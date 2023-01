Diputados socialistas confirman en el comité central que Bachelet está disponible para liderar “lista única” al Consejo Constitucional

Este sábado los partidos oficialistas y, particularmente, los del Socialismo Democrático viven horas claves para definir la estrategia electoral con la que afrontarán las próximas elecciones de consejeros constitucionales, fijadas para el 7 de mayo.

En concreto, El PPD y el Partido Socialista (PS) a esta hora celebran sus máximas instancias partidarias -consejo nacional y comité central, respectivamente- para arribar a una decisión que zanje definitivamente la interrogante sobre si conformarán o no una lista única junto a los demás partidos de gobierno para enfrentar los comicios constitucionales.

En el caso de los socialistas, quienes ya han manifestado su deseo de formar una lista única del oficialismo, mientras se desarrollaba el comité central del partido, un grupo de diputados confirmó que la expresidenta Michelle Bachelet había manifestado su deseo de encabezar un eventual pacto entre las fuerzas del gobierno y que, además, sería candidata al órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

“Vamos a presentar una propuesta para que el comité central le solicite a la expresidenta Michelle Bachelet que pueda liderar una lista de unidad para la próxima elección de consejeros constitucionales. (...) Es un tremendo liderazgo y tiene mucho que aportar a Chile en este proceso histórico que se va a iniciar”, señaló el diputado Daniel Manouchehri.

Además, a las afueras del comité central distintas figuras del partido reforzaron el llamado a conformar una lista única. “Estamos jugándonos por la máxima unidad de todas las fuerzas progresistas, vamos a dar esa pelea hasta el último minuto, queremos poder tener una lista de la DC al PC, que nuevamente reconstruyamos esa alianza antigua para este momento histórico. Nos parece que hoy día la máxima unidad es necesaria para enfrentar a la ultraderecha, a las fuerzas conservadoras que no quieren que haya cambios. Por lo tanto, esa unidad es el llamado hoy día”, remarcó la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Consultada sobre la petición de los parlamentarios a la expresidente Bachelet, la presidenta del PS fue escueta: “He conversado (con ella), vamos a tener noticias más ratito”, se limitó a decir.

Su exjefa de gabinete y ahora ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, también fue consultada por la posibilidad de que la exmandataria asuma el desafío para disputar un escaño en el Consejo Constitucional. Sin embargo, la ministra evitó referirse en profundidad al tema: “Siempre he sido súper respetuosa de lo que la expresidenta quiere hacer o decir, yo no conozco que exista una definición pública, por lo tanto de trascendidos no me voy a hacer cargo”.

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini, quien además es vicepresidenta de la Mujer del PS, sostuvo que “vamos a seguir haciendo el esfuerzo en este pleno para justamente avanzar en una lista única y que pueda liderar esta lista única nuestra expresidenta Michelle Bachelet”.

La parlamentaria argumentó que la exmandataria “puede dar garantías de fraternidad, de poder trabajar de manera colectiva”, y sugirió que sería capaz de generar un “hito de unidad de las fuerzas de izquierda y centroizquierda”.

Cicardini fue un paso más allá y adelantó que, en el caso de que esta tarde el PPD opte por la constitución de una lista aparte, el PS debiese competir junto a Apruebo Dignidad en lugar de con sus socios históricos del Socialismo Democrático. “Vamos a hacer todo el esfuerzo para ir en una lista única. Si es que no se pueden lograr esos objetivos, lo más responsable es que el PS debiese ir en la lista de Apruebo Dignidad”, dijo.

El diputado Jaime Naranjo, sin embargo, difiere. Si bien también es partidario de competir en una lista única, él sostuvo que “en mi opinión, si vamos en dos listas, nosotros (deberíamos ir) dentro de la lista del Socialismo Democrático. Pero en el entendido de que, de tomar ese camino, haya un acuerdo de omisión en algunas regiones y potenciar una sola lista, no competir entre las dos listas, particularmente en aquellas regiones donde solo se eligen dos constituyentes”.

La petición a Bachelet

No es la primera que los socialistas le piden a Bachelet ser una figura protagónica en este nuevo proceso constituyente. La primera vez que lo manifestaron fue el 15 de diciembre, donde le solicitaron que participara o bien como parte del comité de expertos que redactará el anteproyecto constitucional o postulando a un cargo del órgano integrado por 50 personas electas.

Sin embargo, la respuesta a los socialistas no tardó en llegar. El 20 de diciembre, en el marco del lanzamiento del libro Profesión: soldado. Apuntes de un general del Ejército de Chile”, de Guillermo Pickering Vásquez, la expresidenta Bachelet se mostró renuente a asumir un rol protagónico en el proceso constituyente.

“Mi partido me ha pedido que contribuya como expresidenta de la república, obviamente uno está disponible a contribuir, pero de qué manera es la pregunta que decidiré en el futuro. Aunque creo que los expresidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos que escribiendo una Constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones, ese creo que debiera ser el rol de los expresidentes y no ser expertos. Esa es mi opinión personal”, indicó esa vez la otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Tres semanas más tarde, el lunes 9 de enero la solicitud de volvió a repetir. Esta vez en una reunión con la bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista le pidieron formalmente a la expresidenta liderar las próximas elecciones a consejeros constitucionales.

Al salir de la sede de Horizonte Ciudadano y consultada por la petición de los parlamentarios de participar en el proceso constituyente, Bachelet solo planteó que iba “a reflexionar” al respecto.

Reflexión que, hasta el momento, aún no concluye.