Ximena Ossandón (RN) tras respaldo de Desbordes a republicano Carter: “Me va quitando un poco el piso”

La diputada Ximena Ossandón (RN) afirmó esta tarde estar “muy sorprendida” luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, oficializara su apoyo a la campaña del candidato republicano Álvaro Carter por el distrito 12, en desmedro de ella que milita en su mismo partido.

Cabe recordar que, en declaraciones a este medio, Desbordes sostuvo que su decisión no iba en contra de Ximena Ossandón, sino que apuntaba a la directiva nacional de la tienda, a la que cuestionó por apoyar la candidatura de Paola Romero por ese mismo distrito, que incluye las comunas de La Florida, Pirque, La Pintana, San José de Maipo y Puente Alto.

“No es nada contra Ximena Ossandón, ella también es una buena diputada, una tremenda líder. Lo que sí me parece grave y es responsabilidad directa de la directiva nacional, que debe responder ante el Tribunal Supremo, es que hayan llevado de compañera de lista a una candidata de izquierda, abiertamente de izquierda”, sostuvo Desbordes.

Sin embargo, en conversación con 24H, Ossandón dijo no creer la versión de Desbordes que apunta al apoyo de RN a una candidata “octubrista”, sino que, sostuvo la diputada, todo apunta a las diferencias que mantiene el alcalde con la actual mesa del partido, que es encabezada por Rodrigo Galilea y en la cual la propia diputada funge como vicepresidenta.

En este sentido, descartó un quiebre personal previo con Desbordes: “Ningún quiebre. Muy por el contrario, yo soy una persona que ha estado apoyando siempre a Mario Desbordes. Cuando él fue a las primarias, yo soy la que le hizo toda la campaña en nuestro distrito cuando muchos los daban como por perdido. Luego me invitó a ser parte de la mesa cuando él quiso ser presidente de RN y yo sabiendo que no tenía mucha alternativa, también lo apoyé, así que para mi fue bastante sorpresivo todo lo que ha ocurrido”, sostuvo.

Y aunque dijo no entender muy bien las causas, sostuvo que el video dado a conocer por Mario Desbordes “es una cosa que está bien pensada, está editada, está grabada en un parque en La Florida, o sea aquí, alguien, me imagino que una persona del municipio, viendo que el diputado Carter no estaba produciendo la cantidad de votos, de arrastre, que se comprometió con Republicanos, entonces de alguna forma había que parar a la candidata del sector que está mejor posicionada, que soy yo”.

¿Descuelgue de Desbordes?

Requerida sobre si esta acción del alcalde de Santiago podría representar un descuelgue hacia la candidatura de José Antonio Kast, Ossandón afirmó que “esa es la pregunta que él tiene que responder”, aunque relevó que “la verdad es que no creo que se esté pasando para el lado de Kast (...) Creo que podría haber otro tipo de motivaciones: las (elecciones) internas que vengan en el partido, porque terminamos una elección y viene la otra, que es la interna del partido, y Mario ha sido bastante crítico a la mesa de la cual yo soy parte”.

Asimismo, sostuvo que tan pronto se enteró del video, se comunicó con Desbordes por vía WhatsApp para pedirle una explicación, el cual “me dio la que le ha dado a todo el mundo, que hace relación con que existiría una candidata octubrista, pero a mi; a él; a Cote (Manuel José), mi hermano, cuántas veces nos han tildado de que somos de izquierda, muchísimas, porque somos representantes de una derecha social, que escucha, que es mucho más apañadora, que busca consensos (...)”

“Él me dijo que no era nada contra mi, pero es curioso que no sea nada contra mí porque me va quitando un poco el piso y de verdad que decir que la persona que va con nosotros, ratificada por el Consejo, es una candidata octubrista, de verdad es que está muy lejos de la realidad”, agregó.

En este marco, sostuvo que “a mi no me convence su explicación, creo que esto tiene que mucho más que ver con un ambiente interno en RN y un ataque a la mesa, pero son especulaciones que yo hago, porque es muy curioso que un expresidente de RN, al cual todo apoyamos, que ha tenido un discurso de unidad de la coalición, en este minuto él se estaría saltando a los otros con este tipo de excusas... a mi no me parece”, agregó.

Sobre lo mismo, ahondó que, a su parecer, el apoyo a Carter responde “no a que se vaya a cambiar a otra vereda, sino porque hay relaciones muy profundas entre él y mucha gente que trabaja en la Municipalidad de La Florida y muchas personas que también son concejales de esa comuna y trabajan, también, con Mario Desbordes, y que todos tienen las ganas, al menos, de recuperar la mesa de RN. Esa es mi explicación, no tengo más”.

Finalmente, dijo estar de acuerdo con que los antecedentes se pongan a disposición del Tribunal Supremo (TS) del partido, tal como lo decidió el jefe de la tienda, Rodrigo Galilea.