Vocera pide a diputado Celis aclarar denuncia contra Schalper (RN): “Si considera que ha pasado algo con ribetes de delito, tiene que hacer la denuncia en la justicia”

Tensión en Chile Vamos ha dejado la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto -presentado por la oposición- que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de AFP como solución para enfrentar la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus, y que la semana pasada contó con el apoyo de 13 parlamentarios del bloque oficialista.

Uno de los desencuentros se produjo ayer luego de que el diputado Andrés Celis acusara en una entrevista en CNN a su par de partido Diego Schalper de haber ofrecido distintos beneficios políticos a otros dos parlamentarios, con el objetivo de que modificaran su votación y se inclinaran por rechazar la iniciativa.

“A uno le causa pena, tristeza y frustración cuando ve a un militante de su partido llamando a una diputada del sur, a la diputada Leuquén, ofreciendo cargos en el distrito, insinuándole que tiene una elección muy difícil, tratando de apurar un proyecto por zonas extremas, y a la vez incluyendo a un asesor del ministro en esa conversación”, dijo Celis.

Además, agregó: “Lo mismo hacerlo con un diputado del norte, ofreciendo algo similar con Alto Hospicio”.

Consultada sobre este tema, la vocera Karla Rubilar indicó esta mañana en TVN que “si el diputado Andrés Celis va a un medio de comunicación y considera que ha pasado algo con ribetes de delito tiene que hacer la denuncia y debe poner todos los antecedentes en la justicia. Lo más responsable es no dar esta consulta en los medios de comunicación sino acudir a los medios pertinentes”.

Schalper se defiende

A través de Twitter, el diputado Schalper señaló que rechaza de manera “tajante” todas las aseveraciones de Celis pero indicó que “es efectivo que hablé con los diputados Leuquén y Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto. Sugerir cualquier otra cosa no sólo es falso sino tremendamente injurioso respecto de mí y de mis colegas que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental”.

En un “hilo” en la red social, el parlamentario agregó que “no es la primera vez que el diputado Celis me ataca, porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente hasta acá me había mantenido sin respuesta pues la opinión pública y mis colegas tienen una opinión clara. Pero en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos dañándome no solamente a mí, sino también a otros colegas”.

“Hacer intrigas tanto en esta como en la primera votación no me parece el camino. Por lo mismo he tomado la decisión de querellarme, pues quiero terminar con este acoso que no solo atenta contra mi honra, sino también contra mi seguridad personal e integridad física”, dijo.

Respecto de las denuncias anunciadas, Shalper aseguró que “me parecen perfectas pues permitirán esclarecer los hechos respecto de lo cual soy el principal interesado. Me pondré a disposición de quien corresponda para eso”.

Minutos después Schalper reiteró sus argumentos y su determinación de querellarse contra Celis en un punto de prensa en el Congreso.

“He tomado esta decisión no solo pro mí sino que por los otros colegas que no tienen por qué ver vista dañada su honra de esta manera y también por las autoridades de gobierno. A esto hay que ponerle atajo. El diputado Celis no es la primera vez que me ataca, creo que tiene una especie de obsesión conmigo”, indicó.

Para afirmar que “jamás ofrecería ningún tipo de cosa porque además no tengo la facultad para hacerlo (...) Yo no he ningún tipo de ofrecimiento distinto a los que puedo hacer que es argumentar y dar mi idea”.

Denuncias en la justicia

Luego de las acusaciones de Celis, el diputado DC Gabriel Ascencio interpuso una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue la eventual presencia de delito.

En tanto, las parlamentarias de Comunes, Claudia Mix y Camila Rojas, presentaron una denuncia criminal por el delito de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencia en contra de Schalper, en el contexto de la votación de hoy en la Cámara.