Zoom legislativo: parlamentarios con alto nivel de ausencias y menor número de leyes despachadas marca el 2025

El 15 de octubre y el 9 de diciembre del año pasado fueron las dos fechas que más dolores de cabeza generaron en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

En esas jornadas, la sesión de sala de esta rama del Congreso fracasó por falta de quórum. La primera de ellas, quizás, fue la más traumática, pues aquello no ocurría desde 2021. Desde eso habían pasado cuatro años .

Este episodio, de hecho, desató un choque entre dos poderes del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo, pues el Presidente Gabriel Boric criticó el fracaso de la sesión, mientras que el timonel de la Cámara, José Miguel Castro (RN), le reprochó que en la sesión de 2021 estaban ausentes, entre otros, el propio Boric.

Aunque en los dos fracasos de 2025 había una serie de diputados en sesiones de comisiones en forma paralela, el mayor factor que incidió fue la masiva ausencia de legisladores en la sala para que pudieran legislar.

Las inasistencias de los diputados es algo constante, especialmente en las sesiones de comisiones legislativas, en que en muchas ocasiones le piden a un par de la misma bancada que los pueda reemplazar en esa instancia.

En el Senado hay algunos parlamentarios de esta corporación que tuvieron altas tasas de inasistencias, las cuales, en su totalidad, ni siquiera fueron justificadas, como son el caso de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, con 29, y Juan Castro Prieto (Partido Social Cristiano), con 24.

Otra característica que tuvo este último año legislativo la Cámara Alta es que las sesiones de sala, en su gran mayoría, empezaban con retraso, donde si bien la hora de inicio generalmente estaba pactada para las 16.00 horas, recién se abría la sesión a eso de las 16.30 horas.

Además, la audiencia a la que se convocaba para el pleno del Senado, que era de cuatro horas, casi al final del periodo en muchos casos solo tenía una duración de tres. Esto, dada la masiva retirada de senadores del Congreso que viajaban a sus regiones e impedían que se lograra el quórum para sesionar, o el que se necesitaba para aprobar ciertas leyes que requieren una cantidad de votos mayor para ser visadas.

Ante ese panorama, el presidente de la corporación -ya sea el titular, Manuel José Ossandón (RN), o el que lo subrogó en diversas ocasiones, Iván Moreira (UDI)- tomó la decisión de dar por finalizada la sesión para que esas leyes no se cayeran por falta de quórum.

El año en cifras

En materia de asistencia promedio de ambas cámaras, en la de Diputados en 2025 se marcó una concurrencia de 103 sesiones a las que asistieron en promedio cada diputado, de un total de 116 sesiones en el año.

Por su parte, en el Senado, en 2025 la asistencia promedio de cada parlamentario fue de 83 sesiones, para un total de 98 hasta el 27 de enero.

El año recién pasado tuvo a varios diputados que se caracterizaron por su alta ausencia a las sesiones de sala, aunque un porcentaje alto de ellos con una debida justificación.

En la Cámara de Diputados la que lidera la tabla de inasistencias es Chiara Barchiesi (republicana), con 70 inasistencias de las 116 sesiones que hubo en el periodo. Sin embargo, la representante del distrito 6 en 2025 tuvo el nacimiento de su hija, con lo cual ejerció el prenatal y los dos posnatales que por ley tiene derecho a invocar. El prenatal fue desde el 24 de marzo al 12 de mayo. El primer posnatal, en tanto, abarcó desde este último día al 3 de agosto, mientras que el posnatal parental fue desde el 4 de agosto al 26 de octubre.

A Barchiesi le sigue la diputada Carmen Hertz (PC), quien se ausentó en 42 de las 116 sesiones. Más atrás está Marta González (ind.-PPD), quien faltó en 34 oportunidades del total de las sesiones. Ella, eso sí, en ese año tuvo una complicación médica que la obligó a una intervención quirúrgica.

Este cuadro de inasistencias y de poca eficacia legislativa se tradujo en que 2025 fue el año -de los cuatro que dura el periodo- con menos leyes despachadas desde la Cámara de Diputados .

En 2022, fueron evacuados 194 cuerpos legales; en 2023 esto ascendió a 151, pero en 2024 bajó a 85, mientras que en 2025 se visaron 77.

En el caso del Senado, hay un importante número de legisladores que tiene sobre 20 inasistencias de las 98 sesiones que hubo en el último año legislativo.

Quien lidera esta tabla es Jorge Soria (PPD), quien solo concurrió en una oportunidad al Senado y fue para la última elección de la presidencia de esta corporación. Ahí, con una evidente dificultad producto de su avanzada edad, ejerció su voto y se lo dio a Ossandón.

El resto de las 97 inasistencias están justificadas, de acuerdo con la información oficial del Senado.

Sin embargo, hay otros senadores que no entregaron ningún justificativo de algunas -o la totalidad- de sus ausencias.

Por ejemplo, Fabiola Campillai (ind.-DC) faltó en 21 oportunidades, de las cuales solo en 7 justificó. Similar es el caso de Loreto Carvajal (PPD), quien no fue a sesión en 26 ocasiones y justificó solo 12.

La primera de ellas, consultada por este medio, aseguró que tuvo diversas actividades en el ejercicio de su cargo, en medio de las sesiones.

Una de ellas fue una reunión con el ministro de Vivienda, Carlos Montes; en otra oportunidad fue entrevistada para el programa del Senado Profundidad de Campos; y también tuvo un viaje a Panamá invitada por ONU Mujeres.

Carvajal, por su parte, aseguró que sus ausencias tienen que ver con visitas oficiales a India y a Roma, además de sus viajes, en su calidad de senadora, a la Unión Interparlamentaria.

Otro caso es el de Fidel Espinoza (PS), quien faltó en 23 ocasiones y justificó únicamente 2.

“Aparezco como inasistente los días que me toca Parlamento Andino, y esa participación es obligatoria de mi parte en Bogotá, en representación de mi bancada del Partido Socialista”, explicó a este medio el senador.

Y agregó: “Todos los meses tenemos que ir a ser parte de las sesiones y muchas veces coinciden en las semanas donde estamos legislando. Y ahí utilizamos el pareo, que es la instancia que nos permite que nuestras inasistencias no afecten las votaciones”.

Los casos más llamativos fueron los de Paulina Vodanovic (PS), que tuvo 29 inasistencias y no justificó ninguna. Al igual que Juan Castro Prieto, que tampoco entregó alguna explicación por sus 24 ausencias.

Vodanovic explicó que “el trabajo como senadora se desarrolla en reuniones, en comisiones y en la Sala del Senado, donde en ocasiones me pareo”.

“A todo ello se suma la labor de presidenta del Partido Socialista, cargo en el que fui reelecta a principios del 2025 y que implica hacerse cargo de la coordinación política con otros partidos, la relación con el gobierno y el manejo interno del propio partido; todas labores complejas, con asistencia a reuniones y comités políticos”, añadió la senadora.

Al igual que en el Cámara de Diputados, 2025 fue el año -de los cuatro del periodo- en que la Sala del Senado despachó la menor cantidad de proyectos.

En 2022, el pleno de la Cámara Alta evacuó 220 leyes; en 2021 el número fue de 205; en 2023 bajó a 168, mientras que en 2025 fue de 155.