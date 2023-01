Vodanovic confirma que expresidenta Bachelet no postulará al Consejo Constitucional si no hay una lista única del oficialismo

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la estrategia electoral con la que afrontarán las próximas elecciones de consejeros constitucionales, fijadas para el 7 de mayo, donde durante el día de ayer el comité central del PS ratificó el llamado a lista única entre los partidos del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, incluyendo también a la Democracia Cristiana (DC).

En la máxima instancia partidaria que se desarrolló el sábado, también se confirmó que la expresidenta Michelle Bachelet manifestó su deseo de encabezar un eventual pacto entre las fuerzas del gobierno y que, además, será candidata al órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

Con respecto a la presencia de la exmandataria en el Consejo Constitucional, la timonel del PS confirmó que su participación será solo si hay una lista única, postura que se aleja a las decisiones que adoptaron el Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL) y la DC de competir alejados de Apruebo Dignidad.

“Hoy día la realidad es que no hay lista única, tenemos dos listas. Por lo tanto, en ese escenario la expresidenta Bachelet no sería candidata. La presidenta no tiene ningún interés en ser candidata, ella está respondiendo a un llamado que le hago yo como presidenta del PS, en el sentido de demostrar la importancia de la unidad para esta gesta, porque es evidente que dentro de las dos coaliciones y la DC hay distintas visiones”, indicó Vodanovic en Tolerancia Cero.

Además agregó que “si uno quiere poder incidir en esa Constitución de manera importante como progresismo, creo que es importante que el progresismo vaya unido, y eso la presidenta está dispuesta a encarnarlo y también es la historia de su trayectoria política, fue ella quien incorpora al Partido Comunista (PC) a la Nueva Mayoría, sin un aliciente electoral, porque en ese momento el PC no era un gran porcentaje. La presidenta lo hizo porque siempre ha habido un sesgo anticomunista en Chile”.

En otro punto, Vodanovic afirmó que la lealtad de la tienda que lidera estará con el Presidente Boric, con el gobierno y con los cambios que quiere impulsar el actual Ejecutivo, independiente de la decisión que adopte el PS en materia electoral.

Eventual cambio de gabinete

“Será cuando lo diga el Presidente”. Con esa frase se refirió Paulina Vodanovic al ser consultada ante un eventual cambio de gabinete.

Sin embargo, la timonel socialista también se refirió a las palabras del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, quien en entrevista con La Tercera PM señaló que “si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria”.

“Yo conversé con el presidente de RD porque no me parece que sea fraterna esa postura, mucho menos por la prensa. Y creo que el PS, con los 90 años de historia que tiene, no va a tomar una decisión por tres subsecretarias más o menos, es algo que la verdad lo considero una afrenta. Yo en ese sentido, además, hablé con la ministra del Interior (Carolina Tohá) y le pedí que durante todo este periodo hasta la inscripción de las listas cese cualquier nombramiento, oferta de cargo o designación respecto de militantes del PS”, afirmó Vodanovic.

Indultos presidenciales y “autogol” de la Cancillería

Revuelo causó la filtración de un audio donde la Canciller Antonia Urrejola, el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig; el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar; la jefa de gabinete de la ministra, Carola Muñoz; y su exdirectora de prensa, Lorena Díaz, quien renunció a raíz de la filtración, preparaban la estrategia comunicacional para reprender al embajador de Argentina, Rafael Bielsa, luego de que cuestionara que la administración de Boric no le anticipó el rechazo del proyecto minero Dominga ante el Senado.

“Lo que pasó en la Cancillería es un autogol. Es un episodio muy lamentable. Lo más lamentable de esto, es que por una parte daña las relaciones con el Congreso, porque todo el Senado se quejó, yo estaba en ese día cuando salió la noticia en la discusión de los expertos y los nombramientos, le di excusa y solidaricé con el senador Quintana. Yo creo que el nivel de esa discusión era lo malo, era como estar haciendo un plan, una cosa muy poco analítica (...) En Argentina obviamente van a dar por superado el impasse, pero esto lo van a cobrar en cuotas”, señaló la timonel socialista.

Por otra parte, y al ser consultada por los 13 indultos presidenciales otorgados en diciembre del año pasado, que terminaron con la renuncia de la exministra Marcela Ríos y que finalmente el Tribunal Constitucional por unanimidad declaró admisible los recursos presentados por senadores de Chile Vamos y el partido en formación Demócratas para impugnar siete de ellos, Paulina Vodanovic afirmó que “yo creo que más allá de la desprolijidad técnica, el efecto político que tuvo no fue bueno, el momento tampoco me pareció el adecuado”.

“Yo no discuto la facultad que el Presidente tiene sobre este punto. Lo que discuto es la oportunidad, estábamos en medio del cierre de esta mesa de seguridad, que no se ha logrado retomar, entonces yo siento que el momento de la decisión no fue oportuno”, concluyó la presidenta del PS.