“Yo creo que corresponde”: Pablo Piñera defiende idea de estatua de expresidente en los alrededores de La Moneda

En Desde La Redacción, el hermano del expresidente Sebastián Piñera, Pablo Piñera, defendió el proyecto que propone que el exgobernante sea recordado con un monumento frente al Palacio de La Moneda. La propuesta fue impulsada por parlamentarios de Chile Vamos, y será tramitada durante marzo.

En esta iniciativa se busca que una estatua del exmandatario sea instalada en la Plaza de la Constitución. Respecto a ello, figuras del oficialismo como la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, y su par del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionaron la medida.

Al ser consultado por La Tercera, Pablo Piñera indicó que “cada partido tiene la libertad de opinar si corresponde o no corresponde. Yo personalmente creo que corresponde que a Sebastián se le haga una estatua, pero es legítimo que otra gente opine algo distinto. Así es la democracia”.

Dentro de ello, explicó que es conocido que para que se realice la iniciativa se requiere un proyecto, una vez la ley aprobada se debe ver el financiamiento que, según expresó “es por aporte voluntario de la ciudadanía”.

“En el corto plazo se va a aprobar la estatua a Sebastián. Está la estatua del Presidente Aylwin, está la estatua del Presidente Allende de los últimos 40 años. Y hay muchas más otras antes de 1973″, indicó.

Asimismo, Pablo Piñera manifestó estar de acuerdo con que el gobierno no se haya pronunciado al respecto. Añadiendo que “esta es una iniciativa del Congreso, no el Presidente de la República. El Congreso es el que la autoriza si se hace o no la estatua. Así que parece bien que el gobierno no opina sobre la materia. Yo estoy cierto que este año se va a aprobar, probablemente en el año de elecciones puede ser más difícil, pero el próximo año yo creo altamente probable que se apruebe la estatua a Sebastián”.