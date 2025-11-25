Víctor Maldonado (DC) y apoyo de Frei a Kast: “Por qué esa repulsión al PC acá y el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista”

Víctor Maldonado (DC): "(El apoyo de Frei a Kast) fue una puesta en escena, no un verdadera conversación".

Tras estar en los últimos años en la “clandestinidad”, cómo él mismo cuenta, el sociólogo democratacristiano Víctor Maldonado se sumó el jueves pasado al equipo estratégico de la candidata presidencial oficialista y la DC, Jeanette Jara. Desde esa vereda, critica duramente el apoyo que el expresidente Eduardo Frei dio hoy a José Antonio Kast, poco más de dos semanas de la segunda vuelta.

“No puede ser que uno hable más con los de afuera, que con los de dentro. Una familia no funciona bien así”, afirma el exsubdirector de la Secom, en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

¿Le dolió la foto de Frei con Kast?

Por supuesto, yo conocí a Eduardo Frei padre, ingresé a la DC por su ejemplo y el de nuestros fundadores, apoyé entusiastamente a Eduardo Frei hijo para que fuera presidente en 1993 y, al igual como lo hicieron los comunistas, en 2009, para que pudiera llegar por segunda vez a La Moneda.

¿Cómo entiende su decisión?

Me parece muy extraña, porque él sabe muy bien que el rol y la pega de los exmandatario consiste en unir a los chilenos y no me parece equilibrado escuchar sólo a una parte.

Pero también es legítimo opinar en una segunda vuelta presidencial.

Pero, momentito, él es un expresidente y sus movimientos deben tener esa altura. ¿Esto es un movimiento de altura?. No, esto es una puesta en escena. Si tú quieres opinar te reúnes con los dos candidatos, partiendo por las damas primero (Jara), y luego dices cuál es tu cercanía con ambos, pero no te juntas con uno (Kast), unilateralmente, sin abrirle nunca la puertas a la otra candidata y sin consultarle nada a nadie.

Frei dijo que había sido una conversación franca y profunda sobre los graves problemas del país...

Esto fue una puesta en escena, no un verdadera conversación donde ahí descubrió que Kast, pese a las diferencias políticas históricas con él, era el mejor candidato.

¿Quién cree que intervino o lo convenció?

Lamentablemente creo que no intervino nadie, él es bien técnico para sus cosas y tengo la idea que tomó la decisión solo. Durante todo este tiempo siempre lo cortejaron los Demócratas, me refiero, a su presidenta Ximena Rincón y también a Matías Walker, pero a mi juicio, el no necesitaba de este puente, porque naturalmente está girando...

¿Esto golpea mucho a Jara?

A ver, Frei siempre es un aporte, su visión es una cosa importante y durante estos años ha estado siempre reflexionando, poniendo puntos interesantes. Ahora, su visión ha sido, cada vez más, la de simplemente él como persona.

Jara presentó el jueves a Maldonado como nuevo miembro de su equipo estratégico. "Él es un gran intelectual de la DC que será un gran aporte en esta campaña de segunda vuelta", dijo.

“Su gran contraparte en la DC era su amigo Belisario Velasco”

¿En qué momento él se fue alejando de la DC?

Su gran contraparte en la DC siempre fue Belisario Velasco (exministro del Interior quien falleció en 2023), quien era su amigo del alma y quien siempre estuvo en el ala izquierda del partido.

Muchos atribuyen el no apoyo a Jara a su militancia comunista.

Por qué esa repulsión a los comunistas acá, y por qué el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista. Entonces, el problema del PC acá no es que sean comunistas, es que no son chinos, o sea, cómo es la cuestión. Yo creo que el pragmatismo vale para la casa y también vale para los negocios y para la cercanía con otros.

¿Asistirá a la reunión de emergencia que convocó el presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, para mañana?

No, porque no soy parte de la directiva. Sí trasmitiré lo que creo, que este es un tema político, entre políticos, que nos afecta profundamente a los democratacristianos y que hay que resolverlo dialogando y mirándose a la cara, pero después de las elecciones. Hoy la prioridad es una campaña de diálogo con los ciudadanos comunes y corrientes y no nos podemos salir de esa orientación central, no nos podemos desviar, es demasiado poco el tiempo.

Pero hizo harto ruido el tema.

Pongamos la pelota en el piso, tenemos un compromiso, tenemos una candidata presidencial y tenemos que trabajar. También tenemos que hablar con Frei, porque ha sido nuestro representante y todos pertenecimos a su gobierno y queremos a su familia, pero esa no hoy nuestra prioridad. Abrir un área chica de debate político no sirve cuando faltan poco más de dos semanas para elección (14 de diciembre).