Vodanovic apunta contra la “incapacidad de la derecha de ponerse de acuerdo” tras elección de mesa directiva del Senado

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, apuntó contra la oposición indicando que “tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la derecha ha dado muestras de la debilidad de sus argumentaciones, de la debilidad política con que enfrentan cualquier tema”.

Esto en el marco tanto de la rechazada acusación constitucional en contra de la exministra de Defensa, Maya Fernández, y de la elección de la presidencia del Senado. La parlamentaria señaló que lo visto esta tarde de miércoles en la Cámara Alta es “la incapacidad de la derecha de ponerse de acuerdo”.

“Una incapacidad que, si la trasladamos al futuro, hace ver la escasa posibilidad de gobernabilidad que ofrece al país. Lo que ocurrió hoy día en el Senado es que hemos desde los partidos, desde el oficialismo, y también con la Democracia Cristiana, es tratado de cumplir un compromiso que la derecha rompió el año pasado, y por eso hemos puesto el nombre del Senado Lagos Weber como nombre de acuerdo para reparar en parte lo que significó romper los acuerdos el año pasado”, explicó la senadora.

La timonel del PS también recordó lo ocurrido en la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados en donde apuntó directamente al Partido Republicano afirmando que “tuvo una actitud y palabras francamente vergonzosas, torciendo la verdad histórica, refiriéndose de mala manera al presidente Allende, situación que como presidenta del Partido Socialista represento, porque en una democracia hay libertad de expresión, pero no hay libertad para difamar”.

“Creemos firmemente en la unidad del progresismo, esa es la motivación que hemos tenido hoy día y así seguiremos avanzando contra una derecha que no es una derecha, son muchas derechas que no tienen un proyecto político en común y que no le ofrecen gobernabilidad al país”, agregó Vodanovic.