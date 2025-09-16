SUSCRÍBETE
Política

Vodanovic por fallidas candidaturas de Jadue y Rincón: “No me parece que se les dé una interpretación de persecución política”

La timonel del Partido Socialista dijo que tampoco le parece que se cuestionen las decisiones del Tricel: "Es un órgano autónomo que obra conforme a derecho".

Alonso Aranda 
Alonso Aranda
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Paulina Vodanovic. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, la mañana de este martes abordó las fallidas candidaturas de Daniel Jadue (PC), a la Cámara de Diputados, y de Ximena Rincón (Demócratas), para un tercer periodo en el Senado.

En el caso del exalcalde de Recoleta, la tarde del pasado viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó la sentencia con que echó por tierra su postulación. Aspiraba a competir por el distrito 9 que incluye la comuna que él mismo dirigió entre 2012 y 2014.

Por tres votos contra dos, la mayoría de ministros acogió la apelación presentada por el abogado de RN Marcelo Brunet, quien buscaba que se excluyera del padrón electoral al militante comunista. De esta manera el Tricel revocó la decisión de primera instancia que había tomado el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. La sentencia del Tricel se explica por la situación procesal de Jadue quien está acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal. En la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más 18 años de cárcel.

La resolución contra Rincón, en tanto, se produjo la tarde de ayer lunes. En este marco, el Tricel -por tres votos contra dos- revocó la decisión del Servicio Electoral (Servel)que aceptaba la candidatura de la presidenta del partido Demócratas para las elecciones generales de noviembre próximo. Esto, tras acoger el recurso ingresado por el abogado Gabriel Osorio en representación del pacto oficialista.

En diálogo con radio Infinita, Vodanovic sostuvo sobre ambos casos: “Yo creo que todos tenemos que estar en condiciones de respetar los fallos de nuestro país. A mí no me parece, ni en el caso de Jadue, ni en este caso (Rincón), que se cuestionen las decisiones de un órgano autónomo que obra conforme a derecho”.

“Lo que rige en un caso también rige en el otro, rige en la misma razón, rige en la misma disposición y a mí no me parece que se le dé una interpretación de persecución política a ninguno de los dos casos”, remarcó.

De acuerdo a la parlamentaria oficialista, “aquí lo que ocurre es que son candidatos que o no consultaron bien la ley o confiaron en que sus interpretaciones iban a ser acogidas, pero creo que no hay que darle más vueltas al asunto tampoco”.

Sobre el caso específico de Rincón, dado que el recurso fue ingresado en representación del pacto oficialista, dijo: “Esto no es una conspiración. Perdónenme que se los diga, pero aquí hay un fallo. Creo que Gabriel Osorio es un abogado bastante conocido y reconocido en la plaza como para que lo traten también incluso en forma bien despectiva. Es una persona que además representa a muchos otros partidos. En este caso tiene mandato de varios partidos, de manera tal que se piensa como si esto fuera una cosa conspirativa. La verdad es que aquí se hizo una presentación en derecho. Si la presentación hubiera fracasado, nos habríamos allanado a aquello sin ningún tipo de problema”.

