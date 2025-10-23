SUSCRÍBETE
Política

Reproche del Presidente enfurece a diputados: Boric tampoco asistió a sesión fracasada de la Cámara en 2021

La crítica que lanzó el Mandatario a los diputados no tardó en generar la respuesta del timonel de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien le recordó al Jefe de Estado una ausencia a una sesión en diciembre de 2021 cuando era legislador.

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson
Dedvi Missene

Un nuevo conflicto se generó entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric, en el marco de la inauguración del Jardín Infantil y Sala Cuna “Rayún del Valle”, en San Felipe, lanzó una dura crítica a la Cámara de Diputados, reprochándoles la masiva ausencia de legisladores de esa corporación que llevó a que la sesión fracasara por falta de quorum el martes de la semana pasada.

A partir de esa queja el Mandatario emplazó a los parlamentarios a sacar leyes de beneficio social.

“Lo que quedan son las obras. Obras son amores. Y sacar la Ley de Sala Cuna para Chile no me cabe ninguna duda que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones, porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas. Yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este o aquel que termina con el sistema antiguo del CAE, del financiamiento de la educación superior, y empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos”, dijo Boric.

La respuesta del timonel de la Cámara, José Miguel Castro (RN), no tardó en llegar. El titular de la corporación le respondió a Boric que “yo ya despaché, como presidente de la Cámara al Senado, el proyecto que pone fin al CAE. Y el de sala cuna universal ingresó por el Senado y no ha pasado a la Cámara”.

Castro no se quedó ahí y reflotó un episodio cuando Boric y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), eran diputados. “Le recordaría, además, que el año 2021 cuando fracasó la sesión la última vez antes del episodio de la semana pasada, ni él ni la ministra Vallejo se encontraban presentes en la Cámara y, por lo tanto, también fracasó”, señaló.

Finalmente, el diputado RN añadió que “más que estar mirando la paja en ojo ajeno, yo le pediría al Presidente que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas en cuanto a las cuentas de la luz, producto de la ineficiencia de su gobierno”.

Sebastian Cisternas/Aton ChileTrabajo SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), sostuvo que “el Presidente de la República tiene todo el derecho a expresar sus opiniones políticas, pero no debe olvidar jamás que es Jefe de Estado y que sus opiniones políticas tiene que hacerlas en el marco de respeto a las instituciones de la República y a los demás poderes del Estado, como el propio Parlamento”.

Junto con ello, le recordó al Mandatario que en esta legislatura se aprobó la ley de robo de madera, y en la cual se han aprobado las renovaciones al Estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur. “Así que el Parlamento hace su trabajo, hace su tarea, y creo que ha actuado con la lealtad de pensar siempre en Chile”, complementó Aedo.

Valparaiso, 15 de mayo 2025 Eric Aedo durante la Sesion Especial de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum reprochó que “el Presidente Boric llega al final de su mandato aún creyendo que es dirigente universitario y no Jefe de Estado. “Se le olvida que hace unos años era parlamentario y fue tarde, mal y nunca a las sesiones de la Cámara. De hecho, la última vez que ocurrió este papelón, él y miembros de su gabinete no estaban presentes”, agregó el legislador RN.

El subjefe de la bancada de la UDI, Felipe Donoso, también salió a replicar. “El Presidente Boric ha perdido todo el pudor, criticando por una sesión a la Cámara de Diputados. Y le debo recordar que su asistencia como diputado fue paupérrima”, lanzó Donoso.

El diputado oficialista Jaime Araya(ind. PPD) le respondió al Mandatario vía redes sociales. Dirigiéndose a Boric, posteó: “Esta generalización que hace es un tacle maletero. Usted sabe o debiera saber que sala cuna universal y FES están en el Senado y, por si acaso, le cuento que la penúltima vez que fracasó una sesión, un tal diputado Boric no llegó a trabajar”.

El complejo timing de la crítica

Por estos días la relación entre la Cámara y La Moneda pasa por un mal momento.

Esta tensión se debe en gran medida a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, que a juicio de la oposición está mal calculado. El oficialismo, por su parte, reclama que varias áreas están desfinanciadas.

Puntualmente esta propuesta presupuestaria agrega $151 millones a los dineros que tradicionalmente entrega el Estado a los exmandatarios (Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos), que corresponden proporcionalmente a lo que recibirá Boric, entre el 11 de marzo y el 31 diciembre, con la posibilidad de que ese monto se renueve todos los años de por vida.

Esto generó una molestia transversal, incluidos diputados del oficialismo -como Jaime Araya (ind. PPD), Rubén Oyarzo (radical) y Tomás Lagomarsino (radical)- que amenazaron con rechazar estos fondos.

Otro flanco que se le abrió al gobierno con la Cámara Baja fue el error metodológico que redundó en cobros excesivos en las cuentas de la luz.

La crisis llevó a que la UDI amenazara con acusar constitucionalmente al entonces ministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), como responsable político al ser el líder de la cartera.

El libelo -que si bien fue desactivado con la renuncia de Pardow- fue revivido por el nuevo antecedente de que Transelec advirtió hace un año al exsecretario de Estado de otro error en las cuentas.

