves a Maldonado como nuevo miembro de su equipo estratégico. "Él es un gran intelectual de la DC que será un gran aporte en esta campaña de segunda vuelta", dijo.

    “Su gran contraparte en la DC era su amigo Belisario Velasco”

    ¿En qué momento él se fue alejando de la DC?

    Su gran contraparte en la DC siempre fue Belisario Velasco (exministro del Interior quien falleció en 2023), quien era su amigo del alma y quien siempre estuvo en el ala izquierda del partido.

    Muchos atribuyen el no apoyo a Jara a su militancia comunista.

    Por qué esa repulsión a los comunistas acá, y por qué el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista. Entonces, el problema del PC acá no es que sean comunistas, es que no son chinos, o sea, cómo es la cuestión. Yo creo que el pragmatismo vale para la casa y también vale para los negocios y para la cercanía con otros.

    ¿Asistirá a la reunión de emergencia que convocó el presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, para mañana?

    No, porque no soy parte de la directiva. Sí trasmitiré lo que creo, que este es un tema político, entre políticos, que nos afecta profundamente a los democratacristianos y que hay que resolverlo dialogando y mirándose a la cara, pero después de las elecciones. Hoy la prioridad es una campaña de diálogo con los ciudadanos comunes y corrientes y no nos podemos salir de esa orientación central, no nos podemos desviar, es demasiado poco el tiempo.

    Pero hizo harto ruido el tema.

    Pongamos la pelota en el piso, tenemos un compromiso, tenemos una candidata presidencial y tenemos que trabajar. También tenemos que hablar con Frei, porque ha sido nuestro representante y todos pertenecimos a su gobierno y queremos a su familia, pero esa no hoy nuestra prioridad. Abrir un área chica de debate político no sirve cuando faltan poco más de dos semanas para elección (14 de diciembre).

    Más sobre:políticaVíctor MaldonadoFreiKastPCJara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    “Situación climática extrema” y tres investigaciones en curso: Conaf expone ante diputados sobre tragedia en Torres del Paine

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía
    Chile

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía

    “Situación climática extrema” y tres investigaciones en curso: Conaf expone ante diputados sobre tragedia en Torres del Paine

    “Poco prudentes”: comando de Jara lamenta declaraciones de Eduardo Frei tras reunión con Kast

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP
    Negocios

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    Bolsa de Santiago acuerda vender su emblemático edificio a Territoria en más de US$13 millones

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil
    Mundo

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?