“Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

“ Bueno, la verdad es que no me merezco esto. Demasiado cariño, estoy muy emocionado. La verdad es que estoy im p actado. No sé cómo llega tanta gente a hacer esto ”.

Con estas palabras y emocionado, el exministro Pablo Longueira volvió al escenario público tras ser imputado y absuelto en el marco del caso SQM, durante una cena de camaradería que tuvo lugar en el restaurante Los Buenos Muchachos, en Santiago Centro.

La convocatoria, organizada por dirigentes históricos de distintos sectores de la derecha, fue presentada como un gesto de respaldo hacia el histórico gremialista tras lo que los convocantes denominaron una persecución injusta que se extendió por más de una década.

La lista de asistentes incluyó exministros -entre ellos Andrés Chadwick-, parlamentarios en ejercicio, alcaldes, empresarios y dirigentes de distintos partidos del mundo opositor, desde el Partido Republicano hasta la UDI, RN y Evópoli. El encuentro fue interpretado como una señal de rearticulación del sector tras la primera vuelta presidencial.

Del estallido al cierre del ciclo constitucional

Más allá del tono personal, la intervención de Longueira tuvo un fuerte contenido político. Uno de los principales ejes fue su lectura de los últimos años del país, particularmente del proceso iniciado con el estallido social y continuado con los dos intentos de reforma constitucional.

En ese tenor, aludió directamente al periodo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, señalando que durante las protestas “se intentó derrocar a un presidente elegido democráticamente”.

“Estamos viviendo un momento político muy especial de la política chilena. Venimos saliendo de un proceso muy complejo, pero creo que Chile mostró una fortaleza extraordinaria, porque históricamente, si uno estudia la historia republicana de Chile, hemos tenido muchos quiebres institucionales, muchos gol p es de Estado, muchas intervenciones militares, y hace unos años se intentó derrocar a un p residente elegido democráticamente y tuvo la sabiduría de no recurrir a las Fuerzas Armadas , usar la institucionalidad y sacar al país adelante en forma democrática”, afirmó.

En esa línea, valoró el cierre del proceso constitucional como una señal de estabilización política.

“Ese proceso está culminando después de un plebiscito y después de un intento de refundar el país. Y como nunca, hemos tenido un p roceso electoral en que la centro-derecha y las derechas, tendrán la o p ortunidad de gobernar el p aís ”, dijo, posicionando el actual escenario como una oportunidad para un rediseño del escenario político chileno.

02 Diciembre 2025 Cena Pablo Longueira Foto: Andres Perez Andres Perez

Una coalición amplia

El núcleo político de sus palabras fue el llamado explícito a construir una mayoría amplia en torno al candidato republicano José Antonio Kast.

“El gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast, que creo que triunfará, y a partir de ahí crear una coalición lo más amplia posible”, sostuvo, dejando en claro su respaldo a la candidatura del líder republicano.

En ese marco, Longueira insistió en que su rol personal no será protagónico, sino articulador. “Yo solo seré instrumento de unidad”, señaló, descartando -por el momento- cualquier ambición individual.

Asimismo, enfatizó que la coalición que propone no busca reemplazar a ninguna alianza existente, sino ampliarlas.

“No se trata de reemplazar, se trata de entender que se requiere ampliar una estructura que le dé mayoría de gobernanza a un gobierno amplio. Chile necesita un gobierno prácticamente de características nacionales. Enfrentamos problemas muy complejos, y para eso se requieren mayorías. Y no se trata de eliminar una y sumar las otras, es una alianza que p ermita mantener la diversidad de la derecha chilena ”, dijo.

El dirigente gremialista también hizo una crítica al ciclo de alternancias cortas que, según él, han impedido el desarrollo a largo plazo, y lanzó elogios a los 20 años de gobierno de la ex Concertación.

“Los países como Chile no progresan alternándonos cada cuatro años. Solo progresan, como creo que progresamos mucho, por cierto, durante los cuatro p eriodos de la Concertación, que fue la coalición más exitosa que ha tenido Chile . No se registra en nuestra historia cuatro periodos seguidos de una coalición. Por lo tanto, ese es el desafío de la derecha chilena”, acotó.

Legado de Jaime Guzmán

El extimonel de la UDI también recordó al fundador de la tienda, Jaime Guzmán, y evocó su figura como cimiento moral del proyecto de derecha.

“Ojalá le hagan honor a su estilo, a su rectitud y a su honestidad para que puedan darle a Chile un gran gobierno”, expresó, dirigiéndose a las nuevas generaciones del sector.

Asimismo, destacó que muchos de los presentes fueron formados bajo el liderazgo de Guzmán, a quien calificó como “un mártir de la derecha chilena asesinado en democracia”, atribuyéndole un carácter fundacional en la actual identidad del sector.

Según afirmó el exministro, el centro político ha desaparecido y el país atraviesa una creciente polarización.

“Estamos viviendo un momento en que el centro ha desaparecido y estamos polarizados. Tenemos que evitar esa p olarización. Tenemos que unirnos en función de un p royecto común . Tenemos desafíos muy profundos como nación. Y ese es el desafío que está llamado esta generación y en gran medida los que están en esta comida”, indicó.

02 Diciembre 2025 Cena Pablo Longueira Foto: Andres Perez Andres Perez

Sin cargos ni ministerios

Consultado sobre una eventual participación directa en un futuro gobierno de derecha, Longueira descartó tajantemente asumir algún puesto. “Yo nunca he p edido un cargo” , reafirmó.

Relató que en el primer gobierno de Piñera, incluso se ofreció para asumir un ministerio y propuso sacar del Congreso a figuras como Andrés Allamand y Andrés Chadwick para fortalecer el Ejecutivo. Sin embargo, hoy considera que su rol es otro.

“Esta es una posta. La política es una posta (…) Nosotros somos coroneles. Y ya p asarán los generales de la derecha a gobernar este p aís ”, manifestó, al mismo tiempo en que reafirmó que su función será apoyar y orientar, no liderar formalmente.

Por qué Kast y no Matthei

Abordado sobre su respaldo explícito a José Antonio Kast por sobre la otrora candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, Longueira explicó que se trata tanto de una afinidad histórica como política.