Política

Ximena Rincón continúa arremetida: “Álvaro Elizalde ha estado metido parece que permanentemente en muchas cosas”

Respecto de Paulina Vodanovic sostuvo que sus declaraciones en La Tercera fueron destempladas y que "me hubiese encantado ver esa misma actitud respecto del caso de Isabel Allende".

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
Imagen de archivo Dedvi Missene

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, no para de apuntar sus dardos contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, luego que el Tricel decidiera rechazar a su candidatura a la reelección a la Cámara Alta por la región del Maule.

En entrevista con T13 radio, la exministra fue consultado por los cuestionamientos que ha realizado contra el jefe de gabinete y lejos de retractarse la legisladora insistió en sus críticas, asegurando que el abogado que realizó la impugnación a su candidatura, Gabriel Osorio, trabaja directamente con Elizalde.

“Álvaro Elizalde es el ministro del Interior, este es el abogado de Álvaro Elizalde, este es un tema que se repite, Álvaro ha estado metido parece que permanentemente en muchas cosas como, por ejemplo, que no se materialice a la fecha el voto obligatorio y lo digo con absoluta responsabilidad”, señaló Rincón.

Si bien destacó que está apuntando al ministro y no al gobierno en su conjunto, insistió en que “(Osorio) es el abogado de Álvaro Elizalde, trabaja con Álvaro Elizalde, toda la vida ha estado con él y la presidenta del PS es Paulina Vodanovic, ella lo reemplazó en el cargo de senador y creo que es evidente que aquí hay una huella que se sigue y aquí que asuman quienes hicieron todo esto”.

Sobre la timonel del PS, quien en entrevista con La Tercera este fin de semana señaló que la líder de Demócratas debería tener más autocrítica, Rincón sostuvo que: “Primero, yo no estoy incumpliendo ninguna ley, de hecho, hay un fallo de minoría; segundo, hay un tema de interpretación y tercero; me hubiese encantado ver a Paulina Vodanovic, en esa misma actitud respecto del caso de Isabel Allende cuando llegaron hasta el Tribunal Constitucional con este tema y defendieron a rajatabla a la senadora”.

“Así que yo creo que sus declaraciones son absolutamente destempladas y no se hace cargo de algo que es básico, porque además me saca el título de abogado, ella también es abogado, cuando yo le digo que ella no tuvo ni siquiera el coraje de firmar la impugnación y se escondió (...) Ella era presidenta de un partido y se esconde detrás del abogado patrocinador de la causa”, añadió

“Acá está involucrado el PS, Paulina Vodanovic incumbente en el Maule, presidenta del partido quien es uno de los requirentes lo había anunciado antes, de hecho, después dijo que no y después termina apareciendo sin su firma con la del abogado”, añadió.

Asimismo, descartó alguna acción contra el miembro del Tricel, Gabriel Ascencio, sin embargo, según ella, él constantemente la ha denigrado desde que ella apoyó el rechazo de la nueva Constitución.

