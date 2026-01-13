SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

    El sábado se desarrolló el comité central del Partido Socialista. La instancia sirvió para analizar el fracaso del sector en la elección presidencial. Paulina Vodanovic aprovechó de repasar al Frente Amplio. "Se le olvida que, si no fuera por el PS, Ripamonti no sería alcaldesa", dijo,

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    El sábado por la mañana, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abrió el comité central de la colectividad. La instancia sirvió para que más de un centenar de militantes -ministros y parlamentarios incluidos- compartieran sus descargos tras la derrota de la izquierda en la elección presidencial.

    En el encuentro, que se desarrolló de forma telemática, la timonel y senadora por el Maule llamó a hacer una “autocrítica descarnada” en torno al triunfo de José Antonio Kast. Planteó que no se puede responsabilizar exclusivamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric, al Partido Comunista (PC) o al Frente Amplio (FA) por el resultado, como algunos han sugerido públicamente.

    La senadora enfatizó que el PS tuvo un rol importante en la administración de Boric, por lo que, cuando se afirma que el responsable de la derrota es el Ejecutivo, “hablamos de nosotros también”. Eso sí, la senadora distinguió que muchas veces en las decisiones del gobierno el partido no tuvo la última palabra.

    A modo de ejemplo, recordó el episodio de los indultos presidenciales, que terminó por impactar los esfuerzos en materia de seguridad de la entonces ministra del Interior Carolina Tohá (PPD). También lamentó que sectores de la alianza de gobierno no hayan abordado los temas de seguridad como, a su juicio, era necesario hacerlo.

    La senadora, además, aprovechó de cuestionar al exministro Giorgio Jackson y al exsubsecretario José Miguel Ahumada, por ser personas que, a su juicio, ofrecen análisis parcelados del estado del sector, pero que no han evidenciado un cambio en sus diagnósticos iniciales.

    En el encuentro la timonel también se refirió al resultado de la elección parlamentaria, en que el PS conformó un pacto con los mayores partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). En esa línea, alertó que la unidad se alcanzó a costa de su partido.

    En la colectividad es extendida la idea de que faltó generosidad del resto de la alianza en la negociación. Uno de los casos que más molesta a la dirigencia es el del distrito 5, en que Daniel Manouchehri resultó reelecto como primera mayoría nacional y habría sido capaz de arrastrar a un segundo socialista con él. Sin embargo, las tratativas no lo permitieron.

    Para reforzar ese punto, Vodanovic afirmó que no es primera vez que, a su juicio, el PS es generoso con otras colectividades del sector sin reciprocidad. “Al FA se le olvida que, si no fuera por el PS, (Macarena) Ripamonti no sería alcaldesa”, dijo ante el comité.

    También en relación a la parlamentaria, la legisladora destacó que el PS ostenta bancadas importantes tanto en la Cámara como en el Senado. En ese entendido, hizo un llamado a que los parlamentarios actúen con sentido colectivo y planteó que ellos son “mandatarios” del PS.

    Además, de cara a convertirse en oposición, la presidenta de la colectividad postuló que el PS está llamado a ser “la izquierda responsable”: una capaz de impulsar cambios, llegar a acuerdos, sin dejar de ser vigilante de eventuales retrocesos o falsas promesas de campaña por parte de Kast.

    Pese a que Vodanovic hizo un llamado a no culpar al Ejecutivo del resultado, hubo algunos dirigentes que apuntaron a La Moneda y que dijeron que la administración fue un fracaso que “perdió la brújula”. Un comentario generalizado -deslizado incluso por la presidenta- fue que el Ejecutivo tuvo un déficit comunicacional a la hora de dar a conocer sus logros.

    Otro punto que se repitió en la instancia es que “la agenda woke” es algo que terminó por debilitar a la izquierda en esta pasada. En esa línea, varios integrantes del comité central instaron a reconectar con las urgencias ciudadanas del Chile actual.

    Junto con eso, la mayoría de los que habló -Vodanovic incluida- remarcó que es necesario buscar la unidad del sector a través de una coalición amplia, pero varios puntualizaron que es necesario acompañar ese objetivo de una profunda autocrítica que incluya incluso un análisis del rol del partido en el plebiscito constitucional de 2022. En el marco de ese debate, la senadora aseveró que la unidad no puede ser un conjunto de siglas, sino que lo importante es la unidad de propósito.

    Al final del encuentro, pidió la palabra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Él defendió la gestión de la administración de la que forma parte: planteó que, en la práctica, el gobierno de Boric fue uno “de emergencia” y enfatizó que Chile no se cae a pedazos. Esto en referencia al relato que ha intentado construir Kast.El ministro de Vivienda, Carlos Montes, también estuvo conectado, pero no intervino en la discusión.

    En la sesión del comité, la senadora Vodanovic valoró la gestión de los ministros socialistas. También hizo un reconocimiento al secretario general del PS, Camilo Escalona, quien tuvo una intensa agenda de trabajo en la sede mientras la timonel estaba en campaña.

    Otra intervención que llamó la atención fue la de Jorge Millaquén, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Jara, tanto en el ministerio del Trabajo como en su comando. Él dijo que no está de acuerdo con la idea de que la elección del 14 de diciembre haya sido la peor derrota para la izquierda, como varios han sugerido. El socialista argumentó que cambiaron las reglas del juego con el voto obligatorio, por lo que es necesario hacer un análisis mayor.

    En el comité, además, se adelantó que en julio de este año se desarrollará una conferencia socialista, de cuya coordinación está a cargo el extimonel Osvaldo Andrade. El hito -que no tiene carácter resolutivo- servirá para discutir sobre la visión política de la colectividad.

    Más sobre:PolíticaPSPartido SocialistaLa Tercera PMPaulina VodanovicÁlvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

    Contraloría acredita irregularidades del director del Hospital de Melipilla y ordena restituir más de $ 10 millones

    Más de 100 constructoras están sometidas al sistema con que Minvu adelanta pagos y que le valió severas críticas

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Lo más leído

    1.
    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    2.
    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    3.
    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    4.
    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    5.
    Senador Lagos Weber (PPD) llama a próxima oposición a ser colaborativa y pide evitar la lógica de la obstrucción

    Senador Lagos Weber (PPD) llama a próxima oposición a ser colaborativa y pide evitar la lógica de la obstrucción

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal
    Chile

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo
    Negocios

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

    La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell

    TDLC fija audiencia por acuerdo entre FNE, Glovo y PedidosYa para poner fin a juicio por colusión

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga
    El Deportivo

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con 15 partidos en el Estadio Nacional y un aumento de precios: la U define su sistema de abonos para 2026

    “Me entregué al máximo...”: la nueva salida confirmada de la UC de Daniel Garnero

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo
    Cultura y entretención

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán
    Mundo

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender