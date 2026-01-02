“Vigilante de lo que vaya a pasar”: la postura de Jara en medio de definiciones del PC ante gobierno de Kast

La excandidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), entregó un mensaje de cara a lo que será el primer año de gobierno de José Antonio Kast, que asume el próximo 11 de marzo.

La otrora ministra del Trabajo dio cuenta de su postura en un video previo a la celebración de Año Nuevo, en que apuntó que estará al pendiente de lo que suceda en el país.

En primer lugar, sostuvo que en su evaluación de lo que fue el 2025, lo califica como “un año intenso, un año en lo personal además de muchos desafíos que me han hecho crecer, aprender, pero por sobre todo, quería rescatar que pudimos llevar adelante la reforma de pensiones y aunque no lo crean, eso fue en enero del 2025. Así que a partir de enero del 2026 van a empezar a subir las pensiones y eso me alegra mucho”.

Y luego agregó: “Quiero contarles además que espero el próximo año con mucha esperanza, también bien vigilante de lo que vaya a pasar en nuestro país , pero con la convicción que siempre me ha movido en la vida, la lucha social y política por mejorar las condiciones de vida de nuestro país”.

Jara, además, deslizó que seguirá siendo parte de “distintas propuestas, en distintas instancias de diálogo y por cierto también en distintos espacios” de colaboración y llamó a seguir “construyendo un esfuerzo colectivo importante para tener un proyecto alternativo desde el progresismo, desde la centroizquierda chilena para el futuro del país”.

Los dichos de la excandidata se dan en medio de las definiciones del Partido Comunista ante el gobierno de Kast.

Ayer jueves, como primer día del año, la colectividad volvió a cumplir con una de sus tradiciones políticas más reconocibles: el caldillo de congrio (de receta “nerudiana”), que sirve para hacer un balance y dar cuenta de lo que vendrá.

En la instancia, que no contó con la participación de Jara, la dirigencia moderó el tono respecto a la que será su postura frente a la nueva administración y despejó las interpretaciones más duras que generaron las resoluciones del comité central.