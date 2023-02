Vocera de gobierno acusa “animadversión” hacia canciller Urrejola en medio de críticas por vacaciones durante emergencia

Una serie de cuestionamientos recibió la canciller Antonia Urrejola por haber mantenido sus vacaciones durante la emergencia que azota a la zona centro sur del país producto de los incendios forestales. No obstante, según confirmó La Tercera PM, la titular de Relaciones Exteriores cesó su descanso legal y debería retornar desde Costa Rica y arribar al país en horas de este viernes.

Las críticas apuntan, principalmente, a que la ministra encargada de dirigir las Relaciones Exteriores del país debería coordinar la cooperación internacional y la ayuda enviada de otros países. Sin embargo, desde el oficialismo han desestimado los cuestionamientos, aduciendo que se tratan de “críticas infundadas”.

Una de las autoridades de gobierno que salió a respaldar a la canciller fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien en entrevista con Teletrece Radio aseguró que existe una “animadversión hace tiempo” en contra de Antonia Urrejola.

“Hay una intencionalidad de criticar particularmente a la canciller en esto, no fue solo ella quien hizo uso de sus derechos legales a sus vacaciones, hay una animadversión hace tiempo hacia ella en particular. Hoy estamos enfrentando una emergencia y creo que la mala intención hoy día no ayuda. Esto no se produce con otras autoridades y otros ministerios, es particularmente con ella y no va al caso porque no ha debilitado las capacidades de despliegue del gobierno”, argumentó Vallejo quien también calificó los cuestionamientos de “política pequeña”.

Sumado al caso de Urrejola, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, también está bajo su descanso legal, lo que ha dejado la subrogancia de Cancillería en manos del subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, quien se ha reunido con las delegaciones que han arribado al país para ofrecer ayuda en el combate de los incendios forestales.

“Lo importante es si el gobierno está desplegando las capacidades para enfrentar esta emergencia y eso ha sido así. La instrucción del Presidente es asegurar que el gobierno esté en pleno funcionamiento para responder a la emergencia y no solo para enfrentar la emergencia, sino que también para habilitar la ayuda, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, focalizar esa crítica de las vacaciones respecto a una autoridad, yo creo que tiene otro propósito, más que el contribuir a que el gobierno combata la emergencia o esté acompañando a las familias”, expresó Vallejo.

La presidenta del PS también salió en defensa de la titular de Cancillería, quien es cercana al partido que encabeza Paulina Vodanovic. “Aquí también ha habido una campaña contra la ministra Urrejola, diría yo, por distintos motivos. Se le cuestionan cosas que a otros ministros no se les han cuestionado y se pone en entredicho su actuación, que ha sido bastante exitosa en lo que han sido todas las visitas internacionales del Presidente”, manifestó.