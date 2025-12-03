VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

    La actividad de respaldo político tras su absolución en el caso SQM reunió a figuras históricas del sector y se convirtió en una plataforma de “unidad” en torno a José Antonio Kast. El exministro descartó asumir cargos en un futuro gobierno y apeló al legado de Jaime Guzmán como eje ético de una nueva etapa para la derecha.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Pedro Rosas
    02 Diciembre 2025 Cena Pablo Longueira Foto: Andres Perez Andres Perez

    Bueno, la verdad es que no me merezco esto. Demasiado cariño, estoy muy emocionado. La verdad es que estoy impactado. No sé cómo llega tanta gente a hacer esto”.

    Con estas palabras y emocionado, el exministro Pablo Longueira volvió al escenario público tras ser imputado y absuelto en el marco del caso SQM, durante una cena de camaradería que tuvo lugar en el restaurante Los Buenos Muchachos, en Santiago Centro.

    La convocatoria, organizada por dirigentes históricos de distintos sectores de la derecha, fue presentada como un gesto de respaldo hacia el histórico gremialista tras lo que los convocantes denominaron una persecución injusta que se extendió por más de una década.

    La lista de asistentes incluyó exministros -entre ellos Andrés Chadwick-, parlamentarios en ejercicio, alcaldes, empresarios y dirigentes de distintos partidos del mundo opositor, desde el Partido Republicano hasta la UDI, RN y Evópoli. El encuentro fue interpretado como una señal de rearticulación del sector tras la primera vuelta presidencial.

    Del estallido al cierre del ciclo constitucional

    Más allá del tono personal, la intervención de Longueira tuvo un fuerte contenido político. Uno de los principales ejes fue su lectura de los últimos años del país, particularmente del proceso iniciado con el estallido social y continuado con los dos intentos de reforma constitucional.

    En ese tenor, aludió directamente al periodo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, señalando que durante las protestas “se intentó derrocar a un presidente elegido democráticamente”.

    “Estamos viviendo un momento político muy especial de la política chilena. Venimos saliendo de un proceso muy complejo, pero creo que Chile mostró una fortaleza extraordinaria, porque históricamente, si uno estudia la historia republicana de Chile, hemos tenido muchos quiebres institucionales, muchos golpes de Estado, muchas intervenciones militares, y hace unos años se intentó derrocar a un presidente elegido democráticamente y tuvo la sabiduría de no recurrir a las Fuerzas Armadas, usar la institucionalidad y sacar al país adelante en forma democrática”, afirmó.

    En esa línea, valoró el cierre del proceso constitucional como una señal de estabilización política.

    “Ese proceso está culminando después de un plebiscito y después de un intento de refundar el país. Y como nunca, hemos tenido un proceso electoral en que la centro-derecha y las derechas, tendrán la oportunidad de gobernar el país”, dijo, posicionando el actual escenario como una oportunidad para un rediseño del escenario político chileno.

    02 Diciembre 2025 Cena Pablo Longueira Foto: Andres Perez Andres Perez

    Una coalición amplia

    El núcleo político de sus palabras fue el llamado explícito a construir una mayoría amplia en torno al candidato republicano José Antonio Kast.

    “El gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast, que creo que triunfará, y a partir de ahí crear una coalición lo más amplia posible”, sostuvo, dejando en claro su respaldo a la candidatura del líder republicano.

    En ese marco, Longueira insistió en que su rol personal no será protagónico, sino articulador. “Yo solo seré instrumento de unidad”, señaló, descartando -por el momento- cualquier ambición individual.

    Asimismo, enfatizó que la coalición que propone no busca reemplazar a ninguna alianza existente, sino ampliarlas.

    “No se trata de reemplazar, se trata de entender que se requiere ampliar una estructura que le dé mayoría de gobernanza a un gobierno amplio. Chile necesita un gobierno prácticamente de características nacionales. Enfrentamos problemas muy complejos, y para eso se requieren mayorías. Y no se trata de eliminar una y sumar las otras, es una alianza que permita mantener la diversidad de la derecha chilena”, dijo.

    El dirigente gremialista también hizo una crítica al ciclo de alternancias cortas que, según él, han impedido el desarrollo a largo plazo, y lanzó elogios a los 20 años de gobierno de la ex Concertación.

    “Los países como Chile no progresan alternándonos cada cuatro años. Solo progresan, como creo que progresamos mucho, por cierto, durante los cuatro periodos de la Concertación, que fue la coalición más exitosa que ha tenido Chile. No se registra en nuestra historia cuatro periodos seguidos de una coalición. Por lo tanto, ese es el desafío de la derecha chilena”, acotó.

    Legado de Jaime Guzmán

    El extimonel de la UDI también recordó al fundador de la tienda, Jaime Guzmán, y evocó su figura como cimiento moral del proyecto de derecha.

    Ojalá le hagan honor a su estilo, a su rectitud y a su honestidad para que puedan darle a Chile un gran gobierno”, expresó, dirigiéndose a las nuevas generaciones del sector.

    Asimismo, destacó que muchos de los presentes fueron formados bajo el liderazgo de Guzmán, a quien calificó como “un mártir de la derecha chilena asesinado en democracia”, atribuyéndole un carácter fundacional en la actual identidad del sector.

    Según afirmó el exministro, el centro político ha desaparecido y el país atraviesa una creciente polarización.

    “Estamos viviendo un momento en que el centro ha desaparecido y estamos polarizados. Tenemos que evitar esa polarización. Tenemos que unirnos en función de un proyecto común. Tenemos desafíos muy profundos como nación. Y ese es el desafío que está llamado esta generación y en gran medida los que están en esta comida”, indicó.

    02 Diciembre 2025 Cena Pablo Longueira Foto: Andres Perez Andres Perez

    Sin cargos ni ministerios

    Consultado sobre una eventual participación directa en un futuro gobierno de derecha, Longueira descartó tajantemente asumir algún puesto. “Yo nunca he pedido un cargo”, reafirmó.

    Relató que en el primer gobierno de Piñera, incluso se ofreció para asumir un ministerio y propuso sacar del Congreso a figuras como Andrés Allamand y Andrés Chadwick para fortalecer el Ejecutivo. Sin embargo, hoy considera que su rol es otro.

    “Esta es una posta. La política es una posta (…) Nosotros somos coroneles. Y ya pasarán los generales de la derecha a gobernar este país”, manifestó, al mismo tiempo en que reafirmó que su función será apoyar y orientar, no liderar formalmente.

    Por qué Kast y no Matthei

    Abordado sobre su respaldo explícito a José Antonio Kast por sobre la otrora candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, Longueira explicó que se trata tanto de una afinidad histórica como política.

    Si hubiese existido un solo partido y no hubiese existido Republicanos… Así es simple. José Antonio conoció a Jaime (Guzmán), fue parte del gremialismo en la Universidad Católica, por lo tanto, tenía un vínculo personal mayor. Pero bueno, es lo que yo creo. Pero lo importante es que la UDI, los ex UDI, donde estén, tengan claro que estuvimos todos juntos en un partido y nos convocó una sola persona”, sentenció.

