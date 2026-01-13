Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

El sábado por la mañana, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abrió el comité central de la colectividad. La instancia sirvió para que más de un centenar de militantes -ministros y parlamentarios incluidos- compartieran sus descargos tras la derrota de la izquierda en la elección presidencial.

En el encuentro, que se desarrolló de forma telemática, la timonel y senadora por el Maule llamó a hacer una “autocrítica descarnada” en torno al triunfo de José Antonio Kast. Planteó que no se puede responsabilizar exclusivamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric, al Partido Comunista (PC) o al Frente Amplio (FA) por el resultado, como algunos han sugerido públicamente.

La senadora enfatizó que el PS tuvo un rol importante en la administración de Boric, por lo que, cuando se afirma que el responsable de la derrota es el Ejecutivo, “hablamos de nosotros también”. Eso sí, la senadora distinguió que muchas veces en las decisiones del gobierno el partido no tuvo la última palabra.

A modo de ejemplo, recordó el episodio de los indultos presidenciales, que terminó por impactar los esfuerzos en materia de seguridad de la entonces ministra del Interior Carolina Tohá (PPD). También lamentó que sectores de la alianza de gobierno no hayan abordado los temas de seguridad como, a su juicio, era necesario hacerlo.

La senadora, además, aprovechó de cuestionar al exministro Giorgio Jackson y al exsubsecretario José Miguel Ahumada, por ser personas que, a su juicio, ofrecen análisis parcelados del estado del sector, pero que no han evidenciado un cambio en sus diagnósticos iniciales.

En el encuentro la timonel también se refirió al resultado de la elección parlamentaria, en que el PS conformó un pacto con los mayores partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). En esa línea, alertó que la unidad se alcanzó a costa de su partido.

En la colectividad es extendida la idea de que faltó generosidad del resto de la alianza en la negociación. Uno de los casos que más molesta a la dirigencia es el del distrito 5, en que Daniel Manouchehri resultó reelecto como primera mayoría nacional y habría sido capaz de arrastrar a un segundo socialista con él. Sin embargo, las tratativas no lo permitieron.

Para reforzar ese punto, Vodanovic afirmó que no es primera vez que, a su juicio, el PS es generoso con otras colectividades del sector sin reciprocidad. “Al FA se le olvida que, si no fuera por el PS, (Macarena) Ripamonti no sería alcaldesa”, dijo ante el comité.

También en relación a la parlamentaria, la legisladora destacó que el PS ostenta bancadas importantes tanto en la Cámara como en el Senado. En ese entendido, hizo un llamado a que los parlamentarios actúen con sentido colectivo y planteó que ellos son “mandatarios” del PS.

Además, de cara a convertirse en oposición, la presidenta de la colectividad postuló que el PS está llamado a ser “la izquierda responsable”: una capaz de impulsar cambios, llegar a acuerdos, sin dejar de ser vigilante de eventuales retrocesos o falsas promesas de campaña por parte de Kast.

Pese a que Vodanovic hizo un llamado a no culpar al Ejecutivo del resultado, hubo algunos dirigentes que apuntaron a La Moneda y que dijeron que la administración fue un fracaso que “perdió la brújula”. Un comentario generalizado -deslizado incluso por la presidenta- fue que el Ejecutivo tuvo un déficit comunicacional a la hora de dar a conocer sus logros.

Otro punto que se repitió en la instancia es que “la agenda woke” es algo que terminó por debilitar a la izquierda en esta pasada. En esa línea, varios integrantes del comité central instaron a reconectar con las urgencias ciudadanas del Chile actual.

Junto con eso, la mayoría de los que habló -Vodanovic incluida- remarcó que es necesario buscar la unidad del sector a través de una coalición amplia, pero varios puntualizaron que es necesario acompañar ese objetivo de una profunda autocrítica que incluya incluso un análisis del rol del partido en el plebiscito constitucional de 2022. En el marco de ese debate, la senadora aseveró que la unidad no puede ser un conjunto de siglas, sino que lo importante es la unidad de propósito.

Al final del encuentro, pidió la palabra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Él defendió la gestión de la administración de la que forma parte: planteó que, en la práctica, el gobierno de Boric fue uno “de emergencia” y enfatizó que Chile no se cae a pedazos. Esto en referencia al relato que ha intentado construir Kast.El ministro de Vivienda, Carlos Montes, también estuvo conectado, pero no intervino en la discusión.

En la sesión del comité, la senadora Vodanovic valoró la gestión de los ministros socialistas. También hizo un reconocimiento al secretario general del PS, Camilo Escalona, quien tuvo una intensa agenda de trabajo en la sede mientras la timonel estaba en campaña.

Otra intervención que llamó la atención fue la de Jorge Millaquén, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Jara, tanto en el ministerio del Trabajo como en su comando. Él dijo que no está de acuerdo con la idea de que la elección del 14 de diciembre haya sido la peor derrota para la izquierda, como varios han sugerido. El socialista argumentó que cambiaron las reglas del juego con el voto obligatorio, por lo que es necesario hacer un análisis mayor.

En el comité, además, se adelantó que en julio de este año se desarrollará una conferencia socialista, de cuya coordinación está a cargo el extimonel Osvaldo Andrade. El hito -que no tiene carácter resolutivo- servirá para discutir sobre la visión política de la colectividad.